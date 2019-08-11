Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Будё-Глимт
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 3567
Викинг
0'
1:0
2' Гол
Philip Zinckernagel
15' Желтая карточка
Викстёль Рольф
2:0
32' Гол
Эвьен Хэкон
45' Желтая карточка
Трипич Златко
2:1
52' Гол
Трипич Златко
78' Желтая карточка
Рикардо II
85' Желтая карточка
Фридйонссон Самуэль
90'+7
1
Рикардо
II
29
Рейтан
Эрленд
Даль
4
Берган
Вегар
2
Marius
Lode
24
Frederik
Andre
Bjoerkan
16
Конрадсен
Мортен
7
Patrick
Berg
14
Ulrik
Saltnes
26
Эвьен
Хэкон
10
Philip
Zinckernagel
20
Amor
Layoni
1
Эустбё
Ивен
30
Adrian
Pereira
3
Viljar
Vevatne
6
Runar
Hove
23
Викстёль
Рольф
20
Ylldren
Ibrahimaj
27
Фридйонссон
Самуэль
28
Торстведт
Кристиан
7
Бютюки
Зюмер
29
Benjamin
Kaellman
11
Трипич
Златко
Будё-Глимт
4-3-3
Викинг
4-3-3

Ход матча

2'
Philip Zinckernagel
1:0
15'
 
Викстёль Рольф
32'
Эвьен Хэкон
(Amor Layoni)
2:0
45'
 
Трипич Златко
46'
 
Johnny Furdal
Бютюки Зюмер
46'
 
Хёйланд Томми
Benjamin Kaellman
52'
2:1
Трипич Златко
(Фридйонссон Самуэль)
71'
Geir Andre Herrem
Amor Layoni
 
71'
 
Торстейнбё Фредерик
Торстведт Кристиан
78'
Рикардо II
 
81'
Vegard Leikvoll Moberg
Конрадсен Мортен
 
81'
Хёуге Йенс
Philip Zinckernagel
 
85'
 
Фридйонссон Самуэль

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 9
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Волеренга 6:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Одд
Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн Тромсё 1:2 Будё-Глимт Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 3:2 Мольде Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг Тромсё 2:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Бранн Будё-Глимт 1:0 Старт
Викинг Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Викинг 0:2 Мольде Русенборг 5:1 Викинг Викинг 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Викинг
Викинг 5:2 Стабек Викинг 3:4 Будё-Глимт Санднес 1:2 Викинг Лиллестрём 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:4 Викинг Викинг 1:2 Старт Хинна 1:4 Викинг Мольде 5:1 Викинг Викинг 3:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Викинг 1:1 Волеренга Фрёйланд 1:3 Викинг Ранхейм 5:2 Викинг Одд 1:0 Викинг Викинг 2:1 Бранн Тромсё 0:2 Викинг

Последние игры между собой

Будё-Глимт: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
Викинг: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
Викинг 3:4 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Будё-Глимт Типпелиген Викинг 2:1 Будё-Глимт Типпелиген
Будё-Глимт 0:3 Викинг Типпелиген Будё-Глимт 3:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:3 Будё-Глимт Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 17 11 3 3 39 - 16 36
2. Будё-Глимт 16 11 2 3 38 - 25 35
3. Одд 17 10 3 4 25 - 19 33
4. Бранн 17 8 5 4 22 - 16 29
5. Русенборг 17 8 4 5 26 - 21 28
6. Волеренга 0:0 16 7 5 4 29 - 19 26
7. Кристиансунд 16 6 5 5 19 - 17 23
8. Хёугесунн 17 5 6 6 25 - 20 21
9. Викинг 16 5 4 7 21 - 27 19
10. Лиллестрём 16 5 3 8 19 - 26 18
11. Ранхейм 17 5 3 9 18 - 29 18
12. Мьёндален 16 3 8 5 22 - 26 17
13. Тромсё 17 5 2 10 19 - 35 17
14. Стабек 16 4 4 8 15 - 22 16
15. Сарпсборг-08 16 2 8 6 17 - 22 14
16. Стрёмсгодсет 0:0 17 2 5 10 16 - 30 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Трипич Златко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Эвьен Хэкон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Викстёль Рольф получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Philip Zinckernagel бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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