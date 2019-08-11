Норвегия: Типпелиген 2019
45' Желтая карточкаEirik Valla Doennem
48' Желтая карточкаTorbjoern Kallevaag
55' Желтая карточкаКоне Ибраима
0:1
75' ГолEirik Valla Doennem
20
Коне
Ибраима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Коне ИбраимаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Икеди Энтони
-
32 Frank Stople
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Erik ToenneНападающий
- Запасные игроки
-
12 Magnus LenesВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Svein Maalen
Ход матча
55'
75'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Хёугесунн Последние 20 матчей: +9 =6 -5Хёугесунн 0:1 ПСВ Стабек 1:1 Хёугесунн Штурм 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Штурм
Хёугесунн 5:1 Клифтонвилл Хёугесунн 5:1 Тромсё Клифтонвилл 0:1 Хёугесунн Викинг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:4 Волеренга Хёугесунн 2:0 Стрёммен Одд 3:1 Хёугесунн Брюне 2:6 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Бранн Хёугесунн 2:2 Санднес Мьёндален 1:4 Хёугесунн Сутра 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Русенборг 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Хёугесунн 1:2 Мольде
Ранхейм Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ранхейм 0:3 Бранн Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Ранхейм 2:3 Русенборг Стабек 0:0 Ранхейм
Ранхейм 4:0 Бранн Ранхейм 1:1 Мьёндален Скейд 0:3 Ранхейм Мольде 2:0 Ранхейм Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Нардо 0:3 Ранхейм Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Одд 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:5 Волеренга Бранн 0:1 Ранхейм Колстад 1:3 Ранхейм Ранхейм 5:2 Викинг Кристиансунд 0:0 Ранхейм Ранхейм 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Ранхейм: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|17
|11
|3
|3
|39 - 16
|36
|2.
|Будё-Глимт
|16
|11
|2
|3
|38 - 25
|35
|3.
|Одд
|17
|10
|3
|4
|25 - 19
|33
|4.
|Бранн
|17
|8
|5
|4
|22 - 16
|29
|5.
|Русенборг
|17
|8
|4
|5
|26 - 21
|28
|6.
|Волеренга
|0:0
|16
|7
|5
|4
|29 - 19
|26
|7.
|Кристиансунд
|16
|6
|5
|5
|19 - 17
|23
|8.
|Хёугесунн
|17
|5
|6
|6
|25 - 20
|21
|9.
|Викинг
|16
|5
|4
|7
|21 - 27
|19
|10.
|Лиллестрём
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|11.
|Ранхейм
|17
|5
|3
|9
|18 - 29
|18
|12.
|Мьёндален
|16
|3
|8
|5
|22 - 26
|17
|13.
|Тромсё
|17
|5
|2
|10
|19 - 35
|17
|14.
|Стабек
|16
|4
|4
|8
|15 - 22
|16
|15.
|Сарпсборг-08
|16
|2
|8
|6
|17 - 22
|14
|16.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|17
|2
|5
|10
|16 - 30
|11
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