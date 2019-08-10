Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Сундсвалль
1:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Эстерсунд
0'
1:0
10' Гол
Берг Оливер
18' Желтая карточка
Амин Реван
24'
Нильссон
Давид
16
Carlos
Moros
5
Eric
Bjoerkander
4
Блумквист
Александр
22
Jonathan
Tamimi
8
David
Batanero
11
Эрикссон
Тобиас
2
Конате
Па
7
Pol
Roige
9
Marc
Mas
18
Берг
Оливер
1
Кейта
Али
II
24
Мукийби
Рональд
77
Сандберг
Ноа
19
Eirik
Haugan
2
Петтерссон
Том
20
Колкетт
Чарли
23
Менса
Самуэль
5
Амин
Реван
8
Хопкатт
Джейми
99
Исламович
Дино
7
Перри
Небию
Сундсвалль
3-4-3
Эстерсунд
4-3-3

Ход матча

10'
Берг Оливер
1:0
18'
 
Амин Реван

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Сундсвалль Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:1 Хеккен Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сундсвалль
Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Мальмё 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 АИК Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сириус 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Эребру Хеккен 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Кальмар Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Мальмё Юргорден 2:2 Сундсвалль Ранхейм 1:1 Сундсвалль Кальмар 2:0 Сундсвалль
Эстерсунд Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна Эстерсунд 0:0 Мальмё Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг
Сириус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Гётеборг Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Юргорден 3:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус

Последние игры между собой

Сундсвалль: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Эстерсунд: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Аллсвенскан Эстерсунд 1:2 Сундсвалль Аллсвенскан Эстерсунд 0:0 Сундсвалль Товарищеские матчи Сундсвалль 2:3 Эстерсунд Аллсвенскан
Сундсвалль 1:0 Эстерсунд Товарищеские матчи Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Сундсвалль 4:0 Эстерсунд Товарищеские матчи Эстерсунд 3:1 Сундсвалль Аллсвенскан Эстерсунд 4:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 5:0 Эстерсунд Аллсвенскан Сундсвалль 1:2 Эстерсунд Товарищеские матчи Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Товарищеские матчи Эстерсунд 3:1 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 2:0 Эстерсунд Суперэттан Эстерсунд 2:0 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 3:0 Эстерсунд Суперэттан Сундсвалль 3:0 Эстерсунд Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 19 12 5 2 33 - 12 41
2. АИК 18 11 4 3 24 - 11 37
3. Мальмё 18 10 7 1 29 - 12 37
4. Хеккен 18 10 3 5 28 - 15 33
5. Хаммарбю 18 9 5 4 42 - 27 32
6. Гётеборг 18 8 7 3 26 - 16 31
7. Норрчёпинг 18 7 7 4 26 - 19 28
8. Эребру 18 6 3 9 26 - 29 21
9. Эльфсборг 18 5 6 7 22 - 30 21
10. Эстерсунд 0:1 19 4 8 7 17 - 26 20
11. Хельсинборг 18 4 6 8 17 - 27 18
12. Сириус 19 5 3 11 20 - 34 18
13. Фалькенберг 18 3 6 9 17 - 34 15
14. АФК Эскильстуна 18 3 5 10 16 - 33 14
15. Кальмар 18 2 8 8 14 - 23 14
16. Сундсвалль 1:0 19 3 5 11 19 - 28 14
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    18'
    Амин Реван получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Берг Оливер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NP3 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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