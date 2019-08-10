Норвегия: Типпелиген 2019
Русенборг
5:2
Конец матча
Стадион: Леркендаль Зрители: 12869
Тромсё
1:0
11' ГолБотхейм Эрик
2:0
20' ГолВалсвик Густав
31' Желтая карточкаАнтонсен Кент-Аре
2:0
38' Не забитый пенальтиТейлор Роберт
2:1
38' ГолТейлор Роберт
3:1
42' ГолБотхейм Эрик
49' Желтая карточкаLasse Nilsen
4:1
64' ГолБотхейм Эрик
4:2
66' ГолПедерсен Мортен-Гамст
69' Желтая карточкаПедерсен Мортен-Гамст
5:2
79' ГолОсен Гьермунд
16
Ховланд
Эвен
34
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Эстбе АрилдВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Lasse NilsenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Fitim AzemiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Simo Valakari
Ход матча
11'
20'
2:0
38'
2:0
38'
2:1
42'
3:1
49'
64'
66'
79'
5:2
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 14
-
9 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Русенборг Последние 20 матчей: +14 =2 -4Марибор 1:3 Русенборг Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Русенборг 2:0 БАТЭ БАТЭ 2:1 Русенборг
Русенборг 4:0 Линфилд Русенборг 5:1 Викинг Линфилд 0:2 Русенборг Ранхейм 2:3 Русенборг Русенборг 1:0 Кристиансунд Русенборг 1:1 Олесунн Тромсё 1:0 Русенборг Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Русенборг 3:0 Волеренга Русенборг 8:0 Колстад Бранн 0:1 Русенборг Тиллербьен 0:3 Русенборг Русенборг 3:2 Мьёндален Русенборг 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 1:1 Русенборг Русенборг 1:0 Сарпсборг-08
Тромсё Последние 20 матчей: +7 =2 -11Тромсё 2:2 Мьёндален Хёугесунн 5:1 Тромсё Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Лиллестрём 4:0 Тромсё
Тромсё 1:0 Русенборг Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё Тромсё 2:1 Мольде Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт Тромсё 1:2 Одд Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн Мьёндален 1:1 Тромсё Волеренга 4:1 Тромсё Тромсё 0:2 Викинг Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Будё-Глимт
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Тромсё: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Русенборг 1:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:1 Русенборг Кубок Русенборг 3:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:2 Русенборг Типпелиген Тромсё 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:1 Тромсё Кубок НМ Русенборг 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 3:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Тромсё Типпелиген Русенборг 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:0 Тромсё Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|17
|11
|3
|3
|39 - 16
|36
|2.
|Будё-Глимт
|15
|10
|2
|3
|36 - 24
|32
|3.
|Одд
|16
|10
|2
|4
|24 - 18
|32
|4.
|Бранн
|17
|8
|5
|4
|22 - 16
|29
|5.
|Русенборг
|17
|8
|4
|5
|26 - 21
|28
|6.
|Волеренга
|15
|7
|4
|4
|29 - 19
|25
|7.
|Кристиансунд
|15
|6
|4
|5
|18 - 16
|22
|8.
|Хёугесунн
|16
|5
|6
|5
|25 - 19
|21
|9.
|Викинг
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|10.
|Лиллестрём
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|11.
|Мьёндален
|16
|3
|8
|5
|22 - 26
|17
|12.
|Тромсё
|17
|5
|2
|10
|19 - 35
|17
|13.
|Стабек
|16
|4
|4
|8
|15 - 22
|16
|14.
|Ранхейм
|16
|4
|3
|9
|17 - 29
|15
|15.
|Сарпсборг-08
|16
|2
|8
|6
|17 - 22
|14
|16.
|Стрёмсгодсет
|16
|2
|4
|10
|16 - 30
|10
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