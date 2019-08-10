Швеция: Суперэттан 2019
13' Желтая карточкаГравиус Христос
17
Jasin
Khayat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Jasin KhayatЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Adam CarlenПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
25 Jeffrey Gal
-
15 Axel Lindahl
-
Ход матча
13'
Предыдущие игры
Норрбю Последние 20 матчей: +7 =7 -6Мьельбю 1:1 Норрбю Норрбю 3:1 Эстер ГАИС 1:0 Норрбю Броммапойкарна 3:1 Норрбю
Норрбю 0:1 Хальмстад Норрбю 3:2 Сюрианска Варберг БоИС 3:2 Норрбю Норрбю 0:0 Далкурд Вестерос СК 1:3 Норрбю Норрбю 3:0 Фрей Дегерфорс 0:0 Норрбю Браге 0:0 Норрбю Норрбю 2:0 Броммапойкарна Эстер 0:1 Норрбю Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Норрбю Норрбю 2:1 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:1 АИК
Дегерфорс Последние 20 матчей: +7 =4 -9Дегерфорс 3:1 Варберг БоИС Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 ГАИС Варберг БоИС 1:0 Дегерфорс
ГАИС 0:3 Дегерфорс Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Треллеборг 0:0 Дегерфорс Дегерфорс 2:3 Фрей Хальмстад 3:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Далкурд Дегерфорс 0:0 Норрбю Броммапойкарна 2:3 Дегерфорс Дегерфорс 1:0 Браге Мьельбю 1:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Эргрюте ФФ Эстер 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Сюрианска 1:4 Дегерфорс Дегерфорс 1:3 Эстер Фалькенберг 2:1 Дегерфорс
Последние игры между собой
Норрбю: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Дегерфорс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|19
|11
|4
|4
|33 - 21
|37
|2.
|Мьельбю
|18
|11
|2
|5
|24 - 17
|35
|3.
|Браге
|18
|10
|3
|5
|27 - 15
|33
|4.
|Эргрюте ФФ
|18
|9
|5
|4
|26 - 17
|32
|5.
|Йёнчёпинг
|18
|9
|4
|5
|30 - 15
|31
|6.
|Норрбю
|0:0
|19
|7
|7
|5
|24 - 23
|28
|7.
|Далкурд
|19
|8
|3
|8
|24 - 30
|27
|8.
|Дегерфорс
|0:0
|19
|7
|5
|7
|25 - 22
|26
|9.
|Хальмстад
|19
|7
|3
|9
|22 - 22
|24
|10.
|Сюрианска
|18
|6
|4
|8
|20 - 29
|22
|11.
|Треллеборг
|18
|5
|6
|7
|21 - 24
|21
|12.
|Вестерос СК
|18
|4
|9
|5
|24 - 20
|21
|13.
|ГАИС
|18
|5
|4
|9
|14 - 26
|19
|14.
|Фрей
|19
|3
|7
|9
|20 - 36
|16
|15.
|Эстер
|18
|2
|9
|7
|15 - 24
|15
|16.
|Броммапойкарна
|18
|3
|5
|10
|23 - 31
|14
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