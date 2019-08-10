Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Русенборг
5:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 12869
Тромсё
0'
1:0
11' Гол
Ботхейм Эрик
2:0
20' Гол
Валсвик Густав
31' Желтая карточка
Антонсен Кент-Аре
2:0
38' Не забитый пенальти
Тейлор Роберт
2:1
38' Гол
Тейлор Роберт
3:1
42' Гол
Ботхейм Эрик
49' Желтая карточка
Lasse Nilsen
4:1
64' Гол
Ботхейм Эрик
4:2
66' Гол
Педерсен Мортен-Гамст
69' Желтая карточка
Педерсен Мортен-Гамст
5:2
79' Гол
Осен Гьермунд
90'
1
Хансен
Андре
2
Хеденстад
Вегар
16
Ховланд
Эвен
19
Валсвик
Густав
15
Трондсен
Андерс
7
Йенсен
Майк
5
Денич
Джордже
22
Осен
Гьермунд
10
Хелланн
Поль-Андре
34
Ботхейм
Эрик
35
Сейде
Эмиль
Конрадсен
1
Gudmund
Taksdal
Kongshavn
15
Андерсен
Магнус
22
Simen
Wangberg
6
Пиринен
Юха
3
Антонсен
Кент-Аре
25
Lasse
Nilsen
17
Бернтсен
Даниэль
18
Onni
Valakari
7
Педерсен
Мортен-Гамст
77
Fitim
Azemi
11
Тейлор
Роберт
Русенборг
4-3-3
Тромсё
5-3-2

Ход матча

11'
Ботхейм Эрик
(Сейде Эмиль Конрадсен)
1:0
20'
Валсвик Густав
2:0
31'
 
Антонсен Кент-Аре
38'
2:0
Тейлор Роберт
38'
2:1
Тейлор Роберт
42'
Ботхейм Эрик
(Трондсен Андерс)
3:1
46'
Лундему Мариус
Йенсен Майк
 
49'
 
Lasse Nilsen
56'
 
Бакенга Мушага
Fitim Azemi
56'
 
Marcus Holmgren Pedersen
Андерсен Магнус
64'
Ботхейм Эрик
(Сейде Эмиль Конрадсен)
4:1
66'
4:2
Педерсен Мортен-Гамст
69'
 
Педерсен Мортен-Гамст
73'
Содерлунд Александер
Ботхейм Эрик
 
78'
 
Bryan Rojas
Пиринен Юха
79'
Осен Гьермунд
(Денич Джордже)
5:2
82'
Mikael Toerset Johnsen
Хелланн Поль-Андре
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 14
  • 9 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Русенборг Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Марибор 1:3 Русенборг Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Русенборг 2:0 БАТЭ БАТЭ 2:1 Русенборг
Русенборг 4:0 Линфилд Русенборг 5:1 Викинг Линфилд 0:2 Русенборг Ранхейм 2:3 Русенборг Русенборг 1:0 Кристиансунд Русенборг 1:1 Олесунн Тромсё 1:0 Русенборг Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Русенборг 3:0 Волеренга Русенборг 8:0 Колстад Бранн 0:1 Русенборг Тиллербьен 0:3 Русенборг Русенборг 3:2 Мьёндален Русенборг 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 1:1 Русенборг Русенборг 1:0 Сарпсборг-08
Тромсё Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Тромсё 2:2 Мьёндален Хёугесунн 5:1 Тромсё Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Лиллестрём 4:0 Тромсё
Тромсё 1:0 Русенборг Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё Тромсё 2:1 Мольде Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт Тромсё 1:2 Одд Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн Мьёндален 1:1 Тромсё Волеренга 4:1 Тромсё Тромсё 0:2 Викинг Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Будё-Глимт

Последние игры между собой

Русенборг: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Тромсё: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Тромсё 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:1 Русенборг Типпелиген Тромсё 0:3 Русенборг Типпелиген
Русенборг 1:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:1 Русенборг Кубок Русенборг 3:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:2 Русенборг Типпелиген Тромсё 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:1 Тромсё Кубок НМ Русенборг 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 3:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Тромсё Типпелиген Русенборг 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:0 Тромсё Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 17 11 3 3 39 - 16 36
2. Будё-Глимт 15 10 2 3 36 - 24 32
3. Одд 16 10 2 4 24 - 18 32
4. Бранн 17 8 5 4 22 - 16 29
5. Русенборг 17 8 4 5 26 - 21 28
6. Волеренга 15 7 4 4 29 - 19 25
7. Кристиансунд 15 6 4 5 18 - 16 22
8. Хёугесунн 16 5 6 5 25 - 19 21
9. Викинг 15 5 4 6 20 - 25 19
10. Лиллестрём 16 5 3 8 19 - 26 18
11. Мьёндален 16 3 8 5 22 - 26 17
12. Тромсё 17 5 2 10 19 - 35 17
13. Стабек 16 4 4 8 15 - 22 16
14. Ранхейм 16 4 3 9 17 - 29 15
15. Сарпсборг-08 16 2 8 6 17 - 22 14
16. Стрёмсгодсет 16 2 4 10 16 - 30 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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