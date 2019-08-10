Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
КФУМ
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 770
Санднес
0'
1:0
27' Гол
Хаммер Йорген
29' Желтая карточка
Robin Rasch
2:0
45' Гол
Robin Rasch
3:0
54' Гол
Yannis Maxitas Moula
57' Желтая карточка
Juba Massinissa Moula
85' Желтая карточка
Christian Landu Landu
90'+4
12
Knut-Andre
Skjaerstein
3
Dadi
Dodou
Gaye
33
Хаммер
Йорген
15
Mansour
Gueye
II
23
Marius
Brevig
7
Robin
Rasch
21
Tore
Andre
Soeraas
20
Juba
Massinissa
Moula
8
Сортевик
Стиан
31
Брикс
Кристиан
19
Yannis
Maxitas
Moula
1
Сальгрен
Саку-Пекка
4
Axel
Kryger
16
Хейккиля
Тапио
22
Богданович
Ясмин
17
Ingvald
Halgunset
7
Simon
Colina
6
Christian
Landu
Landu
32
Кронберг
Клаес
15
Vegard
Oestraat
Erlien
30
Kent
Haavard
Eriksen
9
Угвуаду
Оньекачи
КФУМ
4-2-3-1
Санднес
4-4-2

Ход матча

27'
Хаммер Йорген
(Robin Rasch)
1:0
29'
Robin Rasch
 
45'
Robin Rasch
2:0
46'
 
Adrian Berntsen
Simon Colina
46'
 
Akinsola Akinyemi
Угвуаду Оньекачи
54'
Yannis Maxitas Moula
(Tore Andre Soeraas)
3:0
57'
Juba Massinissa Moula
 
62'
Abdul-Basit Agouda
Juba Massinissa Moula
 
67'
 
Matteo Vallotto
Axel Kryger
74'
Tobias Collett
Marius Brevig
 
83'
Simen Vedvik
Dadi Dodou Gaye
 
85'
 
Christian Landu Landu

Предыдущие игры

КФУМ Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Фредериксберг 0:0 КФУМ Нест-Сотра 2:2 КФУМ БК Унион 1:3 КФУМ КФУМ 2:1 Рёуфосс
КФУМ 2:4 Олесунн Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ КФУМ 2:1 Тромсдален КФУМ 2:0 Хам-Кам Нест-Сотра 0:4 КФУМ Скейд 1:1 КФУМ КФУМ 4:1 Нутодден Тромсдален 2:3 КФУМ Аскер 2:3 КФУМ КФУМ 1:0 Стрёммен Согндаль 4:2 КФУМ КФУМ 5:0 Ерв Норстранд 0:1 КФУМ Санднес 2:3 КФУМ КФУМ 2:1 Нест-Сотра Конгсвингер 0:0 КФУМ
Санднес Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Санднес 0:2 Хам-Кам Нутодден 0:4 Санднес Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Олесунн 3:1 Санднес
Санднес 3:2 Тромсдален Санднес 1:2 Викинг Ерв 0:0 Санднес Хёугесунн 2:2 Санднес Санднес 1:2 Конгсвингер Скейд 0:0 Санднес Вард Хёугесунн 0:2 Санднес Рёуфосс 2:5 Санднес Санднес 2:4 Саннефьёрд Хам-Кам 2:3 Санднес Мадла 0:2 Санднес Санднес 2:3 КФУМ Санднес 2:0 Старт Стрёммен 0:0 Санднес Санднес 0:0 Нест-Сотра Согндаль 1:1 Санднес

Последние игры между собой

КФУМ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Санднес: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Санднес 2:3 КФУМ Первый дивизион КФУМ 1:3 Санднес Первый дивизион Санднес 6:2 КФУМ Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 16 13 2 1 32 - 11 41
2. Саннефьёрд 17 11 4 2 28 - 17 37
3. Старт 17 11 2 4 31 - 19 35
4. КФУМ 17 9 3 5 35 - 25 30
5. Рёуфосс 16 9 1 6 30 - 32 28
6. Согндаль 16 7 3 6 31 - 25 24
7. Конгсвингер 16 7 3 6 18 - 17 24
8. Санднес 17 6 5 6 26 - 24 23
9. Нест-Сотра 16 6 4 6 21 - 18 22
10. Улленсакер-Киса 16 6 2 8 29 - 24 20
11. Хам-Кам 16 5 4 7 16 - 20 19
12. Ерв 16 3 7 6 19 - 28 16
13. Стрёммен 16 3 6 7 16 - 23 15
14. Скейд 16 3 5 8 18 - 23 14
15. Нутодден 16 4 1 11 19 - 29 13
16. Тромсдален 16 0 2 14 20 - 54 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Robin Rasch бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Robin Rasch получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Хаммер Йорген бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на KFUM Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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