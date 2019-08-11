США: МЛС 2019
Чикаго Файр
2:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Тойота Парк
Монреаль Импакт
1:0
8' ГолМаккарти Дакс
2:0
19' ГолНиколич Неманья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Diego CamposЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Азира МайклПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Veljko Paunovic
- Основной состав
-
1 Буш ИвенВратарь
-
33 Санья БакариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Shamit ShomeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Ken Krolicki
-
Главный тренер: Гард Реми
Ход матча
8'
19'
Предыдущие игры
Чикаго Файр Последние 20 матчей: +5 =6 -9Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру
Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 5:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Сент-Луис 2:1 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 3:3 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Чикаго Файр 5:0 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +8 =2 -10Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Торонто
Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт
Последние игры между собой
Чикаго Файр: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Монреаль Импакт: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Монреаль Импакт 3:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:3 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр МЛС Монреаль Импакт 4:3 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:0 Монреаль Импакт МЛС Чикаго Файр 0:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр МЛС Монреаль Импакт 1:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:2 Монреаль Импакт МЛС Чикаго Файр 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:1 Монреаль Импакт МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|25
|12
|6
|7
|46 - 37
|42
|2.
|Атланта Юнайтед
|24
|12
|3
|9
|41 - 29
|39
|3.
|Нью-Йорк Сити
|22
|10
|8
|4
|40 - 29
|38
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|24
|11
|4
|9
|41 - 34
|37
|5.
|Ди Си Юнайтед
|25
|9
|9
|7
|32 - 31
|36
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|25
|9
|7
|9
|37 - 44
|34
|7.
|Торонто
|25
|9
|6
|10
|39 - 41
|33
|8.
|Монреаль Импакт
|0:2
|26
|10
|3
|13
|34 - 46
|33
|9.
|Орландо Сити
|25
|8
|6
|11
|33 - 34
|30
|10.
|Чикаго Файр
|2:0
|26
|7
|9
|10
|37 - 35
|30
|11.
|Коламбус Кру
|26
|7
|5
|14
|27 - 39
|26
|12.
|Цинциннати
|25
|5
|3
|17
|25 - 57
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|23
|16
|4
|3
|61 - 23
|52
|2.
|Сиэтл Саундерс
|24
|11
|6
|7
|38 - 34
|39
|3.
|Миннесота Юнайтед
|3:4
|24
|11
|5
|8
|42 - 34
|38
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|24
|11
|5
|8
|40 - 35
|38
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|23
|12
|1
|10
|30 - 34
|37
|6.
|Даллас
|4:3
|25
|10
|6
|9
|35 - 31
|36
|7.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|24
|10
|5
|9
|34 - 32
|35
|8.
|Портленд Тимберс
|22
|9
|4
|9
|35 - 33
|31
|9.
|Хьюстон Динамо
|24
|9
|3
|12
|34 - 39
|30
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:1
|24
|7
|8
|9
|37 - 42
|29
|11.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|24
|7
|5
|12
|40 - 48
|26
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|25
|5
|9
|11
|25 - 42
|24
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