Норвегия: Первый дивизион 2019
КФУМ
3:0
Конец матча
Стадион: КФУМ Арена Зрители: 770
Санднес
1:0
27' ГолХаммер Йорген
29' Желтая карточкаRobin Rasch
2:0
45' ГолRobin Rasch
3:0
54' ГолYannis Maxitas Moula
57' Желтая карточкаJuba Massinissa Moula
85' Желтая карточкаChristian Landu Landu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Simen VedvikНападающий
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Bengt Saeternes
Ход матча
27'
1:0
29'
45'
2:0
54'
Предыдущие игры
КФУМ Последние 20 матчей: +13 =4 -3Фредериксберг 0:0 КФУМ Нест-Сотра 2:2 КФУМ БК Унион 1:3 КФУМ КФУМ 2:1 Рёуфосс
Санднес Последние 20 матчей: +8 =6 -6Санднес 0:2 Хам-Кам Нутодден 0:4 Санднес Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Олесунн 3:1 Санднес
Санднес 3:2 Тромсдален Санднес 1:2 Викинг Ерв 0:0 Санднес Хёугесунн 2:2 Санднес Санднес 1:2 Конгсвингер Скейд 0:0 Санднес Вард Хёугесунн 0:2 Санднес Рёуфосс 2:5 Санднес Санднес 2:4 Саннефьёрд Хам-Кам 2:3 Санднес Мадла 0:2 Санднес Санднес 2:3 КФУМ Санднес 2:0 Старт Стрёммен 0:0 Санднес Санднес 0:0 Нест-Сотра Согндаль 1:1 Санднес
Последние игры между собой
КФУМ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Санднес: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|16
|13
|2
|1
|32 - 11
|41
|2.
|Саннефьёрд
|17
|11
|4
|2
|28 - 17
|37
|3.
|Старт
|17
|11
|2
|4
|31 - 19
|35
|4.
|КФУМ
|17
|9
|3
|5
|35 - 25
|30
|5.
|Рёуфосс
|16
|9
|1
|6
|30 - 32
|28
|6.
|Согндаль
|16
|7
|3
|6
|31 - 25
|24
|7.
|Конгсвингер
|16
|7
|3
|6
|18 - 17
|24
|8.
|Санднес
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|9.
|Нест-Сотра
|16
|6
|4
|6
|21 - 18
|22
|10.
|Улленсакер-Киса
|16
|6
|2
|8
|29 - 24
|20
|11.
|Хам-Кам
|16
|5
|4
|7
|16 - 20
|19
|12.
|Ерв
|16
|3
|7
|6
|19 - 28
|16
|13.
|Стрёммен
|16
|3
|6
|7
|16 - 23
|15
|14.
|Скейд
|16
|3
|5
|8
|18 - 23
|14
|15.
|Нутодден
|16
|4
|1
|11
|19 - 29
|13
|16.
|Тромсдален
|16
|0
|2
|14
|20 - 54
|2
Загрузка...