Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Юргорден
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 13797
Сириус
0'
5' Красная карточка
Axel Bjoernstroem
1:0
6' Гол
Эдвардс Кертис
2:0
21' Гол
3:0
35' Гол
Ринг Джонатан
41' Желтая карточка
Ульвестад Фредрик
48' Желтая карточка
Даниэльссон Маркус
4:0
90' Гол
Ульвестад Фредрик
90'+4
30
Вайо
Томми
16
Aslak
Fonn
Witry
4
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
5
Кёкк
Эллиот
23
Ульвестад
Фредрик
24
Эдвардс
Кертис
11
Ринг
Джонатан
8
Уокер
Кевин
18
Чилуфя
Эдвард
77
Mohamed
Turay
30
Альвбоге
Йон
17
Adam
Staahl
8
Бьоркстрём
Тим
4
Сисей
Кебба
16
Axel
Bjoernstroem
10
Андерссон
Элиас
23
Филип
Хагланд
7
Niklas
Thor
15
Лундхольм
Сэм
12
Оффия
Генри
21
John
Junior
Igbarumah
Юргорден
4-2-3-1
Сириус
4-3-3

Ход матча

5'
 
Axel Bjoernstroem
6'
Эдвардс Кертис
1:0
21'
2:0
35'
Ринг Джонатан
(Кёкк Эллиот)
3:0
41'
Ульвестад Фредрик
 
46'
 
Karl Larsson
Оффия Генри
48'
Даниэльссон Маркус
 
65'
 
Andre Oesterholm
John Junior Igbarumah
66'
Hampus Finndell
Эдвардс Кертис
 
66'
Радетинац Харис
Чилуфя Эдвард
 
72'
 
Разак Абдул
Лундхольм Сэм
75'
Oscar Pettersson
Ринг Джонатан
 
90'
Ульвестад Фредрик
(Aslak Fonn Witry)
4:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 22 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 2
  • 4 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Юргорден Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Эльфсборг 0:1 Юргорден Юргорден 2:0 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 1:1 Мальмё
АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Юргорден 2:0 Кальмар Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 3:1 Эстерсунд Юргорден 2:0 Эльфсборг Фалькенберг 0:3 Юргорден Юргорден 0:2 АИК Хельсинборг 1:1 Юргорден Хаммарбю 2:1 Юргорден Юргорден 1:1 Норрчёпинг Хеккен 0:1 Юргорден Юргорден 2:1 Гётеборг Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:2 Сундсвалль АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден
Сириус Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Хеккен 4:1 Сириус Сириус 0:2 АИК Мальмё 1:1 Сириус Хельсинборг 1:0 Сириус
Сириус 1:1 Эстерсунд Норрчёпинг 0:1 Сириус Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Эребру 0:2 Сириус Сириус 3:4 Хеккен Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус Сириус 2:4 Гётеборг Сириус 2:4 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё АИК 2:1 Сириус Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей

Последние игры между собой

Юргорден: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Сириус: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Сириус 1:2 Юргорден Товарищеские матчи Сириус 0:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:5 Юргорден Аллсвенскан
Сириус 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:2 Сириус Аллсвенскан Сириус 2:1 Юргорден Кубок Швеции Юргорден 1:2 Сириус Товарищеские матчи Юргорден 1:1 Сириус Товарищеские матчи Сириус 4:2 Юргорден Шведский кубок Сириус 2:1 Юргорден Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 19 12 5 2 33 - 12 41
2. АИК 18 11 4 3 24 - 11 37
3. Мальмё 18 10 7 1 29 - 12 37
4. Хеккен 18 10 3 5 28 - 15 33
5. Хаммарбю 18 9 5 4 42 - 27 32
6. Гётеборг 18 8 7 3 26 - 16 31
7. Норрчёпинг 18 7 7 4 26 - 19 28
8. Эребру 18 6 3 9 26 - 29 21
9. Эльфсборг 18 5 6 7 22 - 30 21
10. Эстерсунд 0:1 19 4 8 7 17 - 26 20
11. Хельсинборг 18 4 6 8 17 - 27 18
12. Сириус 19 5 3 11 20 - 34 18
13. Фалькенберг 18 3 6 9 17 - 34 15
14. АФК Эскильстуна 18 3 5 10 16 - 33 14
15. Кальмар 18 2 8 8 14 - 23 14
16. Сундсвалль 1:0 19 3 5 11 19 - 28 14
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Ульвестад Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Ринг Джонатан бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Mohamed Buya Turay бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Эдвардс Кертис бьет в цель!
  • 5'
    УДАЛЕНА! - Axel Bjoernstroem получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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