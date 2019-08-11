Швеция: Аллсвенскан 2019
Хеккен
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Бравида Арена
Мальмё
22
Тойвио
Йоона
99
Ясин
Ахмед
27
Далин
Юхан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Тойвио ЙоонаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Ясин АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Паулиньо IIНападающий
-
20 Ali Youssef
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Галль РоменПолузащитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
24 Владение мячом, % 76
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: +9 =5 -6Хеккен 4:1 Сириус Хеккен 0:3 АЗ Алкмаар Юргорден 2:0 Хеккен АЗ Алкмаар 0:0 Хеккен
Сундсвалль 0:1 Хеккен Хеккен 3:0 Эребру Норрчёпинг 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Хаммарбю Хеккен 2:2 Вендсиссель АИК 1:1 Хеккен Эльфсборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Хеккен 1:2 Гётеборг Сириус 3:4 Хеккен Хеккен 1:0 Кальмар Эстерсунд 1:1 Хеккен Хеккен 1:0 Сундсвалль Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АИК 1:0 Хеккен Хеккен 0:1 Юргорден
Мальмё Последние 20 матчей: +12 =8 -0Мальмё 3:0 Зриньски Мальмё 3:2 Домжале Эстерсунд 0:0 Мальмё Домжале 2:2 Мальмё
Мальмё 1:1 Сириус Баллимена Юнайтед 0:4 Мальмё Юргорден 1:1 Мальмё Мальмё 7:0 Баллимена Юнайтед Мальмё 2:1 Эребру АИК 0:0 Мальмё Мальмё 1:1 ХНК Горица Мальмё 2:1 Сённерйюск Хельсинборг 0:1 Мальмё Мальмё 2:1 Сундсвалль Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна Мальмё 1:0 Кальмар Гётеборг 0:0 Мальмё Мальмё 4:1 Эльфсборг Фалькенберг 1:2 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Мальмё
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Мальмё: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Хеккен 0:1 Мальмё Аллсвенскан Хеккен 2:4 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Хеккен Кубок Мальмё 3:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:3 Хеккен Аллсвенскан Мальмё 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 5:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Хеккен Товарищеские матчи Хеккен 0:4 Мальмё Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|19
|12
|5
|2
|33 - 12
|41
|2.
|АИК
|0:0
|19
|11
|5
|3
|24 - 11
|38
|3.
|Мальмё
|0:0
|19
|10
|8
|1
|29 - 12
|38
|4.
|Хеккен
|0:0
|19
|10
|4
|5
|28 - 15
|34
|5.
|Хаммарбю
|18
|9
|5
|4
|42 - 27
|32
|6.
|Гётеборг
|18
|8
|7
|3
|26 - 16
|31
|7.
|Норрчёпинг
|18
|7
|7
|4
|26 - 19
|28
|8.
|Эребру
|18
|6
|3
|9
|26 - 29
|21
|9.
|Эльфсборг
|18
|5
|6
|7
|22 - 30
|21
|10.
|Эстерсунд
|19
|4
|9
|6
|18 - 26
|21
|11.
|Хельсинборг
|18
|4
|6
|8
|17 - 27
|18
|12.
|Сириус
|19
|5
|3
|11
|20 - 34
|18
|13.
|Фалькенберг
|18
|3
|6
|9
|17 - 34
|15
|14.
|АФК Эскильстуна
|0:0
|19
|3
|6
|10
|16 - 33
|15
|15.
|Кальмар
|18
|2
|8
|8
|14 - 23
|14
|16.
|Сундсвалль
|19
|2
|6
|11
|19 - 29
|12
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