Международный кубок чемпионов 2019
Атлетико М
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Ювентус
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =2 -5Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Гвадалахара 0:0 Атлетико М
Нумансия 0:3 Атлетико М Бейтар Трамп 2:1 Атлетико М Леванте 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:1 Севилья Эспаньол 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Атлетико М 3:2 Валенсия Эйбар 0:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Сельта Барселона 2:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Жирона Алавес 0:4 Атлетико М Атлетик Б 2:0 Атлетико М Ювентус 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Леганес Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М
Ювентус Последние 20 матчей: +9 =5 -6K-League All Stars 3:3 Ювентус Ювентус 1:1 Интер Милан Ювентус 2:3 Тоттенхэм Сампдория 2:0 Ювентус
Ювентус 1:1 Аталанта Рома 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Торино Интер Милан 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Фиорентина Ювентус 1:2 Аякс СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Аякс 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Милан Кальяри 0:2 Ювентус Ювентус 1:0 Эмполи Дженоа 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Атлетико М Ювентус 4:1 Удинезе Наполи 1:2 Ювентус Болонья 0:1 Ювентус
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Ювентус: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Манчестер Юнайтед
|3
|3
|0
|0
|5 - 3
|9
|3.
|Атлетико М
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|4.
|Арсенал
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|Бавария
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Ювентус
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Тоттенхэм
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|8.
|Интер Милан
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|Фиорентина
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|Реал Мадрид
|3
|1
|0
|2
|6 - 12
|3
|11.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Милан
|3
|0
|0
|3
|2 - 4
|0
|13.
|Гвадалахара
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Атлетико М
33.3% (26)
Ничья
28.2% (22)
Ювентус
38.5% (30)
1:2 Ювентус
26.9% (21)
1:1 Ничья
24.4% (19)
2:1 Атлетико М
24.4% (19)
1:3 Ювентус
6.4% (5)
2:2 Ничья
3.8% (3)
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