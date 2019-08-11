Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Хёугесунн
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 3305
Ранхейм
0'
45' Желтая карточка
Eirik Valla Doennem
48' Желтая карточка
Torbjoern Kallevaag
55' Желтая карточка
Коне Ибраима
0:1
75' Гол
Eirik Valla Doennem
90'+6
12
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
5
Хансен
Беньямин
2
Бергквист
Даг
25
Ринстад
Стиан
34
Kevin
Martin
Krygaard
8
Тронстад
Сондре
14
Torbjoern
Kallevaag
33
Kristoffer
Velde
20
Коне
Ибраима
10
Niklas
Sandberg
I
1
Even
Barli
2
Joergen
Oeveraas
3
Daniel
Kvande
4
Фуру
Ивар
24
Aleksander
Foosnaes
7
Региниуссен
Мадс
6
Magnus
Blakstad
11
Eirik
Valla
Doennem
10
Сторфлор
Эйвинн
18
Ivar
Solli
Roenning
15
Erik
Toenne
Хёугесунн
4-3-3
Ранхейм
4-3-3

Ход матча

45'
 
Eirik Valla Doennem
48'
Torbjoern Kallevaag
 
55'
Коне Ибраима
 
58'
Самуэльсен Мартин
Коне Ибраима
 
67'
Thore Pedersen
Kristoffer Velde
 
70'
 
Скарсем Олаус
Сторфлор Эйвинн
75'
0:1
Eirik Valla Doennem
(Magnus Blakstad)
80'
 
Торбьерн Эггем
Фуру Ивар
81'
Воге-Нильсен Йоаким
Torbjoern Kallevaag
 
86'
 
Sondre Soerloekk
Eirik Valla Doennem

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Хёугесунн 0:1 ПСВ Стабек 1:1 Хёугесунн Штурм 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Штурм
Хёугесунн 5:1 Клифтонвилл Хёугесунн 5:1 Тромсё Клифтонвилл 0:1 Хёугесунн Викинг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:4 Волеренга Хёугесунн 2:0 Стрёммен Одд 3:1 Хёугесунн Брюне 2:6 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Бранн Хёугесунн 2:2 Санднес Мьёндален 1:4 Хёугесунн Сутра 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Русенборг 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Хёугесунн 1:2 Мольде
Ранхейм Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ранхейм 0:3 Бранн Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Ранхейм 2:3 Русенборг Стабек 0:0 Ранхейм
Ранхейм 4:0 Бранн Ранхейм 1:1 Мьёндален Скейд 0:3 Ранхейм Мольде 2:0 Ранхейм Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Нардо 0:3 Ранхейм Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Одд 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:5 Волеренга Бранн 0:1 Ранхейм Колстад 1:3 Ранхейм Ранхейм 5:2 Викинг Кристиансунд 0:0 Ранхейм Ранхейм 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Ранхейм: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Ранхейм 0:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:0 Ранхейм Типпелиген Ранхейм 4:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:3 Ранхейм Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 17 11 3 3 39 - 16 36
2. Будё-Глимт 16 11 2 3 38 - 25 35
3. Одд 17 10 3 4 25 - 19 33
4. Бранн 17 8 5 4 22 - 16 29
5. Русенборг 17 8 4 5 26 - 21 28
6. Волеренга 0:0 16 7 5 4 29 - 19 26
7. Кристиансунд 16 6 5 5 19 - 17 23
8. Хёугесунн 17 5 6 6 25 - 20 21
9. Викинг 16 5 4 7 21 - 27 19
10. Лиллестрём 16 5 3 8 19 - 26 18
11. Ранхейм 17 5 3 9 18 - 29 18
12. Мьёндален 16 3 8 5 22 - 26 17
13. Тромсё 17 5 2 10 19 - 35 17
14. Стабек 16 4 4 8 15 - 22 16
15. Сарпсборг-08 16 2 8 6 17 - 22 14
16. Стрёмсгодсет 0:0 17 2 5 10 16 - 30 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Эйрик Валла Доннем получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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