Швеция: Аллсвенскан 2019

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Хаммарбю
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Хельсинборг
0' 19'
1
Виланд
Йохан
2
Сандберг
Симон
13
Фенгер
Мадс
5
Фельман
Давид
77
Матс
Солхеим
6
Боянич
Дарьян
7
Имад
Халили
8
Андерсен
Йеппе
20
Качаниклич
Алекс
23
Юханнссон
Арон
22
Танкович
Муамер
1
Линдегор
Андерс
57
Marcus
Holgersson
3
Ливерстам
Фредрик
4
Гранквист
Андреас
11
Эрикссон
Адам
6
Андреас
Ландгрен
14
Абубакари
Мохаммед
8
Mamudu
Moro
26
Бенью
Кандай
15
Max
Svensson
9
Геро
Альхаджи
Хаммарбю
4-3-3
Хельсинборг
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Предыдущие игры

Хаммарбю Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Кальмар 2:2 Хаммарбю АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Хаммарбю 5:2 Эльфсборг Сундсвалль 2:3 Хаммарбю
Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Хеккен 2:0 Хаммарбю Кальмар 1:0 Хаммарбю АИК 2:0 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Хаммарбю 2:0 Сириус Эребру 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Юргорден Мальмё 4:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Кальмар Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Мьельбю 0:1 Хаммарбю
Хельсинборг Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:4 Эребру АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сириус
Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Эребру 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:3 АИК Кальмар 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Юргорден Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хеккен 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Хельсинборг 2:2 Копенгаген

Последние игры между собой

Хаммарбю: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 8
Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 3
Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 5:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хаммарбю 0:3 Хельсинборг Товарищеские матчи
Хаммарбю 1:4 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Хельсинборг Шведский кубок Хаммарбю 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хельсинборг 5:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 19 12 5 2 33 - 12 41
2. АИК 19 12 4 3 28 - 13 40
3. Мальмё 19 10 8 1 30 - 13 38
4. Хеккен 19 10 4 5 29 - 16 34
5. Хаммарбю 0:0 19 9 6 4 42 - 27 33
6. Гётеборг 18 8 7 3 26 - 16 31
7. Норрчёпинг 0:0 19 7 8 4 26 - 19 29
8. Эльфсборг 0:0 19 5 7 7 22 - 30 22
9. Эребру 18 6 3 9 26 - 29 21
10. Эстерсунд 19 4 9 6 18 - 26 21
11. Хельсинборг 0:0 19 4 7 8 17 - 27 19
12. Сириус 19 5 3 11 20 - 34 18
13. Фалькенберг 18 3 6 9 17 - 34 15
14. Кальмар 18 2 8 8 14 - 23 14
15. АФК Эскильстуна 19 3 5 11 18 - 37 14
16. Сундсвалль 19 2 6 11 19 - 29 12
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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