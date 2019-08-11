Норвегия: Первый дивизион 2019
Конгсвингер
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Гьемселунд
Рёуфосс
30
Аамада
Али
15
Marlinho
- Основной состав
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 MarlinhoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ryan DoghmanНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Johnsen
Предыдущие игры
Конгсвингер Последние 20 матчей: +10 =3 -7Старт 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Скейд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:0 Согндаль
Конгсвингер 0:3 Мьёндален Стрёммен 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Тромсдален Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 КФУМ Олесунн 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нутодден
Рёуфосс Последние 20 матчей: +10 =1 -9Рёуфосс 1:4 Нутодден КФУМ 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Ерв Хам-Кам 1:2 Рёуфосс
Рёуфосс 2:1 Олесунн Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Рёуфосс 6:4 Тромсдален Нутодден 0:1 Рёуфосс Фрам Ларвик 1:1 Рёуфосс Рёуфосс 2:5 Санднес Скейд 2:3 Рёуфосс Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Тотен 2:5 Рёуфосс Согндаль 1:3 Рёуфосс Рёуфосс 1:0 Стрёммен Старт 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 0:2 Саннефьёрд Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Одд 5:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:3 Мьёндален
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Рёуфосс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|16
|13
|2
|1
|32 - 11
|41
|2.
|Саннефьёрд
|17
|11
|4
|2
|28 - 17
|37
|3.
|Старт
|17
|11
|2
|4
|31 - 19
|35
|4.
|КФУМ
|17
|9
|3
|5
|35 - 25
|30
|5.
|Рёуфосс
|16
|9
|1
|6
|30 - 32
|28
|6.
|Согндаль
|16
|7
|3
|6
|31 - 25
|24
|7.
|Конгсвингер
|16
|7
|3
|6
|18 - 17
|24
|8.
|Санднес
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|9.
|Нест-Сотра
|16
|6
|4
|6
|21 - 18
|22
|10.
|Улленсакер-Киса
|16
|6
|2
|8
|29 - 24
|20
|11.
|Хам-Кам
|16
|5
|4
|7
|16 - 20
|19
|12.
|Ерв
|16
|3
|7
|6
|19 - 28
|16
|13.
|Стрёммен
|16
|3
|6
|7
|16 - 23
|15
|14.
|Скейд
|16
|3
|5
|8
|18 - 23
|14
|15.
|Нутодден
|16
|4
|1
|11
|19 - 29
|13
|16.
|Тромсдален
|16
|0
|2
|14
|20 - 54
|2
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