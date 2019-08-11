Финляндия: Вейккауслига 2019

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РоПС
1:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
ВПС
0'
1:0
5' Гол
 6'
25
Регеро
Антонио
20
Juho
Hyvaerinen
5
Kalle
Katz
88
Mohamed
Sissoko
I
3
Тайво
Тайе
6
Atte
Sihvonen
10
Лингман
Лукас
4
Беобиде
Хагоба
23
Niklas
Jokelainen
21
Matias
Tamminen
7
Рахими
Юнесс
1
Компалла
Мартин
15
Оямаа
Хиндрек
2
Лахти
Тими
4
Энгстрем
Йеспер
20
Хольмгрен
Хампус
23
Samba
Sillah
9
Ляхде
Юхо
10
Морриссей
Стивен
8
Страндваль
Себастьян
11
Alain
Ebwelle
25
Momodou
Sarr
РоПС
ВПС

Ход матча

5'
1:0

Предыдущие игры

РоПС Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Ильвес 2:2 РоПС РоПС 0:2 Интер Турку ХИФК 1:0 РоПС РоПС 1:2 Абердин
Абердин 2:1 РоПС РоПС 1:2 Мариехамн РоПС 0:0 Коккола ПВ Хонка 1:0 РоПС Лахти 1:2 РоПС РоПС 0:1 ХИК РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки ВПС 0:1 РоПС РоПС 0:1 Ильвес Интер Турку 3:0 РоПС РоПС 1:0 ХИФК РоПС 0:1 КуПС Мариехамн 2:0 РоПС Коккола ПВ 0:1 РоПС РоПС 1:2 Хонка КуПС 2:2 РоПС
ВПС Последние 20 матчей: +1 =9 -10
ВПС 2:3 Хонка ХИК 1:1 ВПС ВПС 1:1 Лахти СЯК Сейнайоки 1:0 ВПС
Коккола ПВ 2:1 ВПС ВПС 1:2 Ильвес Интер Турку 1:1 ВПС ВПС 1:2 КуПС ХИФК 2:1 ВПС Мариехамн 1:0 ВПС ВПС 0:1 РоПС ВПС 1:3 Мариехамн Хонка 1:1 ВПС ВПС 1:1 ХИК Лахти 1:1 ВПС ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки ВПС 2:2 Коккола ПВ Ильвес 0:0 ВПС ВПС 1:2 Интер Турку Интер Турку 1:2 ВПС

Последние игры между собой

РоПС: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
ВПС: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
ВПС 0:1 РоПС Вейккауслига ВПС 2:1 РоПС Кубок ВПС 1:2 РоПС Вейккауслига РоПС 1:0 ВПС Вейккауслига
ВПС 0:1 РоПС Вейккауслига РоПС 3:0 ВПС Вейккауслига ВПС 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 2:4 ВПС Вейккауслига ВПС 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 2:0 ВПС Вейккауслига ВПС 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:0 ВПС Кубок лиги РоПС 2:1 ВПС Вейккауслига ВПС 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 1:0 ВПС Вейккауслига ВПС 2:0 РоПС Вейккауслига ВПС 2:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:2 ВПС Вейккауслига ВПС 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 0:0 ВПС Вейккауслига
Команда И В Н П Г О
1. Ильвес 0:0 18 9 7 2 23 - 12 34
2. Интер Турку 19 10 3 6 33 - 22 33
3. Хонка 19 9 4 6 28 - 23 31
4. КуПС 19 8 7 4 29 - 22 31
5. ХИК 19 7 9 3 24 - 18 30
6. СЯК Сейнайоки 18 7 6 5 16 - 17 27
7. ХИФК 18 6 7 5 18 - 18 25
8. Лахти 19 6 7 6 18 - 23 25
9. Мариехамн 0:0 18 6 5 7 24 - 20 23
10. РоПС 1:0 19 5 4 10 13 - 22 19
11. Коккола ПВ 19 3 4 12 16 - 35 13
12. ВПС 0:1 19 0 9 10 16 - 26 9
  • Первый тайм
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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