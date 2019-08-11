Норвегия: Типпелиген 2019
Стрёмсгодсет
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Мариенлист
Волеренга
42
Jack
Ipalibo
10
Moses
Mawa
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
26
Доннум
Арон
23
Хорн
Майер
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Jack IpaliboПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Саетра Ларс
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
-
25 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хорн МайерПолузащитник
-
11 Финне БорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Абу МохаммедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +4 =5 -11Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт
Волеренга Последние 20 матчей: +10 =5 -5Волеренга 1:1 Кристиансунд Волеренга 6:0 Будё-Глимт Хёугесунн 1:4 Волеренга Волеренга 1:1 Сарпсборг-08
Берум 5:3 Волеренга Русенборг 3:0 Волеренга Волеренга 4:1 ХИК Волеренга 0:3 Лиллестрём Эйдсвольд 0:5 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:5 Волеренга Викинг 1:1 Волеренга Фааберг 0:3 Волеренга Волеренга 1:0 Одд Бранн 1:1 Волеренга Волеренга 4:1 Тромсё Мольде 4:1 Волеренга Кристиансунд 2:0 Волеренга Волеренга 2:0 Мьёндален Волеренга 4:4 Лиллестрём
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Волеренга: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Кубок Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Волеренга Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Волеренга 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:0 Волеренга Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 3:0 Волеренга Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|17
|11
|3
|3
|39 - 16
|36
|2.
|Будё-Глимт
|16
|11
|2
|3
|38 - 25
|35
|3.
|Одд
|17
|10
|3
|4
|25 - 19
|33
|4.
|Бранн
|17
|8
|5
|4
|22 - 16
|29
|5.
|Русенборг
|17
|8
|4
|5
|26 - 21
|28
|6.
|Волеренга
|0:0
|16
|7
|5
|4
|29 - 19
|26
|7.
|Кристиансунд
|16
|6
|5
|5
|19 - 17
|23
|8.
|Хёугесунн
|17
|5
|6
|6
|25 - 20
|21
|9.
|Викинг
|16
|5
|4
|7
|21 - 27
|19
|10.
|Лиллестрём
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|11.
|Ранхейм
|17
|5
|3
|9
|18 - 29
|18
|12.
|Мьёндален
|16
|3
|8
|5
|22 - 26
|17
|13.
|Тромсё
|17
|5
|2
|10
|19 - 35
|17
|14.
|Стабек
|16
|4
|4
|8
|15 - 22
|16
|15.
|Сарпсборг-08
|16
|2
|8
|6
|17 - 22
|14
|16.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|17
|2
|5
|10
|16 - 30
|11
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