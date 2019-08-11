Норвегия: Типпелиген 2019
Кристиансунд
1:1
Конец матча
Стадион: Кристиансунд Зрители: 4016
Одд
0:1
20' ГолБорвен Торгейр
22' Желтая карточкаКаллудра Лиридон
44' Желтая карточкаРууд Эспен
1:1
59' ГолChristophe Psyche
69' Желтая карточкаНджиэ Мусса
75' Желтая карточкаTorgil Oewre Gjertsen
90' Желтая карточкаХофф Вебьёрн
22
Bent
Soermo
21
Диоп
Амиду
13
Bendik
Bye
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Bent SoermoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Bendik ByeНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Нджиэ МуссаНападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Bilal Njie
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Ход матча
20'
0:1
22'
44'
59'
69'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
12 Удары в створ 5
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Кристиансунд Последние 20 матчей: +9 =4 -7Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Русенборг 1:0 Кристиансунд
Кристиансунд 1:2 Одд Кристиансунд 0:1 Стабек Левангер 1:3 Кристиансунд Мьёндален 1:1 Кристиансунд Браттвог 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Мольде Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Тромсё Херд 0:1 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Ранхейм Одд 2:0 Кристиансунд Бранн 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Волеренга Викинг 2:0 Кристиансунд
Одд Последние 20 матчей: +14 =2 -4Одд 2:1 Лиллестрём Мьёндален 2:0 Одд Одд 2:1 Стабек Одд 2:2 Мольде
Последние игры между собой
Кристиансунд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Одд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|17
|11
|3
|3
|39 - 16
|36
|2.
|Будё-Глимт
|16
|11
|2
|3
|38 - 25
|35
|3.
|Одд
|17
|10
|3
|4
|25 - 19
|33
|4.
|Бранн
|17
|8
|5
|4
|22 - 16
|29
|5.
|Русенборг
|17
|8
|4
|5
|26 - 21
|28
|6.
|Волеренга
|0:0
|16
|7
|5
|4
|29 - 19
|26
|7.
|Кристиансунд
|16
|6
|5
|5
|19 - 17
|23
|8.
|Хёугесунн
|17
|5
|6
|6
|25 - 20
|21
|9.
|Викинг
|16
|5
|4
|7
|21 - 27
|19
|10.
|Лиллестрём
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|11.
|Ранхейм
|17
|5
|3
|9
|18 - 29
|18
|12.
|Мьёндален
|16
|3
|8
|5
|22 - 26
|17
|13.
|Тромсё
|17
|5
|2
|10
|19 - 35
|17
|14.
|Стабек
|16
|4
|4
|8
|15 - 22
|16
|15.
|Сарпсборг-08
|16
|2
|8
|6
|17 - 22
|14
|16.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|17
|2
|5
|10
|16 - 30
|11
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