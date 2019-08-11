Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Норрчёпинг
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Эльфсборг
0' 19'
1
Петтерссон
Исак
25
Дагерстоль
Филип
3
Лауритсен
Расмус
2
Кастегрен
Хенрик
4
Герсон
Ларс
7
Франссон
Александер
8
Тораринссон
Гудмундур
14
Бинаку
Эгзон
9
Maic
Sema
5
Нюман
Кристоффер
99
Хакшабанович
Сеад
1
Стур-Эллегор
Кевин
27
Хольст
Фредерик
3
Грегерсен
Стиан
12
Francisco
Portillo
III
20
Simon
Strand
16
Robert
Gojani
18
Ольссон
Симон
24
Ишизаки
Стефан
11
Jesper
Karlsson
26
Marokhy
Ndione
10
Лундевалль
Симон
Норрчёпинг
3-4-3
Эльфсборг
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Норрчёпинг 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Лиепая 0:1 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Лиепая
Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Норрчёпинг 2:1 Сент-Патрикс Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сент-Патрикс 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Сириус АИК 0:2 Норрчёпинг АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Эребру 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Юргорден 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг
Эльфсборг Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Эльфсборг 0:1 Юргорден Эльфсборг 2:1 Кальмар Хаммарбю 5:2 Эльфсборг АИК 3:0 Эльфсборг
Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен Кальмар 1:1 Эльфсборг Юргорден 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна Мальмё 4:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Сириус 2:4 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Эребру Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Гётеборг 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Хальмстад 1:0 Эльфсборг

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Эльфсборг: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Товарищеские матчи Эльфсборг 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан
Эльфсборг 3:3 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:4 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 19 12 5 2 33 - 12 41
2. АИК 19 12 4 3 28 - 13 40
3. Мальмё 19 10 8 1 30 - 13 38
4. Хеккен 19 10 4 5 29 - 16 34
5. Хаммарбю 0:0 19 9 6 4 42 - 27 33
6. Гётеборг 18 8 7 3 26 - 16 31
7. Норрчёпинг 0:0 19 7 8 4 26 - 19 29
8. Эльфсборг 0:0 19 5 7 7 22 - 30 22
9. Эребру 18 6 3 9 26 - 29 21
10. Эстерсунд 19 4 9 6 18 - 26 21
11. Хельсинборг 0:0 19 4 7 8 17 - 27 19
12. Сириус 19 5 3 11 20 - 34 18
13. Фалькенберг 18 3 6 9 17 - 34 15
14. Кальмар 18 2 8 8 14 - 23 14
15. АФК Эскильстуна 19 3 5 11 18 - 37 14
16. Сундсвалль 19 2 6 11 19 - 29 12
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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