Финляндия: Вейккауслига 2019
РоПС
1:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Кескускенття
ВПС
23
Samba
Sillah
25
Momodou
Sarr
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
17 Sampo Ala
-
-
Главный тренер: Pasi Tuutti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Samba SillahПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Momodou SarrНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Mika Kaarre
-
Главный тренер: Christian Sund
Ход матча
5'
1:0
Предыдущие игры
РоПС Последние 20 матчей: +4 =4 -12Ильвес 2:2 РоПС РоПС 0:2 Интер Турку ХИФК 1:0 РоПС РоПС 1:2 Абердин
ВПС Последние 20 матчей: +1 =9 -10ВПС 2:3 Хонка ХИК 1:1 ВПС ВПС 1:1 Лахти СЯК Сейнайоки 1:0 ВПС
Последние игры между собой
РоПС: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
ВПС: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
ВПС 0:1 РоПС Вейккауслига РоПС 3:0 ВПС Вейккауслига ВПС 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 2:4 ВПС Вейккауслига ВПС 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 2:0 ВПС Вейккауслига ВПС 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:0 ВПС Кубок лиги РоПС 2:1 ВПС Вейккауслига ВПС 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 1:0 ВПС Вейккауслига ВПС 2:0 РоПС Вейккауслига ВПС 2:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:2 ВПС Вейккауслига ВПС 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 0:0 ВПС Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ильвес
|0:0
|18
|9
|7
|2
|23 - 12
|34
|2.
|Интер Турку
|19
|10
|3
|6
|33 - 22
|33
|3.
|Хонка
|19
|9
|4
|6
|28 - 23
|31
|4.
|КуПС
|19
|8
|7
|4
|29 - 22
|31
|5.
|ХИК
|19
|7
|9
|3
|24 - 18
|30
|6.
|СЯК Сейнайоки
|18
|7
|6
|5
|16 - 17
|27
|7.
|ХИФК
|18
|6
|7
|5
|18 - 18
|25
|8.
|Лахти
|19
|6
|7
|6
|18 - 23
|25
|9.
|Мариехамн
|0:0
|18
|6
|5
|7
|24 - 20
|23
|10.
|РоПС
|1:0
|19
|5
|4
|10
|13 - 22
|19
|11.
|Коккола ПВ
|19
|3
|4
|12
|16 - 35
|13
|12.
|ВПС
|0:1
|19
|0
|9
|10
|16 - 26
|9
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