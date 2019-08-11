США: МЛС 2019
Спортинг Канзас-Сити
1:1
Второй тайм: 58'
Стадион: Children's Mercy Park
Реал Солт-Лейк
29' Желтая карточкаNick Besler
29' Желтая карточкаГутьеррес Фелипе
1:0
31' ГолРассел Джонни
1:1
38' ГолCorey Baird
45' Желтая карточкаБекерман Кайл
45' Желтая карточкаФонтас Андреу
29
Tim
Melia
15
Seth
Sinovic
19
Erik
Hurtado
18
Римандо
Ник
15
Глэд
Джастин
13
Nick
Besler
17
Corey
Baird
- Основной состав
-
29 Tim MeliaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Seth SinovicЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Erik HurtadoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
36 Мартинш ЛуишЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
16 Graham Smith
-
18 Eric Dick
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
-
18 Римандо НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
-
13 Nick BeslerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Corey BairdПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Онуоха НедумЗащитник
-
10 Плата ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Джонсон СэмНападающий
-
21 Tate Schmitt
-
12 Леннон Брукс
-
51 Andew Putna
-
Главный тренер: Петке Майк
Ход матча
29'
29'
31'
1:0
38'
1:1
45'
45'
Предыдущие игры
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +5 =5 -10Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Ванкувер Уайткэпс 0:3 Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ди Си Юнайтед 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:3 Атланта Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:4 Нью-Инглэнд Революшн Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:5 Монтеррей
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +9 =3 -8Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас
Последние игры между собой
Спортинг Канзас-Сити: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 7
Реал Солт-Лейк: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 6
Реал Солт-Лейк 4:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:1 Реал Солт-Лейк Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|25
|12
|6
|7
|46 - 37
|42
|2.
|Атланта Юнайтед
|24
|12
|3
|9
|41 - 29
|39
|3.
|Нью-Йорк Сити
|22
|10
|8
|4
|40 - 29
|38
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|24
|11
|4
|9
|41 - 34
|37
|5.
|Ди Си Юнайтед
|25
|9
|9
|7
|32 - 31
|36
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|25
|9
|7
|9
|37 - 44
|34
|7.
|Торонто
|25
|9
|6
|10
|39 - 41
|33
|8.
|Монреаль Импакт
|0:2
|26
|10
|3
|13
|34 - 46
|33
|9.
|Орландо Сити
|25
|8
|6
|11
|33 - 34
|30
|10.
|Чикаго Файр
|2:0
|26
|7
|9
|10
|37 - 35
|30
|11.
|Коламбус Кру
|26
|7
|5
|14
|27 - 39
|26
|12.
|Цинциннати
|25
|5
|3
|17
|25 - 57
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|23
|16
|4
|3
|61 - 23
|52
|2.
|Сиэтл Саундерс
|24
|11
|6
|7
|38 - 34
|39
|3.
|Миннесота Юнайтед
|3:4
|24
|11
|5
|8
|42 - 34
|38
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|24
|11
|5
|8
|40 - 35
|38
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|23
|12
|1
|10
|30 - 34
|37
|6.
|Даллас
|4:3
|25
|10
|6
|9
|35 - 31
|36
|7.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|24
|10
|5
|9
|34 - 32
|35
|8.
|Портленд Тимберс
|22
|9
|4
|9
|35 - 33
|31
|9.
|Хьюстон Динамо
|24
|9
|3
|12
|34 - 39
|30
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:1
|24
|7
|8
|9
|37 - 42
|29
|11.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|24
|7
|5
|12
|40 - 48
|26
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|25
|5
|9
|11
|25 - 42
|24
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