США: МЛС 2019

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Даллас
4:3
Второй тайм: 88'

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
0:1
11' Гол
Ethan Finlay
1:1
28' Гол
Ryan Hollingshead
2:1
32' Гол
Harold Mosquera
2:2
41' Гол
Ethan Finlay
3:2
45' Гол
Кэннон Реджи
48' Желтая карточка
Miguel Ibarra I
58' Желтая карточка
Hassani Dotson
69' Желтая карточка
Боксолл Михаэл
72' Желтая карточка
Dominique Badji
3:3
73' Гол
Hassani Dotson
4:3
85' Гол
Сервания Брандон
88'
1
Гонзалез
Джесси
2
Кэннон
Реджи
24
Хеджес
Мэтт
3
Циглер
Рето
12
Ryan
Hollingshead
27
Jesus
Ferreira
8
Акоста
Бриан
19
Помикал
Пакстон
21
Michael
Barrios
14
Dominique
Badji
11
Harold
Mosquera
1
Манноне
Вито
2
Carter
Manley
14
Brent
Kallman
15
Боксолл
Михаэл
31
Hassani
Dotson
12
Lawrence
Olum
17
Collin
Martin
13
Ethan
Finlay
10
Miguel
Ibarra
I
20
Шуллер
Расмус
9
Angelo
Rodriguez
Даллас
4-3-3
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

11'
0:1
Ethan Finlay
(Miguel Ibarra I)
28'
Ryan Hollingshead
(Michael Barrios)
1:1
32'
Harold Mosquera
2:1
41'
2:2
Ethan Finlay
(Collin Martin)
45'
Кэннон Реджи
(Michael Barrios)
3:2
46'
Брессан Матеус
Хеджес Мэтт
 
48'
 
Miguel Ibarra I
57'
 
Кинтеро Карлос
Miguel Ibarra I
58'
 
Hassani Dotson
68'
 
Mason Toye
Angelo Rodriguez
69'
 
Боксолл Михаэл
72'
Dominique Badji
 
73'
3:3
Hassani Dotson
(Lawrence Olum)
75'
Сервания Брандон
Harold Mosquera
 
79'
Ондрашек Зденек
Dominique Badji
 
85'
Сервания Брандон
(Michael Barrios)
4:3
86'
 
Abu Danladi
Шуллер Расмус

Предыдущие игры

Даллас Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Орландо Сити 2:0 Даллас Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Даллас 1:3 Севилья
Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:0 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 3:0 Торонто Даллас 1:2 Нью-Мексико Юнайтед Даллас 4:0 ОКС Энерджи Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед
Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Миннесота Юнайтед 6:1 Нью-Мексико Юнайтед Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 0:1 Герта Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс

Последние игры между собой

Даллас: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас МЛС Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас МЛС Миннесота Юнайтед 4:1 Даллас МЛС
Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 25 12 6 7 46 - 37 42
2. Атланта Юнайтед 24 12 3 9 41 - 29 39
3. Нью-Йорк Сити 22 10 8 4 40 - 29 38
4. Нью-Йорк Ред Буллз 24 11 4 9 41 - 34 37
5. Ди Си Юнайтед 25 9 9 7 32 - 31 36
6. Нью-Инглэнд Революшн 25 9 7 9 37 - 44 34
7. Торонто 25 9 6 10 39 - 41 33
8. Монреаль Импакт 0:2 26 10 3 13 34 - 46 33
9. Орландо Сити 25 8 6 11 33 - 34 30
10. Чикаго Файр 2:0 26 7 9 10 37 - 35 30
11. Коламбус Кру 26 7 5 14 27 - 39 26
12. Цинциннати 25 5 3 17 25 - 57 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 23 16 4 3 61 - 23 52
2. Сиэтл Саундерс 24 11 6 7 38 - 34 39
3. Миннесота Юнайтед 3:4 24 11 5 8 42 - 34 38
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 24 11 5 8 40 - 35 38
5. Лос-Анджелес Гэлакси 23 12 1 10 30 - 34 37
6. Даллас 4:3 25 10 6 9 35 - 31 36
7. Реал Солт-Лейк 1:1 24 10 5 9 34 - 32 35
8. Портленд Тимберс 22 9 4 9 35 - 33 31
9. Хьюстон Динамо 24 9 3 12 34 - 39 30
10. Спортинг Канзас-Сити 1:1 24 7 8 9 37 - 42 29
11. Колорадо Рэпидс 1:0 24 7 5 12 40 - 48 26
12. Ванкувер Уайткэпс 25 5 9 11 25 - 42 24
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Кэннон Реджи бьет в цель!
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Ethan Finlay бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Harold Mosquera бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Ryan Hollingshead бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Ethan Finlay бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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