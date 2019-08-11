Швеция: Аллсвенскан 2019
Хаммарбю
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Теле2 Арена
Хельсинборг
13
Фенгер
Мадс
77
Матс
Солхеим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
-
77 Матс СолхеимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Aimar Sher
-
-
-
Главный тренер: Stefan Billborn
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бенью КандайПолузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Henrik Larsson
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Предыдущие игры
Хаммарбю Последние 20 матчей: +10 =5 -5Кальмар 2:2 Хаммарбю АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Хаммарбю 5:2 Эльфсборг Сундсвалль 2:3 Хаммарбю
Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Хеккен 2:0 Хаммарбю Кальмар 1:0 Хаммарбю АИК 2:0 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Хаммарбю 2:0 Сириус Эребру 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Юргорден Мальмё 4:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Кальмар Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Мьельбю 0:1 Хаммарбю
Хельсинборг Последние 20 матчей: +4 =7 -9Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:4 Эребру АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сириус
Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Эребру 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:3 АИК Кальмар 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Юргорден Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хеккен 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Хельсинборг 2:2 Копенгаген
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 8
Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|19
|12
|5
|2
|33 - 12
|41
|2.
|АИК
|19
|12
|4
|3
|28 - 13
|40
|3.
|Мальмё
|19
|10
|8
|1
|30 - 13
|38
|4.
|Хеккен
|19
|10
|4
|5
|29 - 16
|34
|5.
|Хаммарбю
|0:0
|19
|9
|6
|4
|42 - 27
|33
|6.
|Гётеборг
|18
|8
|7
|3
|26 - 16
|31
|7.
|Норрчёпинг
|0:0
|19
|7
|8
|4
|26 - 19
|29
|8.
|Эльфсборг
|0:0
|19
|5
|7
|7
|22 - 30
|22
|9.
|Эребру
|18
|6
|3
|9
|26 - 29
|21
|10.
|Эстерсунд
|19
|4
|9
|6
|18 - 26
|21
|11.
|Хельсинборг
|0:0
|19
|4
|7
|8
|17 - 27
|19
|12.
|Сириус
|19
|5
|3
|11
|20 - 34
|18
|13.
|Фалькенберг
|18
|3
|6
|9
|17 - 34
|15
|14.
|Кальмар
|18
|2
|8
|8
|14 - 23
|14
|15.
|АФК Эскильстуна
|19
|3
|5
|11
|18 - 37
|14
|16.
|Сундсвалль
|19
|2
|6
|11
|19 - 29
|12
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