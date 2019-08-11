США: МЛС 2019
Даллас
4:3
Второй тайм: 88'
Стадион: Тойота
Миннесота Юнайтед
0:1
11' ГолEthan Finlay
1:1
28' ГолRyan Hollingshead
2:1
32' ГолHarold Mosquera
2:2
41' ГолEthan Finlay
3:2
45' ГолКэннон Реджи
48' Желтая карточкаMiguel Ibarra I
58' Желтая карточкаHassani Dotson
69' Желтая карточкаБоксолл Михаэл
72' Желтая карточкаDominique Badji
3:3
73' ГолHassani Dotson
4:3
85' ГолСервания Брандон
24
Хеджес
Мэтт
13
Ethan
Finlay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Jacori Hayes
-
-
30 Kyle Zobeck
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ethan FinlayПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Mason Toye
-
99 Abu Danladi
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
Ход матча
11'
0:1
28'
32'
2:1
41'
2:2
45'
3:2
48'
58'
69'
72'
73'
3:3
85'
Предыдущие игры
Даллас Последние 20 матчей: +6 =5 -9Орландо Сити 2:0 Даллас Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Даллас 1:3 Севилья
Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:0 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 3:0 Торонто Даллас 1:2 Нью-Мексико Юнайтед Даллас 4:0 ОКС Энерджи Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =3 -6Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед
Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Миннесота Юнайтед 6:1 Нью-Мексико Юнайтед Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 0:1 Герта Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс
Последние игры между собой
Даллас: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|25
|12
|6
|7
|46 - 37
|42
|2.
|Атланта Юнайтед
|24
|12
|3
|9
|41 - 29
|39
|3.
|Нью-Йорк Сити
|22
|10
|8
|4
|40 - 29
|38
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|24
|11
|4
|9
|41 - 34
|37
|5.
|Ди Си Юнайтед
|25
|9
|9
|7
|32 - 31
|36
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|25
|9
|7
|9
|37 - 44
|34
|7.
|Торонто
|25
|9
|6
|10
|39 - 41
|33
|8.
|Монреаль Импакт
|0:2
|26
|10
|3
|13
|34 - 46
|33
|9.
|Орландо Сити
|25
|8
|6
|11
|33 - 34
|30
|10.
|Чикаго Файр
|2:0
|26
|7
|9
|10
|37 - 35
|30
|11.
|Коламбус Кру
|26
|7
|5
|14
|27 - 39
|26
|12.
|Цинциннати
|25
|5
|3
|17
|25 - 57
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|23
|16
|4
|3
|61 - 23
|52
|2.
|Сиэтл Саундерс
|24
|11
|6
|7
|38 - 34
|39
|3.
|Миннесота Юнайтед
|3:4
|24
|11
|5
|8
|42 - 34
|38
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|24
|11
|5
|8
|40 - 35
|38
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|23
|12
|1
|10
|30 - 34
|37
|6.
|Даллас
|4:3
|25
|10
|6
|9
|35 - 31
|36
|7.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|24
|10
|5
|9
|34 - 32
|35
|8.
|Портленд Тимберс
|22
|9
|4
|9
|35 - 33
|31
|9.
|Хьюстон Динамо
|24
|9
|3
|12
|34 - 39
|30
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:1
|24
|7
|8
|9
|37 - 42
|29
|11.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|24
|7
|5
|12
|40 - 48
|26
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|25
|5
|9
|11
|25 - 42
|24
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