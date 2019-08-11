Швеция: Аллсвенскан 2019
Норрчёпинг
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Oestgoetaporten
Эльфсборг
14
Бинаку
Эгзон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бинаку ЭгзонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Смит Иан IIIПолузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кайб РамиЗащитник
-
14 Rasmus AlmПолузащитник
-
23 Alex DyerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Tim Roenning
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +11 =6 -3Норрчёпинг 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Лиепая 0:1 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Лиепая
Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Норрчёпинг 2:1 Сент-Патрикс Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сент-Патрикс 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Сириус АИК 0:2 Норрчёпинг АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Эребру 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Юргорден 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг
Эльфсборг Последние 20 матчей: +6 =6 -8Эльфсборг 0:1 Юргорден Эльфсборг 2:1 Кальмар Хаммарбю 5:2 Эльфсборг АИК 3:0 Эльфсборг
Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен Кальмар 1:1 Эльфсборг Юргорден 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна Мальмё 4:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Сириус 2:4 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Эребру Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Гётеборг 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Хальмстад 1:0 Эльфсборг
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Эльфсборг: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Эльфсборг 3:3 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:4 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|19
|12
|5
|2
|33 - 12
|41
|2.
|АИК
|19
|12
|4
|3
|28 - 13
|40
|3.
|Мальмё
|19
|10
|8
|1
|30 - 13
|38
|4.
|Хеккен
|19
|10
|4
|5
|29 - 16
|34
|5.
|Хаммарбю
|0:0
|19
|9
|6
|4
|42 - 27
|33
|6.
|Гётеборг
|18
|8
|7
|3
|26 - 16
|31
|7.
|Норрчёпинг
|0:0
|19
|7
|8
|4
|26 - 19
|29
|8.
|Эльфсборг
|0:0
|19
|5
|7
|7
|22 - 30
|22
|9.
|Эребру
|18
|6
|3
|9
|26 - 29
|21
|10.
|Эстерсунд
|19
|4
|9
|6
|18 - 26
|21
|11.
|Хельсинборг
|0:0
|19
|4
|7
|8
|17 - 27
|19
|12.
|Сириус
|19
|5
|3
|11
|20 - 34
|18
|13.
|Фалькенберг
|18
|3
|6
|9
|17 - 34
|15
|14.
|Кальмар
|18
|2
|8
|8
|14 - 23
|14
|15.
|АФК Эскильстуна
|19
|3
|5
|11
|18 - 37
|14
|16.
|Сундсвалль
|19
|2
|6
|11
|19 - 29
|12
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