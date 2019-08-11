США: МЛС 2019

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Чикаго Файр
2:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Монреаль Импакт
0'
1:0
8' Гол
Маккарти Дакс
2:0
19' Гол
Николич Неманья
31'
27
Kenneth
Kronholm
4
Каппелхоф
Йохан
31
Швайнштайгер
Бастиан
5
Кальво
Франсиско
3
Борнштейн
Джонатан
13
Brandt
Bronico
6
Маккарти
Дакс
10
Катай
Александар
20
Гайтан
Николас
9
Charles
Sapong
23
Николич
Неманья
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
5
Диалло
Закария
4
Rudy
Camacho
26
Jorge
Corrales
6
Пьетт
Самуэль
18
Оквонкво
Орджи
28
Shamit
Shome
8
Тайдер
Сафир
29
Mathieu
Choiniere
37
Maximiliano
Nicolas
Urruti
Чикаго Файр
4-2-3-1
Монреаль Импакт
4-1-4-1

Ход матча

8'
Маккарти Дакс
(Швайнштайгер Бастиан)
1:0
19'
Николич Неманья
(Катай Александар)
2:0

Предыдущие игры

Чикаго Файр Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру
Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 5:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Сент-Луис 2:1 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 3:3 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Чикаго Файр 5:0 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Торонто
Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт

Последние игры между собой

Чикаго Файр: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Монреаль Импакт: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр МЛС Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:1 Чикаго Файр МЛС
Монреаль Импакт 3:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:3 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр МЛС Монреаль Импакт 4:3 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:0 Монреаль Импакт МЛС Чикаго Файр 0:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр МЛС Монреаль Импакт 1:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:2 Монреаль Импакт МЛС Чикаго Файр 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:1 Монреаль Импакт МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 25 12 6 7 46 - 37 42
2. Атланта Юнайтед 24 12 3 9 41 - 29 39
3. Нью-Йорк Сити 22 10 8 4 40 - 29 38
4. Нью-Йорк Ред Буллз 24 11 4 9 41 - 34 37
5. Ди Си Юнайтед 25 9 9 7 32 - 31 36
6. Нью-Инглэнд Революшн 25 9 7 9 37 - 44 34
7. Торонто 25 9 6 10 39 - 41 33
8. Монреаль Импакт 0:2 26 10 3 13 34 - 46 33
9. Орландо Сити 25 8 6 11 33 - 34 30
10. Чикаго Файр 2:0 26 7 9 10 37 - 35 30
11. Коламбус Кру 26 7 5 14 27 - 39 26
12. Цинциннати 25 5 3 17 25 - 57 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 23 16 4 3 61 - 23 52
2. Сиэтл Саундерс 24 11 6 7 38 - 34 39
3. Миннесота Юнайтед 3:4 24 11 5 8 42 - 34 38
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 24 11 5 8 40 - 35 38
5. Лос-Анджелес Гэлакси 23 12 1 10 30 - 34 37
6. Даллас 4:3 25 10 6 9 35 - 31 36
7. Реал Солт-Лейк 1:1 24 10 5 9 34 - 32 35
8. Портленд Тимберс 22 9 4 9 35 - 33 31
9. Хьюстон Динамо 24 9 3 12 34 - 39 30
10. Спортинг Канзас-Сити 1:1 24 7 8 9 37 - 42 29
11. Колорадо Рэпидс 1:0 24 7 5 12 40 - 48 26
12. Ванкувер Уайткэпс 25 5 9 11 25 - 42 24
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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