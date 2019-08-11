США: МЛС 2019
Коламбус Кру
2:2
Конец матча
Стадион: Мэйпфре
Цинциннати
0:1
16' ГолМэттокс Даррен
18' Желтая карточкаAlex Crognale
0:2
23' ГолЛедесма Эммануэль
1:2
45' ПенальтиЗардес Гьяси
2:2
62' ГолСантуш Педру
68' Желтая карточкаСантуш Педру
72' Желтая карточкаВан дер Верфф Майкел
90' Желтая карточкаКрус Аллан
90' Желтая карточкаVictor Ulloa
1
Ром
Элой
18
Luis
Díaz
IV
11
Зардес
Гьяси
33
Станко
Калеб
15
Крус
Аллан
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Luis Díaz IVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
-
24 Jon KempinВратарь
-
29 Аккам ДавидПолузащитник
-
20 Eduardo SosaПолузащитник
-
34 Мохтар ЮнесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Крус АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Хагглунд НикЗащитник
-
32 Хойт ДжастинЗащитник
- Защитник
-
16 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
-
-
13 Jimmy Hague
-
Главный тренер: Yoann Damet
Ход матча
16'
0:1
18'
23'
0:2
45'
1:2
62'
2:2
68'
90'
90'
Предыдущие игры
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +4 =3 -13Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру
Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:0 Питтсбург Риверхаундз Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =0 -16Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати
Последние игры между собой
Коламбус Кру: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Цинциннати: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|25
|12
|6
|7
|46 - 37
|42
|2.
|Атланта Юнайтед
|24
|12
|3
|9
|41 - 29
|39
|3.
|Нью-Йорк Сити
|22
|10
|8
|4
|40 - 29
|38
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|24
|11
|4
|9
|41 - 34
|37
|5.
|Ди Си Юнайтед
|25
|9
|9
|7
|32 - 31
|36
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|25
|9
|7
|9
|37 - 44
|34
|7.
|Торонто
|25
|9
|6
|10
|39 - 41
|33
|8.
|Монреаль Импакт
|0:2
|26
|10
|3
|13
|34 - 46
|33
|9.
|Орландо Сити
|25
|8
|6
|11
|33 - 34
|30
|10.
|Чикаго Файр
|2:0
|26
|7
|9
|10
|37 - 35
|30
|11.
|Коламбус Кру
|26
|7
|5
|14
|27 - 39
|26
|12.
|Цинциннати
|25
|5
|3
|17
|25 - 57
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|23
|16
|4
|3
|61 - 23
|52
|2.
|Сиэтл Саундерс
|24
|11
|6
|7
|38 - 34
|39
|3.
|Миннесота Юнайтед
|3:4
|24
|11
|5
|8
|42 - 34
|38
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|24
|11
|5
|8
|40 - 35
|38
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|23
|12
|1
|10
|30 - 34
|37
|6.
|Даллас
|4:3
|25
|10
|6
|9
|35 - 31
|36
|7.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|24
|10
|5
|9
|34 - 32
|35
|8.
|Портленд Тимберс
|22
|9
|4
|9
|35 - 33
|31
|9.
|Хьюстон Динамо
|24
|9
|3
|12
|34 - 39
|30
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:1
|24
|7
|8
|9
|37 - 42
|29
|11.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|24
|7
|5
|12
|40 - 48
|26
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|25
|5
|9
|11
|25 - 42
|24
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