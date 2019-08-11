США: МЛС 2019

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Торонто
1:1
Конец матча

Стадион:
Орландо Сити
0'
34' Желтая карточка
Дельгадо Марко
0:1
67' Гол
Benji Michel
1:1
77' Гол
Маллинс Патрик
82' Желтая карточка
Сане Людовик
90'+7
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
22
Richie
Laryea
8
Дельгадо
Марко
4
Брэдли
Майкл
31
Тсубаса
Эндо
10
Посуэло
Алехандро
24
Jacob
Shaffelburg
17
Алтидор
Жози
23
Brian
Rowe
24
Kyle
Smith
22
Сане
Людовик
6
Robin
Jansson
27
Миллер
Камаль
20
Росель
Ориоль
26
Аскуэс
Карлос
95
Robson
XIV
17
Нани
Луиш
9
Chris
Mueller
14
Dominic
Dwyer
Торонто
4-2-3-1
Орландо Сити
4-2-3-1

Ход матча

34'
Дельгадо Марко
 
46'
Осорио Джонатан
Jacob Shaffelburg
 
67'
0:1
Benji Michel
(Chris Mueller)
68'
 
Benji Michel
Robson XIV
73'
Маллинс Патрик
Дельгадо Марко
 
77'
Маллинс Патрик
1:1
78'
 
Tesho Akindele
Dominic Dwyer
82'
 
Сане Людовик
86'
 
Руан
Chris Mueller
88'
Бенезе Николя
Тсубаса Эндо
 

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто
Орландо Сити Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Мемфис-901 1:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити

Последние игры между собой

Торонто: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
Орландо Сити: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
Орландо Сити 0:2 Торонто МЛС Орландо Сити 2:1 Торонто МЛС Торонто 2:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:3 Торонто МЛС
Торонто 2:1 Орландо Сити МЛС Торонто 0:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:2 Торонто МЛС Орландо Сити 3:2 Торонто МЛС Торонто 5:0 Орландо Сити МЛС Торонто 4:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:2 Торонто МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 25 12 6 7 46 - 37 42
2. Атланта Юнайтед 24 12 3 9 41 - 29 39
3. Нью-Йорк Сити 22 10 8 4 40 - 29 38
4. Нью-Йорк Ред Буллз 24 11 4 9 41 - 34 37
5. Ди Си Юнайтед 25 9 9 7 32 - 31 36
6. Нью-Инглэнд Революшн 25 9 7 9 37 - 44 34
7. Торонто 25 9 6 10 39 - 41 33
8. Монреаль Импакт 0:2 26 10 3 13 34 - 46 33
9. Орландо Сити 25 8 6 11 33 - 34 30
10. Чикаго Файр 2:0 26 7 9 10 37 - 35 30
11. Коламбус Кру 26 7 5 14 27 - 39 26
12. Цинциннати 25 5 3 17 25 - 57 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 23 16 4 3 61 - 23 52
2. Сиэтл Саундерс 24 11 6 7 38 - 34 39
3. Миннесота Юнайтед 3:4 24 11 5 8 42 - 34 38
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 24 11 5 8 40 - 35 38
5. Лос-Анджелес Гэлакси 23 12 1 10 30 - 34 37
6. Даллас 4:3 25 10 6 9 35 - 31 36
7. Реал Солт-Лейк 1:1 24 10 5 9 34 - 32 35
8. Портленд Тимберс 22 9 4 9 35 - 33 31
9. Хьюстон Динамо 24 9 3 12 34 - 39 30
10. Спортинг Канзас-Сити 1:1 24 7 8 9 37 - 42 29
11. Колорадо Рэпидс 1:0 24 7 5 12 40 - 48 26
12. Ванкувер Уайткэпс 25 5 9 11 25 - 42 24
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Дельгадо Марко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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