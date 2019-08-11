США: МЛС 2019
Колорадо Рэпидс
1:0
Перерыв
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:0
44' ГолАкоста Келлин II
31
Ирвин
Клинт
13
Samuel
Vines
19
Прайс
Джек
28
Николсон
Сэм
17
Даниель
Вега
37
Кашия
Гурам
24
Лима
Ник
93
Judson
- Основной состав
-
31 Ирвин КлинтВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Samuel VinesЗащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Dillon SernaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Cole Bassett
-
15 Andre Rawls
-
Главный тренер: Conor Casey
- Основной состав
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
-
37 Кашия ГурамЗащитник
- Защитник
-
24 Лима НикЗащитник
-
93 JudsonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Paul Marie
-
Главный тренер: Matias Almeyda
Ход матча
44'
1:0
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +6 =3 -11Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал
Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +11 =6 -3Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид
Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сакраменто Рипаблик Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|25
|12
|6
|7
|46 - 37
|42
|2.
|Атланта Юнайтед
|24
|12
|3
|9
|41 - 29
|39
|3.
|Нью-Йорк Сити
|22
|10
|8
|4
|40 - 29
|38
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|24
|11
|4
|9
|41 - 34
|37
|5.
|Ди Си Юнайтед
|25
|9
|9
|7
|32 - 31
|36
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|25
|9
|7
|9
|37 - 44
|34
|7.
|Торонто
|25
|9
|6
|10
|39 - 41
|33
|8.
|Монреаль Импакт
|0:2
|26
|10
|3
|13
|34 - 46
|33
|9.
|Орландо Сити
|25
|8
|6
|11
|33 - 34
|30
|10.
|Чикаго Файр
|2:0
|26
|7
|9
|10
|37 - 35
|30
|11.
|Коламбус Кру
|26
|7
|5
|14
|27 - 39
|26
|12.
|Цинциннати
|25
|5
|3
|17
|25 - 57
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|23
|16
|4
|3
|61 - 23
|52
|2.
|Сиэтл Саундерс
|24
|11
|6
|7
|38 - 34
|39
|3.
|Миннесота Юнайтед
|3:4
|24
|11
|5
|8
|42 - 34
|38
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|24
|11
|5
|8
|40 - 35
|38
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|23
|12
|1
|10
|30 - 34
|37
|6.
|Даллас
|4:3
|25
|10
|6
|9
|35 - 31
|36
|7.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|24
|10
|5
|9
|34 - 32
|35
|8.
|Портленд Тимберс
|22
|9
|4
|9
|35 - 33
|31
|9.
|Хьюстон Динамо
|24
|9
|3
|12
|34 - 39
|30
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:1
|24
|7
|8
|9
|37 - 42
|29
|11.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|24
|7
|5
|12
|40 - 48
|26
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|25
|5
|9
|11
|25 - 42
|24
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