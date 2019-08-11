Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Хеккен
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Мальмё
0' 8'
26
Абрахамссон
Петер
12
Godswill
Ekpolo
22
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
28
Adam
Andersson
II
8
Фрайберг
Эрик
23
Люндберг
Виктор
17
Берггрен
Густав
19
Daleho
Irandust
9
Еремеефф
Александер
99
Ясин
Ахмед
27
Далин
Юхан
31
Брорссон
Франц
24
Нильсен
Лассе
6
Левицки
Оскар
3
Кнудсен
Йонас
32
Бергет
Йо
Инге
14
Кристиансен
Андерс
7
Баширу
Фуад
5
Рикс
Сёрен
23
Антонссон
Маркус
11
Молинс
Гильермо
Хеккен
4-3-3
Мальмё
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 24 Владение мячом, % 76

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Хеккен 4:1 Сириус Хеккен 0:3 АЗ Алкмаар Юргорден 2:0 Хеккен АЗ Алкмаар 0:0 Хеккен
Сундсвалль 0:1 Хеккен Хеккен 3:0 Эребру Норрчёпинг 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Хаммарбю Хеккен 2:2 Вендсиссель АИК 1:1 Хеккен Эльфсборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Хеккен 1:2 Гётеборг Сириус 3:4 Хеккен Хеккен 1:0 Кальмар Эстерсунд 1:1 Хеккен Хеккен 1:0 Сундсвалль Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АИК 1:0 Хеккен Хеккен 0:1 Юргорден
Мальмё Последние 20 матчей: +12 =8 -0
Мальмё 3:0 Зриньски Мальмё 3:2 Домжале Эстерсунд 0:0 Мальмё Домжале 2:2 Мальмё
Мальмё 1:1 Сириус Баллимена Юнайтед 0:4 Мальмё Юргорден 1:1 Мальмё Мальмё 7:0 Баллимена Юнайтед Мальмё 2:1 Эребру АИК 0:0 Мальмё Мальмё 1:1 ХНК Горица Мальмё 2:1 Сённерйюск Хельсинборг 0:1 Мальмё Мальмё 2:1 Сундсвалль Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна Мальмё 1:0 Кальмар Гётеборг 0:0 Мальмё Мальмё 4:1 Эльфсборг Фалькенберг 1:2 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Мальмё

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Мальмё: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Мальмё 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:0 Хеккен Аллсвенскан Мальмё 1:2 Хеккен Аллсвенскан
Хеккен 0:1 Мальмё Аллсвенскан Хеккен 2:4 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Хеккен Кубок Мальмё 3:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:3 Хеккен Аллсвенскан Мальмё 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 5:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Хеккен Товарищеские матчи Хеккен 0:4 Мальмё Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 19 12 5 2 33 - 12 41
2. АИК 0:0 19 11 5 3 24 - 11 38
3. Мальмё 0:0 19 10 8 1 29 - 12 38
4. Хеккен 0:0 19 10 4 5 28 - 15 34
5. Хаммарбю 18 9 5 4 42 - 27 32
6. Гётеборг 18 8 7 3 26 - 16 31
7. Норрчёпинг 18 7 7 4 26 - 19 28
8. Эребру 18 6 3 9 26 - 29 21
9. Эльфсборг 18 5 6 7 22 - 30 21
10. Эстерсунд 19 4 9 6 18 - 26 21
11. Хельсинборг 18 4 6 8 17 - 27 18
12. Сириус 19 5 3 11 20 - 34 18
13. Фалькенберг 18 3 6 9 17 - 34 15
14. АФК Эскильстуна 0:0 19 3 6 10 16 - 33 15
15. Кальмар 18 2 8 8 14 - 23 14
16. Сундсвалль 19 2 6 11 19 - 29 12
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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