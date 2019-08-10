Швеция: Аллсвенскан 2019
Сундсвалль
1:0
Первый тайм: 24'
Стадион: NP3 Arena
Эстерсунд
1:0
10' ГолБерг Оливер
18' Желтая карточкаАмин Реван
16
Carlos
Moros
9
Marc
Mas
18
Берг
Оливер
77
Сандберг
Ноа
19
Eirik
Haugan
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Carlos MorosЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Marc MasНападающий
-
18 Берг ОливерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Pol MorenoПолузащитник
-
28 Omar EddahriНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joel Cedergren
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 Сандберг НоаЗащитник
-
19 Eirik HauganЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кроон СимонПолузащитник
-
15 Пурвер АлексПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
Ход матча
10'
1:0
18'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 3
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Сундсвалль Последние 20 матчей: +2 =6 -12Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:1 Хеккен Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сундсвалль
Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Мальмё 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 АИК Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сириус 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Эребру Хеккен 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Кальмар Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Мальмё Юргорден 2:2 Сундсвалль Ранхейм 1:1 Сундсвалль Кальмар 2:0 Сундсвалль
Эстерсунд Последние 20 матчей: +5 =8 -7Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна Эстерсунд 0:0 Мальмё Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг
Сириус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Гётеборг Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Юргорден 3:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Эстерсунд: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Сундсвалль 1:0 Эстерсунд Товарищеские матчи Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Сундсвалль 4:0 Эстерсунд Товарищеские матчи Эстерсунд 3:1 Сундсвалль Аллсвенскан Эстерсунд 4:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 5:0 Эстерсунд Аллсвенскан Сундсвалль 1:2 Эстерсунд Товарищеские матчи Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Товарищеские матчи Эстерсунд 3:1 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 2:0 Эстерсунд Суперэттан Эстерсунд 2:0 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 3:0 Эстерсунд Суперэттан Сундсвалль 3:0 Эстерсунд Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|19
|12
|5
|2
|33 - 12
|41
|2.
|АИК
|18
|11
|4
|3
|24 - 11
|37
|3.
|Мальмё
|18
|10
|7
|1
|29 - 12
|37
|4.
|Хеккен
|18
|10
|3
|5
|28 - 15
|33
|5.
|Хаммарбю
|18
|9
|5
|4
|42 - 27
|32
|6.
|Гётеборг
|18
|8
|7
|3
|26 - 16
|31
|7.
|Норрчёпинг
|18
|7
|7
|4
|26 - 19
|28
|8.
|Эребру
|18
|6
|3
|9
|26 - 29
|21
|9.
|Эльфсборг
|18
|5
|6
|7
|22 - 30
|21
|10.
|Эстерсунд
|0:1
|19
|4
|8
|7
|17 - 26
|20
|11.
|Хельсинборг
|18
|4
|6
|8
|17 - 27
|18
|12.
|Сириус
|19
|5
|3
|11
|20 - 34
|18
|13.
|Фалькенберг
|18
|3
|6
|9
|17 - 34
|15
|14.
|АФК Эскильстуна
|18
|3
|5
|10
|16 - 33
|14
|15.
|Кальмар
|18
|2
|8
|8
|14 - 23
|14
|16.
|Сундсвалль
|1:0
|19
|3
|5
|11
|19 - 28
|14
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