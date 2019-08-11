Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Кристиансунд
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 4016
Одд
0'
0:1
20' Гол
Борвен Торгейр
22' Желтая карточка
Каллудра Лиридон
44' Желтая карточка
Рууд Эспен
1:1
59' Гол
Christophe Psyche
69' Желтая карточка
Нджиэ Мусса
75' Желтая карточка
Torgil Oewre Gjertsen
90' Желтая карточка
Хофф Вебьёрн
90'+4
1
Макдермот
Шон
22
Bent
Soermo
4
Christophe
Psyche
5
Dan
Peter
Ulvestad
3
Christoffer
Aasbak
23
Paal
Erik
Ulvestad
21
Диоп
Амиду
10
Каллудра
Лиридон
13
Bendik
Bye
17
Kristoffer
Hoven
7
Torgil
Oewre
Gjertsen
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
6
Хофф
Вебьёрн
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
14
Нордквелле
Фредрик
11
Рашани
Эльбасан
22
Борвен
Торгейр
10
Нджиэ
Мусса
Кристиансунд
4-2-1-3
Одд
4-3-3

Ход матча

20'
0:1
Борвен Торгейр
(Нджиэ Мусса)
22'
Каллудра Лиридон
 
40'
 
Joshua Kitolano
Олдруп-Йенсен Фредрик
44'
 
Рууд Эспен
55'
Ольсен Мейнхард
Каллудра Лиридон
 
59'
Christophe Psyche
(Torgil Oewre Gjertsen)
1:1
69'
 
Нджиэ Мусса
73'
 
Filip Moeller Delaveris
Рашани Эльбасан
75'
Torgil Oewre Gjertsen
 
79'
Sondre Soerli
Bendik Bye
 
81'
 
Леуритсен Тобиас
Нордквелле Фредрик
87'
Коли Алиу
Kristoffer Hoven
 
90'
 
Хофф Вебьёрн

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 12 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Русенборг 1:0 Кристиансунд
Кристиансунд 1:2 Одд Кристиансунд 0:1 Стабек Левангер 1:3 Кристиансунд Мьёндален 1:1 Кристиансунд Браттвог 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Мольде Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Тромсё Херд 0:1 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Ранхейм Одд 2:0 Кристиансунд Бранн 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Волеренга Викинг 2:0 Кристиансунд
Одд Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Одд 2:1 Лиллестрём Мьёндален 2:0 Одд Одд 2:1 Стабек Одд 2:2 Мольде
Будё-Глимт 3:0 Одд Кристиансунд 1:2 Одд Одд 3:1 Хёугесунн Саннефьёрд 1:1 Одд Сарпсборг-08 2:0 Одд Арендал 0:2 Одд Лиллестрём 0:3 Одд Одд 1:0 Ранхейм Тромсё 1:2 Одд Одд 2:1 Стрёмсгодсет Сторм 2:7 Одд Волеренга 1:0 Одд Одд 1:0 Викинг Одд 2:0 Кристиансунд Русенборг 1:1 Одд Одд 3:2 Бранн

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Одд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Кристиансунд 1:2 Одд Кубок Одд 2:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:1 Одд Типпелиген Одд 1:2 Кристиансунд Типпелиген
Кристиансунд 2:2 Одд Типпелиген Одд 2:0 Кристиансунд Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 17 11 3 3 39 - 16 36
2. Будё-Глимт 16 11 2 3 38 - 25 35
3. Одд 17 10 3 4 25 - 19 33
4. Бранн 17 8 5 4 22 - 16 29
5. Русенборг 17 8 4 5 26 - 21 28
6. Волеренга 0:0 16 7 5 4 29 - 19 26
7. Кристиансунд 16 6 5 5 19 - 17 23
8. Хёугесунн 17 5 6 6 25 - 20 21
9. Викинг 16 5 4 7 21 - 27 19
10. Лиллестрём 16 5 3 8 19 - 26 18
11. Ранхейм 17 5 3 9 18 - 29 18
12. Мьёндален 16 3 8 5 22 - 26 17
13. Тромсё 17 5 2 10 19 - 35 17
14. Стабек 16 4 4 8 15 - 22 16
15. Сарпсборг-08 16 2 8 6 17 - 22 14
16. Стрёмсгодсет 0:0 17 2 5 10 16 - 30 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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