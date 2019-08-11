Швеция: Суперэттан 2019
Вестерос СК
0:0
Первый тайм: 19'
Эргрюте ФФ
16
Boris
Ljevar
23
Filip
Tronet
14
Спэн
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Boris LjevarПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Filip TronetНападающий
-
14 Спэн БрайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Emil SkoghПолузащитник
-
17 Carlos GaeteПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Danny ErvikЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Лукич СтоянВратарь
-
20 Веде КаллеПолузащитник
-
-
-
-
-
Предыдущие игры
Вестерос СК Последние 20 матчей: +6 =9 -5Фрей 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Далкурд Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг
Далкурд 1:6 Вестерос СК Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Фрей Хальмстад 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Норрбю ГАИС 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Сюрианска Эстер 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна
Эргрюте ФФ Последние 20 матчей: +9 =5 -6Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад Варберг БоИС 1:2 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Эстер
Броммапойкарна 0:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:0 ГАИС Браге 0:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Сюрианска Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 1:1 Йёнчёпинг Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Дегерфорс 1:2 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Фрей Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг
Последние игры между собой
Вестерос СК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Эргрюте ФФ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|19
|11
|4
|4
|33 - 21
|37
|2.
|Браге
|19
|11
|3
|5
|32 - 16
|36
|3.
|Мьельбю
|0:0
|19
|11
|3
|5
|24 - 17
|36
|4.
|Эргрюте ФФ
|0:0
|19
|9
|6
|4
|26 - 17
|33
|5.
|Йёнчёпинг
|18
|9
|4
|5
|30 - 15
|31
|6.
|Норрбю
|19
|8
|6
|5
|25 - 23
|30
|7.
|Далкурд
|19
|8
|3
|8
|24 - 30
|27
|8.
|Дегерфорс
|19
|7
|4
|8
|25 - 23
|25
|9.
|Хальмстад
|19
|7
|3
|9
|22 - 22
|24
|10.
|Сюрианска
|18
|6
|4
|8
|20 - 29
|22
|11.
|Треллеборг
|19
|5
|7
|7
|22 - 25
|22
|12.
|Вестерос СК
|0:0
|19
|4
|10
|5
|24 - 20
|22
|13.
|ГАИС
|0:0
|19
|5
|5
|9
|14 - 26
|20
|14.
|Фрей
|19
|3
|7
|9
|20 - 36
|16
|15.
|Броммапойкарна
|19
|3
|6
|10
|24 - 32
|15
|16.
|Эстер
|19
|2
|9
|8
|16 - 29
|15
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