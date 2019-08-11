Норвегия: Первый дивизион 2019

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Олесунн
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 4468
Стрёммен
0'
1:0
9' Гол
Гретарссон Даниэль
2:0
42' Гол
Фридьонссон Хольмберт
2:1
63' Гол
Селлин Кьелл
73' Желтая карточка
Рамстейн Кай
77' Желтая карточка
Niklas Fernando Nygaard Castro
3:1
82' Гол
Pape Habib Gueye
90'+4
1
Ли
Андреас
6
Рамстейн
Кай
3
Гретарссон
Даниэль
4
Гроннер
Йонас
16
Joergen
Hatlehol
11
Трандарсон
Арон-Элис
8
Карлсен
Фредрик
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
18
Оулафссон
Давид-Кристьян
23
Агдестейн
Торбьерн
10
Фридьонссон
Хольмберт
30
Marius
Berntzen
5
Бьорккьяер
Сверре
16
John
Olav
Norheim
23
Paal
Steffen
Andresen
20
Mats
Andre
Kaland
6
Anders
Dieserud
8
Mathias
Blaarud
17
Oeystein
Vestvatn
21
Johannes
Groedtlien
7
Mahmoud
Al
Laham
19
Селлин
Кьелл
Олесунн
3-5-2
Стрёммен
3-5-2

Ход матча

9'
Гретарссон Даниэль
(Оулафссон Давид-Кристьян)
1:0
42'
Фридьонссон Хольмберт
(Оулафссон Давид-Кристьян)
2:0
57'
 
Sivert Gussiaas
Oeystein Vestvatn
58'
Pape Habib Gueye
Агдестейн Торбьерн
 
63'
2:1
Селлин Кьелл
(Mats Andre Kaland)
73'
Рамстейн Кай
 
77'
Niklas Fernando Nygaard Castro
 
78'
 
Lasse Bransdal
Mahmoud Al Laham
82'
Pape Habib Gueye
(Joergen Hatlehol)
3:1

Предыдущие игры

Олесунн Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Скейд 0:1 Олесунн Олесунн 2:0 Нест-Сотра КФУМ 2:4 Олесунн Олесунн 3:1 Санднес
Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн Олесунн 4:0 Мольде Хам-Кам 1:2 Олесунн Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Ерв 0:0 Олесунн Флурё 0:1 Олесунн Олесунн 5:0 Тромсдален Стрёммен 1:2 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Бергсёй 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Олесунн Олесунн 4:2 Скейд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Олесунн 1:0 Конгсвингер Старт 0:1 Олесунн
Стрёммен Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Стрёммен 3:1 Ерв Тромсдален 0:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Скейд Нутодден 3:0 Стрёммен
Хёугесунн 2:0 Стрёммен Стрёммен 2:0 Конгсвингер Стрёммен 1:0 Лиллестрём Согндаль 4:2 Стрёммен Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Стрёммен 2:1 Будё-Глимт КФУМ 1:0 Стрёммен Стрёммен 1:2 Олесунн Юнкерен 0:2 Стрёммен Старт 4:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Санднес Ерв 1:1 Стрёммен Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса

Последние игры между собой

Олесунн: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Стрёммен: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Стрёммен 1:2 Олесунн Первый дивизион Стрёммен 0:1 Олесунн Первый дивизион Олесунн 2:2 Стрёммен Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 17 14 2 1 35 - 12 44
2. Саннефьёрд 17 11 4 2 28 - 17 37
3. Старт 17 11 2 4 31 - 19 35
4. КФУМ 17 9 3 5 35 - 25 30
5. Рёуфосс 17 9 1 7 30 - 33 28
6. Согндаль 17 8 3 6 34 - 26 27
7. Конгсвингер 17 8 3 6 19 - 17 27
8. Нест-Сотра 17 6 5 6 22 - 19 23
9. Санднес 17 6 5 6 26 - 24 23
10. Улленсакер-Киса 17 6 3 8 30 - 25 21
11. Хам-Кам 17 5 4 8 16 - 21 19
12. Ерв 17 4 7 6 20 - 28 19
13. Стрёммен 17 3 6 8 17 - 26 15
14. Скейд 17 3 5 9 18 - 24 14
15. Нутодден 17 4 1 12 20 - 32 13
16. Тромсдален 17 1 2 14 21 - 54 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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