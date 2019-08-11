США: МЛС 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2019
Колорадо Рэпидс
1:0
Перерыв

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
1:0
44' Гол
Акоста Келлин II
31
Ирвин
Клинт
2
Keegan
Rosenberry
6
Lalas
Abubakar
4
Уилсон
Дэнни
13
Samuel
Vines
19
Прайс
Джек
10
Акоста
Келлин
II
28
Николсон
Сэм
7
Рубио
Диего
99
Andre
Shinyashiki
23
Kei
Ansu
Kamara
17
Даниель
Вега
22
Tommy
Thompson
37
Кашия
Гурам
23
Юнгвирт
Флориан
24
Лима
Ник
93
Judson
6
Салинас
Ши
7
Эрикссон
Магнус
I
14
Jackson
Yueill
11
Казаишвили
Валерий
8
Вондоловски
Крис
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-1-4-1

Ход матча

44'
Акоста Келлин II
(Рубио Диего)
1:0

Предыдущие игры

Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал
Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид
Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сакраменто Рипаблик Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити

Последние игры между собой

Колорадо Рэпидс: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 25 12 6 7 46 - 37 42
2. Атланта Юнайтед 24 12 3 9 41 - 29 39
3. Нью-Йорк Сити 22 10 8 4 40 - 29 38
4. Нью-Йорк Ред Буллз 24 11 4 9 41 - 34 37
5. Ди Си Юнайтед 25 9 9 7 32 - 31 36
6. Нью-Инглэнд Революшн 25 9 7 9 37 - 44 34
7. Торонто 25 9 6 10 39 - 41 33
8. Монреаль Импакт 0:2 26 10 3 13 34 - 46 33
9. Орландо Сити 25 8 6 11 33 - 34 30
10. Чикаго Файр 2:0 26 7 9 10 37 - 35 30
11. Коламбус Кру 26 7 5 14 27 - 39 26
12. Цинциннати 25 5 3 17 25 - 57 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 23 16 4 3 61 - 23 52
2. Сиэтл Саундерс 24 11 6 7 38 - 34 39
3. Миннесота Юнайтед 3:4 24 11 5 8 42 - 34 38
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 24 11 5 8 40 - 35 38
5. Лос-Анджелес Гэлакси 23 12 1 10 30 - 34 37
6. Даллас 4:3 25 10 6 9 35 - 31 36
7. Реал Солт-Лейк 1:1 24 10 5 9 34 - 32 35
8. Портленд Тимберс 22 9 4 9 35 - 33 31
9. Хьюстон Динамо 24 9 3 12 34 - 39 30
10. Спортинг Канзас-Сити 1:1 24 7 8 9 37 - 42 29
11. Колорадо Рэпидс 1:0 24 7 5 12 40 - 48 26
12. Ванкувер Уайткэпс 25 5 9 11 25 - 42 24
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Акоста Келлин II бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...