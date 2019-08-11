Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Вестерос СК
0:0
Первый тайм: 19'
Эргрюте ФФ
0' 19'
1
Anton
Fagerstroem
4
Sean
Sabetkar
5
Бериша
Илир
15
Calle
Svensson
3
Dennis
Persson
8
Jonas
Hellgren
16
Boris
Ljevar
6
Simon
Johansson
23
Filip
Tronet
14
Спэн
Брайан
11
Petar
Petrovic
1
Андерссон
Фредрик
15
Oliver
Stanisic
23
David
Engstroem
5
Ланс
Антон
29
Danny
Ervik
8
Jakob
Lindstroem
6
Hannes
Sahlin-Gustavsson
17
Alexander
Bernhardsson
9
Simon
Nilsson
7
Алмейда
Аилтон
11
Gustav
Ludwigson
Вестерос СК
4-3-3
Эргрюте ФФ
4-4-2

Предыдущие игры

Вестерос СК Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Фрей 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Далкурд Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг
Далкурд 1:6 Вестерос СК Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Фрей Хальмстад 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Норрбю ГАИС 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Сюрианска Эстер 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна
Эргрюте ФФ Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад Варберг БоИС 1:2 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Эстер
Броммапойкарна 0:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:0 ГАИС Браге 0:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Сюрианска Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 1:1 Йёнчёпинг Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Дегерфорс 1:2 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Фрей Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг

Последние игры между собой

Вестерос СК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Эргрюте ФФ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 19 11 4 4 33 - 21 37
2. Браге 19 11 3 5 32 - 16 36
3. Мьельбю 0:0 19 11 3 5 24 - 17 36
4. Эргрюте ФФ 0:0 19 9 6 4 26 - 17 33
5. Йёнчёпинг 18 9 4 5 30 - 15 31
6. Норрбю 19 8 6 5 25 - 23 30
7. Далкурд 19 8 3 8 24 - 30 27
8. Дегерфорс 19 7 4 8 25 - 23 25
9. Хальмстад 19 7 3 9 22 - 22 24
10. Сюрианска 18 6 4 8 20 - 29 22
11. Треллеборг 19 5 7 7 22 - 25 22
12. Вестерос СК 0:0 19 4 10 5 24 - 20 22
13. ГАИС 0:0 19 5 5 9 14 - 26 20
14. Фрей 19 3 7 9 20 - 36 16
15. Броммапойкарна 19 3 6 10 24 - 32 15
16. Эстер 19 2 9 8 16 - 29 15
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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