США: МЛС 2019

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Спортинг Канзас-Сити
1:1
Второй тайм: 58'

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0'
29' Желтая карточка
Nick Besler
29' Желтая карточка
Гутьеррес Фелипе
1:0
31' Гол
Рассел Джонни
1:1
38' Гол
Corey Baird
45' Желтая карточка
Бекерман Кайл
45' Желтая карточка
Фонтас Андреу
58'
29
Tim
Melia
8
Зуси
Грэм
4
Фонтас
Андреу
5
Беслер
Мэтт
15
Seth
Sinovic
17
Эспиноза
Роджер
6
Санчес
Илье
21
Гутьеррес
Фелипе
7
Рассел
Джонни
19
Erik
Hurtado
12
Жерсу
Фернандеш
18
Римандо
Ник
22
Aaron
Herrera
30
Сильва
Марсело
15
Глэд
Джастин
4
Donny
Toia
13
Nick
Besler
5
Бекерман
Кайл
7
Саварино
Джефферсон
11
Руснак
Альберт
17
Corey
Baird
8
Крейлах
Дамир
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

Ход матча

6'
Саллой Даниэль
Жерсу Фернандеш
 
29'
 
Nick Besler
29'
Гутьеррес Фелипе
 
31'
Рассел Джонни
1:0
38'
1:1
Corey Baird
45'
 
Бекерман Кайл
45'
Фонтас Андреу
 

Предыдущие игры

Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Ванкувер Уайткэпс 0:3 Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ди Си Юнайтед 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:3 Атланта Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:4 Нью-Инглэнд Революшн Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:5 Монтеррей
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас

Последние игры между собой

Спортинг Канзас-Сити: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 7
Реал Солт-Лейк: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 6
Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС
Реал Солт-Лейк 4:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:1 Реал Солт-Лейк Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 25 12 6 7 46 - 37 42
2. Атланта Юнайтед 24 12 3 9 41 - 29 39
3. Нью-Йорк Сити 22 10 8 4 40 - 29 38
4. Нью-Йорк Ред Буллз 24 11 4 9 41 - 34 37
5. Ди Си Юнайтед 25 9 9 7 32 - 31 36
6. Нью-Инглэнд Революшн 25 9 7 9 37 - 44 34
7. Торонто 25 9 6 10 39 - 41 33
8. Монреаль Импакт 0:2 26 10 3 13 34 - 46 33
9. Орландо Сити 25 8 6 11 33 - 34 30
10. Чикаго Файр 2:0 26 7 9 10 37 - 35 30
11. Коламбус Кру 26 7 5 14 27 - 39 26
12. Цинциннати 25 5 3 17 25 - 57 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 23 16 4 3 61 - 23 52
2. Сиэтл Саундерс 24 11 6 7 38 - 34 39
3. Миннесота Юнайтед 3:4 24 11 5 8 42 - 34 38
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 24 11 5 8 40 - 35 38
5. Лос-Анджелес Гэлакси 23 12 1 10 30 - 34 37
6. Даллас 4:3 25 10 6 9 35 - 31 36
7. Реал Солт-Лейк 1:1 24 10 5 9 34 - 32 35
8. Портленд Тимберс 22 9 4 9 35 - 33 31
9. Хьюстон Динамо 24 9 3 12 34 - 39 30
10. Спортинг Канзас-Сити 1:1 24 7 8 9 37 - 42 29
11. Колорадо Рэпидс 1:0 24 7 5 12 40 - 48 26
12. Ванкувер Уайткэпс 25 5 9 11 25 - 42 24
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Children's Mercy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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