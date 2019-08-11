Норвегия: Первый дивизион 2019

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Конгсвингер
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Рёуфосс
0' 8'
30
Аамада
Али
2
Fredrik
Mani
Paalerud
3
Скагестад
Эдвард
6
Яласто
Вилле
19
Люндал
Мартин
27
Н'Гуэмо
Ландри
15
Marlinho
16
Harald
Holter
8
Dong-Wan
Gang
14
Markus
Aanesland
9
Adem
Gueven
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
4
Stian
Simenstad
6
Snorre
Nilsen
17
Salomon
Owusu
2
Расе
Эдвард
14
Oscar
Johannes
Loeken
8
Matias
Belli
Moldskred
7
Emile
Dadjo
10
Ryan
Doghman
9
Anton
Henningsson
I
22
Kristoffer
Nessoe
Конгсвингер
4-1-4-1
Рёуфосс
4-3-3

Предыдущие игры

Конгсвингер Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Старт 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Скейд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:0 Согндаль
Конгсвингер 0:3 Мьёндален Стрёммен 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Тромсдален Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 КФУМ Олесунн 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нутодден
Рёуфосс Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Рёуфосс 1:4 Нутодден КФУМ 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Ерв Хам-Кам 1:2 Рёуфосс
Рёуфосс 2:1 Олесунн Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Рёуфосс 6:4 Тромсдален Нутодден 0:1 Рёуфосс Фрам Ларвик 1:1 Рёуфосс Рёуфосс 2:5 Санднес Скейд 2:3 Рёуфосс Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Тотен 2:5 Рёуфосс Согндаль 1:3 Рёуфосс Рёуфосс 1:0 Стрёммен Старт 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 0:2 Саннефьёрд Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Одд 5:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:3 Мьёндален

Последние игры между собой

Конгсвингер: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Рёуфосс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 4:2 Рёуфосс Кубок Рёуфосс 2:4 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 3:2 Рёуфосс Первый дивизион
Конгсвингер 1:1 Рёуфосс Кубок НМ Рёуфосс 1:2 Конгсвингер Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 16 13 2 1 32 - 11 41
2. Саннефьёрд 17 11 4 2 28 - 17 37
3. Старт 17 11 2 4 31 - 19 35
4. КФУМ 17 9 3 5 35 - 25 30
5. Рёуфосс 16 9 1 6 30 - 32 28
6. Согндаль 16 7 3 6 31 - 25 24
7. Конгсвингер 16 7 3 6 18 - 17 24
8. Санднес 17 6 5 6 26 - 24 23
9. Нест-Сотра 16 6 4 6 21 - 18 22
10. Улленсакер-Киса 16 6 2 8 29 - 24 20
11. Хам-Кам 16 5 4 7 16 - 20 19
12. Ерв 16 3 7 6 19 - 28 16
13. Стрёммен 16 3 6 7 16 - 23 15
14. Скейд 16 3 5 8 18 - 23 14
15. Нутодден 16 4 1 11 19 - 29 13
16. Тромсдален 16 0 2 14 20 - 54 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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