Швеция: Аллсвенскан 2019
Юргорден
4:0
Конец матча
Стадион: Теле2 Арена Зрители: 13797
Сириус
5' Красная карточкаAxel Bjoernstroem
1:0
6' ГолЭдвардс Кертис
3:0
35' ГолРинг Джонатан
41' Желтая карточкаУльвестад Фредрик
48' Желтая карточкаДаниэльссон Маркус
4:0
90' ГолУльвестад Фредрик
30
Вайо
Томми
30
Альвбоге
Йон
17
Adam
Staahl
12
Оффия
Генри
- Основной состав
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
22 Adam Wiberg
-
-
Главный тренер: Kim Bergstrand
- Основной состав
-
30 Альвбоге ЙонВратарь
-
17 Adam StaahlЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Оффия ГенриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ian SireliusПолузащитник
-
25 Разак АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
6'
1:0
21'
2:0
35'
3:0
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
22 Удары в створ 3
-
9 Угловые 2
-
4 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Юргорден Последние 20 матчей: +12 =5 -3Эльфсборг 0:1 Юргорден Юргорден 2:0 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 1:1 Мальмё
АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Юргорден 2:0 Кальмар Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 3:1 Эстерсунд Юргорден 2:0 Эльфсборг Фалькенберг 0:3 Юргорден Юргорден 0:2 АИК Хельсинборг 1:1 Юргорден Хаммарбю 2:1 Юргорден Юргорден 1:1 Норрчёпинг Хеккен 0:1 Юргорден Юргорден 2:1 Гётеборг Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:2 Сундсвалль АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден
Сириус Последние 20 матчей: +5 =4 -11Хеккен 4:1 Сириус Сириус 0:2 АИК Мальмё 1:1 Сириус Хельсинборг 1:0 Сириус
Сириус 1:1 Эстерсунд Норрчёпинг 0:1 Сириус Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Эребру 0:2 Сириус Сириус 3:4 Хеккен Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус Сириус 2:4 Гётеборг Сириус 2:4 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё АИК 2:1 Сириус Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Сириус: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|19
|12
|5
|2
|33 - 12
|41
|2.
|АИК
|18
|11
|4
|3
|24 - 11
|37
|3.
|Мальмё
|18
|10
|7
|1
|29 - 12
|37
|4.
|Хеккен
|18
|10
|3
|5
|28 - 15
|33
|5.
|Хаммарбю
|18
|9
|5
|4
|42 - 27
|32
|6.
|Гётеборг
|18
|8
|7
|3
|26 - 16
|31
|7.
|Норрчёпинг
|18
|7
|7
|4
|26 - 19
|28
|8.
|Эребру
|18
|6
|3
|9
|26 - 29
|21
|9.
|Эльфсборг
|18
|5
|6
|7
|22 - 30
|21
|10.
|Эстерсунд
|0:1
|19
|4
|8
|7
|17 - 26
|20
|11.
|Хельсинборг
|18
|4
|6
|8
|17 - 27
|18
|12.
|Сириус
|19
|5
|3
|11
|20 - 34
|18
|13.
|Фалькенберг
|18
|3
|6
|9
|17 - 34
|15
|14.
|АФК Эскильстуна
|18
|3
|5
|10
|16 - 33
|14
|15.
|Кальмар
|18
|2
|8
|8
|14 - 23
|14
|16.
|Сундсвалль
|1:0
|19
|3
|5
|11
|19 - 28
|14
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