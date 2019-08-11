Норвегия: Первый дивизион 2019
Ерв
1:0
Конец матча
Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr Зрители: 1281
Хам-Кам
1:0
5' ГолMichael Baidoo
77' Желтая карточкаMichael Baidoo
82' Желтая карточкаLuke Ferreira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Hans NordbyeЗащитник
- Нападающий
-
18 Менди ЖанНападающий
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
Ход матча
5'
1:0
77'
82'
Предыдущие игры
Ерв Последние 20 матчей: +4 =7 -9Стрёммен 3:1 Ерв Ерв 1:1 Согндаль Рёуфосс 4:2 Ерв Ерв 0:2 Саннефьёрд
Хам-Кам Последние 20 матчей: +6 =4 -10Санднес 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Старт 4:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Рёуфосс
КФУМ 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Олесунн Хам-Кам 2:2 Ерв Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Гроруд 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Нутодден 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 0:0 Согндаль Хам-Кам 2:3 Санднес Оттестад 0:1 Хам-Кам Стрёммен 0:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Тромсдален Скейд 1:0 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам
Последние игры между собой
Ерв: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Хам-Кам: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|17
|14
|2
|1
|35 - 12
|44
|2.
|Саннефьёрд
|17
|11
|4
|2
|28 - 17
|37
|3.
|Старт
|17
|11
|2
|4
|31 - 19
|35
|4.
|КФУМ
|17
|9
|3
|5
|35 - 25
|30
|5.
|Рёуфосс
|17
|9
|1
|7
|30 - 33
|28
|6.
|Согндаль
|17
|8
|3
|6
|34 - 26
|27
|7.
|Конгсвингер
|17
|8
|3
|6
|19 - 17
|27
|8.
|Нест-Сотра
|17
|6
|5
|6
|22 - 19
|23
|9.
|Санднес
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|10.
|Улленсакер-Киса
|17
|6
|3
|8
|30 - 25
|21
|11.
|Хам-Кам
|17
|5
|4
|8
|16 - 21
|19
|12.
|Ерв
|17
|4
|7
|6
|20 - 28
|19
|13.
|Стрёммен
|17
|3
|6
|8
|17 - 26
|15
|14.
|Скейд
|17
|3
|5
|9
|18 - 24
|14
|15.
|Нутодден
|17
|4
|1
|12
|20 - 32
|13
|16.
|Тромсдален
|17
|1
|2
|14
|21 - 54
|5
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