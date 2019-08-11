Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Стрёмсгодсет
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Волеренга
0' 11'
35
Хансен
Мартин
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Jakob
Glesnes
4
Tchamba
Bangou
22
Prosper
Mendy
7
Стенгель
Херман
20
Mikkel
Maigaard
42
Jack
Ipalibo
11
Токстад
Кристоффер
30
Абделлауйе
Мостафа
10
Moses
Mawa
13
Клаессон
Кристоффер
5
Эфрайн
Хуарес
3
Бьердаль
Йохан-Ледре
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
8
Леквен
Магнус
6
Шала
Херолинд
26
Доннум
Арон
10
Вильяльмссон
Маттиас
23
Хорн
Майер
11
Финне
Бор
Стрёмсгодсет
4-3-3
Волеренга
4-2-3-1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт
Волеренга Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Волеренга 1:1 Кристиансунд Волеренга 6:0 Будё-Глимт Хёугесунн 1:4 Волеренга Волеренга 1:1 Сарпсборг-08
Берум 5:3 Волеренга Русенборг 3:0 Волеренга Волеренга 4:1 ХИК Волеренга 0:3 Лиллестрём Эйдсвольд 0:5 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:5 Волеренга Викинг 1:1 Волеренга Фааберг 0:3 Волеренга Волеренга 1:0 Одд Бранн 1:1 Волеренга Волеренга 4:1 Тромсё Мольде 4:1 Волеренга Кристиансунд 2:0 Волеренга Волеренга 2:0 Мьёндален Волеренга 4:4 Лиллестрём

Последние игры между собой

Стрёмсгодсет: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Волеренга: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:4 Стрёмсгодсет Типпелиген
Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Кубок Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Волеренга Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Волеренга 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:0 Волеренга Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 3:0 Волеренга Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 17 11 3 3 39 - 16 36
2. Будё-Глимт 16 11 2 3 38 - 25 35
3. Одд 17 10 3 4 25 - 19 33
4. Бранн 17 8 5 4 22 - 16 29
5. Русенборг 17 8 4 5 26 - 21 28
6. Волеренга 0:0 16 7 5 4 29 - 19 26
7. Кристиансунд 16 6 5 5 19 - 17 23
8. Хёугесунн 17 5 6 6 25 - 20 21
9. Викинг 16 5 4 7 21 - 27 19
10. Лиллестрём 16 5 3 8 19 - 26 18
11. Ранхейм 17 5 3 9 18 - 29 18
12. Мьёндален 16 3 8 5 22 - 26 17
13. Тромсё 17 5 2 10 19 - 35 17
14. Стабек 16 4 4 8 15 - 22 16
15. Сарпсборг-08 16 2 8 6 17 - 22 14
16. Стрёмсгодсет 0:0 17 2 5 10 16 - 30 11
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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