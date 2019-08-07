Международный кубок чемпионов 2019

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Атлетико М
 
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Ювентус

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Гвадалахара 0:0 Атлетико М
Нумансия 0:3 Атлетико М Бейтар Трамп 2:1 Атлетико М Леванте 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:1 Севилья Эспаньол 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Атлетико М 3:2 Валенсия Эйбар 0:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Сельта Барселона 2:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Жирона Алавес 0:4 Атлетико М Атлетик Б 2:0 Атлетико М Ювентус 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Леганес Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М
Ювентус Последние 20 матчей: +9 =5 -6
K-League All Stars 3:3 Ювентус Ювентус 1:1 Интер Милан Ювентус 2:3 Тоттенхэм Сампдория 2:0 Ювентус
Ювентус 1:1 Аталанта Рома 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Торино Интер Милан 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Фиорентина Ювентус 1:2 Аякс СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Аякс 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Милан Кальяри 0:2 Ювентус Ювентус 1:0 Эмполи Дженоа 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Атлетико М Ювентус 4:1 Удинезе Наполи 1:2 Ювентус Болонья 0:1 Ювентус

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Ювентус: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Ювентус 3:0 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 2:0 Ювентус Лига чемпионов Ювентус 0:0 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 1:0 Ювентус Лига чемпионов
Команда И В Н П Г О
1. Бенфика 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Манчестер Юнайтед 3 3 0 0 5 - 3 9
3. Атлетико М 2 2 0 0 7 - 3 6
4. Арсенал 3 2 0 1 7 - 3 6
5. Бавария 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Ювентус 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Тоттенхэм 3 1 0 2 5 - 5 3
8. Интер Милан 3 1 0 2 2 - 3 3
9. Фиорентина 3 1 0 2 3 - 6 3
10. Реал Мадрид 3 1 0 2 6 - 12 3
11. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Милан 3 0 0 3 2 - 4 0
13. Гвадалахара 3 0 0 3 1 - 5 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Ювентус

    До начала игры, которая состоится 10.08.2019, осталось 2 дня 18 часов 58 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Атлетико М - Ювентус
    Атлетико М
    33.3% (26)
    Ничья
    28.2% (22)
    Ювентус
    38.5% (30)
    1:2 Ювентус
    26.9% (21)
    1:1 Ничья
    24.4% (19)
    2:1 Атлетико М
    24.4% (19)
    1:3 Ювентус
    6.4% (5)
    2:2 Ничья
    3.8% (3)
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