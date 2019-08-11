Норвегия: Типпелиген 2019
Будё-Глимт
2:1
Конец матча
Стадион: Аспмира Стадион Зрители: 3567
Викинг
1:0
2' ГолPhilip Zinckernagel
15' Желтая карточкаВикстёль Рольф
2:0
32' ГолЭвьен Хэкон
45' Желтая карточкаТрипич Златко
2:1
52' ГолТрипич Златко
78' Желтая карточкаРикардо II
85' Желтая карточкаФридйонссон Самуэль
26
Эвьен
Хэкон
20
Amor
Layoni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Эвьен ХэконНападающий
- Нападающий
-
20 Amor LayoniНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Исидоро ХосеЗащитник
-
22 Свеен ОлеПолузащитник
-
11 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kjetil Knutsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
Ход матча
2'
15'
32'
2:0
45'
52'
78'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 9
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +14 =2 -4Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Волеренга 6:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Одд
Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн Тромсё 1:2 Будё-Глимт Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 3:2 Мольде Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг Тромсё 2:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Бранн Будё-Глимт 1:0 Старт
Викинг Последние 20 матчей: +9 =4 -7Викинг 0:2 Мольде Русенборг 5:1 Викинг Викинг 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Викинг
Викинг 5:2 Стабек Викинг 3:4 Будё-Глимт Санднес 1:2 Викинг Лиллестрём 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:4 Викинг Викинг 1:2 Старт Хинна 1:4 Викинг Мольде 5:1 Викинг Викинг 3:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Викинг 1:1 Волеренга Фрёйланд 1:3 Викинг Ранхейм 5:2 Викинг Одд 1:0 Викинг Викинг 2:1 Бранн Тромсё 0:2 Викинг
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
Викинг: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|17
|11
|3
|3
|39 - 16
|36
|2.
|Будё-Глимт
|16
|11
|2
|3
|38 - 25
|35
|3.
|Одд
|17
|10
|3
|4
|25 - 19
|33
|4.
|Бранн
|17
|8
|5
|4
|22 - 16
|29
|5.
|Русенборг
|17
|8
|4
|5
|26 - 21
|28
|6.
|Волеренга
|0:0
|16
|7
|5
|4
|29 - 19
|26
|7.
|Кристиансунд
|16
|6
|5
|5
|19 - 17
|23
|8.
|Хёугесунн
|17
|5
|6
|6
|25 - 20
|21
|9.
|Викинг
|16
|5
|4
|7
|21 - 27
|19
|10.
|Лиллестрём
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|11.
|Ранхейм
|17
|5
|3
|9
|18 - 29
|18
|12.
|Мьёндален
|16
|3
|8
|5
|22 - 26
|17
|13.
|Тромсё
|17
|5
|2
|10
|19 - 35
|17
|14.
|Стабек
|16
|4
|4
|8
|15 - 22
|16
|15.
|Сарпсборг-08
|16
|2
|8
|6
|17 - 22
|14
|16.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|17
|2
|5
|10
|16 - 30
|11
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