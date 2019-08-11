Норвегия: Первый дивизион 2019

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Улленсакер-Киса
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 615
Нест-Сотра
0'
34' Желтая карточка
Alfred Scriven
0:1
38' Гол
Mads Sande
1:1
58' Гол
Ole Kristian Langaas
71' Желтая карточка
Senai Hagos
81' Желтая карточка
Jo Sondre Aas
85' Желтая карточка
Nikolas Walstad
90'+5
31
Stefan
Hagerup
9
Ole
Kristian
Langaas
26
Espen
Garnaas
5
Nikolas
Walstad
3
Vegard
Kongsro
25
Торп
Мартин
11
Christian
Aas
8
Sverre
Oekland
16
Henrik
Kristiansen
7
Alfred
Scriven
22
Vamouti
Diomande
1
Фей
Рензе
3
Daniel
Arrocha
26
Izuchukwu
Anthony
68
Elmin
Nurkic
2
Erlend
Hellevik
Larsen
21
Mads
Sande
14
Thor
Kristian
Oekland
5
Bjarte
Haugsdal
29
Kristoffer
Nesse
Stephensen
10
Erland
Hustad
20
Jefferson
De
Souza
Улленсакер-Киса
4-3-3
Нест-Сотра
3-4-1-2

Ход матча

34'
Alfred Scriven
 
38'
0:1
Mads Sande
55'
Eric Bugale Kitolano
Sverre Oekland
 
58'
Ole Kristian Langaas
(Henrik Kristiansen)
1:1
62'
 
Peter Soerensen Nergaard
Thor Kristian Oekland
68'
 
Senai Hagos
Jefferson De Souza
71'
 
Senai Hagos
73'
 
Jo Sondre Aas
Erland Hustad
76'
Martin Troeen
Alfred Scriven
 
81'
 
Jo Sondre Aas
82'
Sebastian Remme Berge
Henrik Kristiansen
 
85'
Nikolas Walstad
 

Предыдущие игры

Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Старт Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ
Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Лёренскуг 1:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:1 Нутодден Ерв 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Йёвик-Люн 2:3 Улленсакер-Киса Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Стабек
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Нест-Сотра 2:2 КФУМ Олесунн 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Нутодден Скейд 1:2 Нест-Сотра
Нест-Сотра 4:1 Ерв Нест-Сотра 0:4 КФУМ Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Фюллингсдален 0:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Согндаль Нест-Сотра 0:1 Старт Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра IL Froeya 1:6 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Санднес 0:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Викинг 2:3 Нест-Сотра

Последние игры между собой

Улленсакер-Киса: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Нест-Сотра: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 0:3 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 2:2 Нест-Сотра Первый дивизион
Нест-Сотра 1:1 Улленсакер-Киса Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 17 14 2 1 35 - 12 44
2. Саннефьёрд 17 11 4 2 28 - 17 37
3. Старт 17 11 2 4 31 - 19 35
4. КФУМ 17 9 3 5 35 - 25 30
5. Рёуфосс 17 9 1 7 30 - 33 28
6. Согндаль 17 8 3 6 34 - 26 27
7. Конгсвингер 17 8 3 6 19 - 17 27
8. Нест-Сотра 17 6 5 6 22 - 19 23
9. Санднес 17 6 5 6 26 - 24 23
10. Улленсакер-Киса 17 6 3 8 30 - 25 21
11. Хам-Кам 17 5 4 8 16 - 21 19
12. Ерв 17 4 7 6 20 - 28 19
13. Стрёммен 17 3 6 8 17 - 26 15
14. Скейд 17 3 5 9 18 - 24 14
15. Нутодден 17 4 1 12 20 - 32 13
16. Тромсдален 17 1 2 14 21 - 54 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Mads Sande бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Alfred Scriven получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jessheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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