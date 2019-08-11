Норвегия: Первый дивизион 2019
Улленсакер-Киса
1:1
Конец матча
Стадион: Ессхейм Зрители: 615
Нест-Сотра
34' Желтая карточкаAlfred Scriven
0:1
38' ГолMads Sande
1:1
58' ГолOle Kristian Langaas
71' Желтая карточкаSenai Hagos
81' Желтая карточкаJo Sondre Aas
85' Желтая карточкаNikolas Walstad
25
Торп
Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Торп МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Тронд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
68 Elmin NurkicЗащитник
- Полузащитник
-
21 Mads SandeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Senai HagosНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Steffen Landro
Ход матча
34'
38'
0:1
58'
71'
81'
85'
Предыдущие игры
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +8 =3 -9Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Старт Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ
Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Лёренскуг 1:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:1 Нутодден Ерв 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Йёвик-Люн 2:3 Улленсакер-Киса Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Стабек
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +9 =4 -7Нест-Сотра 2:2 КФУМ Олесунн 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Нутодден Скейд 1:2 Нест-Сотра
Нест-Сотра 4:1 Ерв Нест-Сотра 0:4 КФУМ Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Фюллингсдален 0:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Согндаль Нест-Сотра 0:1 Старт Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра IL Froeya 1:6 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Санднес 0:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Викинг 2:3 Нест-Сотра
Последние игры между собой
Улленсакер-Киса: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Нест-Сотра: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|17
|14
|2
|1
|35 - 12
|44
|2.
|Саннефьёрд
|17
|11
|4
|2
|28 - 17
|37
|3.
|Старт
|17
|11
|2
|4
|31 - 19
|35
|4.
|КФУМ
|17
|9
|3
|5
|35 - 25
|30
|5.
|Рёуфосс
|17
|9
|1
|7
|30 - 33
|28
|6.
|Согндаль
|17
|8
|3
|6
|34 - 26
|27
|7.
|Конгсвингер
|17
|8
|3
|6
|19 - 17
|27
|8.
|Нест-Сотра
|17
|6
|5
|6
|22 - 19
|23
|9.
|Санднес
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|10.
|Улленсакер-Киса
|17
|6
|3
|8
|30 - 25
|21
|11.
|Хам-Кам
|17
|5
|4
|8
|16 - 21
|19
|12.
|Ерв
|17
|4
|7
|6
|20 - 28
|19
|13.
|Стрёммен
|17
|3
|6
|8
|17 - 26
|15
|14.
|Скейд
|17
|3
|5
|9
|18 - 24
|14
|15.
|Нутодден
|17
|4
|1
|12
|20 - 32
|13
|16.
|Тромсдален
|17
|1
|2
|14
|21 - 54
|5
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