США: МЛС 2019

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Коламбус Кру
2:2
Конец матча

Стадион:
Цинциннати
0'
0:1
16' Гол
Мэттокс Даррен
18' Желтая карточка
Alex Crognale
0:2
23' Гол
Ледесма Эммануэль
1:2
45' Пенальти
Зардес Гьяси
2:2
62' Гол
Сантуш Педру
68' Желтая карточка
Сантуш Педру
72' Желтая карточка
Ван дер Верфф Майкел
90' Желтая карточка
Крус Аллан
90' Желтая карточка
Victor Ulloa
90'+10
1
Ром
Элой
25
Аффул
Харрисон
21
Alex
Crognale
4
Менса
Джонатан
31
Connor
Maloney
6
Трапп
Уилл
8
Artur
Moraes
III
18
Luis
Díaz
IV
7
Сантуш
Педру
2
Luis
Argudo
11
Зардес
Гьяси
22
Тытонь
Пшемыслав
96
Andrew
Gutman
23
Ван
дер
Верфф
Майкел
2
Уостон
Кендаль
17
Депланье
Матье
33
Станко
Калеб
8
Victor
Ulloa
45
Ледесма
Эммануэль
15
Крус
Аллан
7
Лама
Ролан
11
Мэттокс
Даррен
Коламбус Кру
4-2-3-1
Цинциннати
4-2-3-1

Ход матча

16'
0:1
Мэттокс Даррен
(Victor Ulloa)
18'
Alex Crognale
 
23'
0:2
Ледесма Эммануэль
(Лама Ролан)
45'
Зардес Гьяси
1:2
54'
Мохтар Юнес
Luis Díaz IV
 
62'
Сантуш Педру
(Трапп Уилл)
2:2
63'
 
Гайаю Джозеф-Клод
Лама Ролан
64'
 
Этьенн Дерик
Ледесма Эммануэль
68'
Сантуш Педру
 
71'
Аккам Давид
Luis Argudo
 
72'
 
Ван дер Верфф Майкел
80'
Уильямс Ромарио
Connor Maloney
 
81'
 
Rashawn Dally
Мэттокс Даррен
90'
 
Крус Аллан
90'
 
Victor Ulloa

Предыдущие игры

Коламбус Кру Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру
Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:0 Питтсбург Риверхаундз Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =0 -16
Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати

Последние игры между собой

Коламбус Кру: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Цинциннати: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Цинциннати 1:0 Коламбус Кру Открытый Кубок

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 25 12 6 7 46 - 37 42
2. Атланта Юнайтед 24 12 3 9 41 - 29 39
3. Нью-Йорк Сити 22 10 8 4 40 - 29 38
4. Нью-Йорк Ред Буллз 24 11 4 9 41 - 34 37
5. Ди Си Юнайтед 25 9 9 7 32 - 31 36
6. Нью-Инглэнд Революшн 25 9 7 9 37 - 44 34
7. Торонто 25 9 6 10 39 - 41 33
8. Монреаль Импакт 0:2 26 10 3 13 34 - 46 33
9. Орландо Сити 25 8 6 11 33 - 34 30
10. Чикаго Файр 2:0 26 7 9 10 37 - 35 30
11. Коламбус Кру 26 7 5 14 27 - 39 26
12. Цинциннати 25 5 3 17 25 - 57 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 23 16 4 3 61 - 23 52
2. Сиэтл Саундерс 24 11 6 7 38 - 34 39
3. Миннесота Юнайтед 3:4 24 11 5 8 42 - 34 38
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 24 11 5 8 40 - 35 38
5. Лос-Анджелес Гэлакси 23 12 1 10 30 - 34 37
6. Даллас 4:3 25 10 6 9 35 - 31 36
7. Реал Солт-Лейк 1:1 24 10 5 9 34 - 32 35
8. Портленд Тимберс 22 9 4 9 35 - 33 31
9. Хьюстон Динамо 24 9 3 12 34 - 39 30
10. Спортинг Канзас-Сити 1:1 24 7 8 9 37 - 42 29
11. Колорадо Рэпидс 1:0 24 7 5 12 40 - 48 26
12. Ванкувер Уайткэпс 25 5 9 11 25 - 42 24
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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