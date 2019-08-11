Норвегия: Первый дивизион 2019
Олесунн
3:1
Конец матча
Стадион: Колор Лайн Зрители: 4468
Стрёммен
1:0
9' ГолГретарссон Даниэль
2:0
42' ГолФридьонссон Хольмберт
2:1
63' ГолСеллин Кьелл
73' Желтая карточкаРамстейн Кай
77' Желтая карточкаNiklas Fernando Nygaard Castro
3:1
82' ГолPape Habib Gueye
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фет СондреПолузащитник
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Селлин КьеллНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ulrich NessНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ole Martin Nesselquist
Ход матча
63'
73'
82'
Предыдущие игры
Олесунн Последние 20 матчей: +17 =2 -1Скейд 0:1 Олесунн Олесунн 2:0 Нест-Сотра КФУМ 2:4 Олесунн Олесунн 3:1 Санднес
Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн Олесунн 4:0 Мольде Хам-Кам 1:2 Олесунн Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Ерв 0:0 Олесунн Флурё 0:1 Олесунн Олесунн 5:0 Тромсдален Стрёммен 1:2 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Бергсёй 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Олесунн Олесунн 4:2 Скейд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Олесунн 1:0 Конгсвингер Старт 0:1 Олесунн
Стрёммен Последние 20 матчей: +6 =6 -8Стрёммен 3:1 Ерв Тромсдален 0:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Скейд Нутодден 3:0 Стрёммен
Хёугесунн 2:0 Стрёммен Стрёммен 2:0 Конгсвингер Стрёммен 1:0 Лиллестрём Согндаль 4:2 Стрёммен Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Стрёммен 2:1 Будё-Глимт КФУМ 1:0 Стрёммен Стрёммен 1:2 Олесунн Юнкерен 0:2 Стрёммен Старт 4:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Санднес Ерв 1:1 Стрёммен Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса
Последние игры между собой
Олесунн: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Стрёммен: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|17
|14
|2
|1
|35 - 12
|44
|2.
|Саннефьёрд
|17
|11
|4
|2
|28 - 17
|37
|3.
|Старт
|17
|11
|2
|4
|31 - 19
|35
|4.
|КФУМ
|17
|9
|3
|5
|35 - 25
|30
|5.
|Рёуфосс
|17
|9
|1
|7
|30 - 33
|28
|6.
|Согндаль
|17
|8
|3
|6
|34 - 26
|27
|7.
|Конгсвингер
|17
|8
|3
|6
|19 - 17
|27
|8.
|Нест-Сотра
|17
|6
|5
|6
|22 - 19
|23
|9.
|Санднес
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|10.
|Улленсакер-Киса
|17
|6
|3
|8
|30 - 25
|21
|11.
|Хам-Кам
|17
|5
|4
|8
|16 - 21
|19
|12.
|Ерв
|17
|4
|7
|6
|20 - 28
|19
|13.
|Стрёммен
|17
|3
|6
|8
|17 - 26
|15
|14.
|Скейд
|17
|3
|5
|9
|18 - 24
|14
|15.
|Нутодден
|17
|4
|1
|12
|20 - 32
|13
|16.
|Тромсдален
|17
|1
|2
|14
|21 - 54
|5
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