Норвегия: Первый дивизион 2019

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Ерв
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 1281
Хам-Кам
0'
1:0
5' Гол
Michael Baidoo
77' Желтая карточка
Michael Baidoo
82' Желтая карточка
Luke Ferreira
90'+5
20
Oeystein
Oevretveit
3
Bjoernar
Hove
7
Simon
Andreas
Larsen
I
4
Espen
Knudsen
2
Torje
Wichne
6
Вихманн
Матиас
13
Haakon
Suggelia
19
Kristoffer
Toennessen
98
Michael
Baidoo
17
Martin
Hoel
Andersen
22
Alexander
Dang
12
Яросиньски
Лукаш
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
5
Феро
Одмар
13
Ruben
Alegre
Guerro
20
Матланд
Йо-Нимо
6
Йонсен
Ларс-Гуннар
8
Markus
Solbakken
17
Simen
Bolkan
Nordli
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
10
Emil
Sildnes
11
Ole
Erik
Midtskogen
Ерв
3-4-1-2
Хам-Кам
4-2-3-1

Ход матча

5'
Michael Baidoo
1:0
26'
Ole Marius Haabestad
Martin Hoel Andersen
 
46'
 
Jonas Enkerud
Emil Sildnes
72'
Luke Ferreira
Haakon Suggelia
 
77'
Michael Baidoo
 
80'
 
Менди Жан
Йонсен Ларс-Гуннар
82'
Luke Ferreira
 
83'
 
Jacob Egeris
Феро Одмар
84'
Peter Reinhardsen
Torje Wichne
 

Предыдущие игры

Ерв Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Стрёммен 3:1 Ерв Ерв 1:1 Согндаль Рёуфосс 4:2 Ерв Ерв 0:2 Саннефьёрд
Нест-Сотра 4:1 Ерв Ерв 0:0 Санднес Тромсдален 1:3 Ерв Хам-Кам 2:2 Ерв Ерв 0:0 Олесунн Ерв 1:2 Саннефьёрд Старт 3:2 Ерв Ерв 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 5:0 Ерв Флеккерёй 1:2 Ерв Конгсвингер 1:1 Ерв Ерв 3:1 Нутодден Скейд 0:0 Ерв Ерв 1:1 Стрёммен Ерв 0:1 Старт Ерв 0:1 Тромсдален
Хам-Кам Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Санднес 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Старт 4:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Рёуфосс
КФУМ 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Олесунн Хам-Кам 2:2 Ерв Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Гроруд 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Нутодден 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 0:0 Согндаль Хам-Кам 2:3 Санднес Оттестад 0:1 Хам-Кам Стрёммен 0:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Тромсдален Скейд 1:0 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам

Последние игры между собой

Ерв: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Хам-Кам: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Хам-Кам 2:2 Ерв Первый дивизион Ерв 2:3 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 2:0 Ерв Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 17 14 2 1 35 - 12 44
2. Саннефьёрд 17 11 4 2 28 - 17 37
3. Старт 17 11 2 4 31 - 19 35
4. КФУМ 17 9 3 5 35 - 25 30
5. Рёуфосс 17 9 1 7 30 - 33 28
6. Согндаль 17 8 3 6 34 - 26 27
7. Конгсвингер 17 8 3 6 19 - 17 27
8. Нест-Сотра 17 6 5 6 22 - 19 23
9. Санднес 17 6 5 6 26 - 24 23
10. Улленсакер-Киса 17 6 3 8 30 - 25 21
11. Хам-Кам 17 5 4 8 16 - 21 19
12. Ерв 17 4 7 6 20 - 28 19
13. Стрёммен 17 3 6 8 17 - 26 15
14. Скейд 17 3 5 9 18 - 24 14
15. Нутодден 17 4 1 12 20 - 32 13
16. Тромсдален 17 1 2 14 21 - 54 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 26'
    Martin Hoel Andersen уходит, Ole Marius Haabestad вместо него
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Майкл Байду бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на J. J. Ugland Stadion – Levermyr. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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