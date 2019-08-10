Швеция: Суперэттан 2019

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Норрбю
0:0
Первый тайм: 30'
Дегерфорс
0'
13' Желтая карточка
Гравиус Христос
30'
1
Mergim
Krasniqi
11
Alen
Krasnici
3
Jonathan
Azulay
2
Abbas
Mohamad
17
Jasin
Khayat
15
Nino
Osmanagic
8
Nicklas
Savolainen
18
Пекальски
Иво
10
Abdelrahman
Saidi
14
Рексхепи
Дардан
13
Robin
Stroemberg
1
Ismael
Diawara
2
Gustav
Granath
5
Oliver
Ekroth
4
Daniel
Janevski
20
Викторссон
Кристоффер
6
Jacob
Ortmark
21
Adam
Carlen
11
Гравиус
Христос
10
Markus
Astvald
9
Erik
Bjoerndahl
8
Аяз
Ферхад
Норрбю
4-1-2-1-2
Дегерфорс
4-3-3

Ход матча

13'
 
Гравиус Христос

Предыдущие игры

Норрбю Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Мьельбю 1:1 Норрбю Норрбю 3:1 Эстер ГАИС 1:0 Норрбю Броммапойкарна 3:1 Норрбю
Норрбю 0:1 Хальмстад Норрбю 3:2 Сюрианска Варберг БоИС 3:2 Норрбю Норрбю 0:0 Далкурд Вестерос СК 1:3 Норрбю Норрбю 3:0 Фрей Дегерфорс 0:0 Норрбю Браге 0:0 Норрбю Норрбю 2:0 Броммапойкарна Эстер 0:1 Норрбю Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Норрбю Норрбю 2:1 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:1 АИК
Дегерфорс Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Дегерфорс 3:1 Варберг БоИС Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 ГАИС Варберг БоИС 1:0 Дегерфорс
ГАИС 0:3 Дегерфорс Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Треллеборг 0:0 Дегерфорс Дегерфорс 2:3 Фрей Хальмстад 3:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Далкурд Дегерфорс 0:0 Норрбю Броммапойкарна 2:3 Дегерфорс Дегерфорс 1:0 Браге Мьельбю 1:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Эргрюте ФФ Эстер 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Сюрианска 1:4 Дегерфорс Дегерфорс 1:3 Эстер Фалькенберг 2:1 Дегерфорс

Последние игры между собой

Норрбю: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Дегерфорс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Дегерфорс 0:0 Норрбю Суперэттан Дегерфорс 2:1 Норрбю Суперэттан Норрбю 1:3 Дегерфорс Суперэттан Норрбю 2:0 Дегерфорс Суперэттан
Дегерфорс 2:0 Норрбю Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 19 11 4 4 33 - 21 37
2. Мьельбю 18 11 2 5 24 - 17 35
3. Браге 18 10 3 5 27 - 15 33
4. Эргрюте ФФ 18 9 5 4 26 - 17 32
5. Йёнчёпинг 18 9 4 5 30 - 15 31
6. Норрбю 0:0 19 7 7 5 24 - 23 28
7. Далкурд 19 8 3 8 24 - 30 27
8. Дегерфорс 0:0 19 7 5 7 25 - 22 26
9. Хальмстад 19 7 3 9 22 - 22 24
10. Сюрианска 18 6 4 8 20 - 29 22
11. Треллеборг 18 5 6 7 21 - 24 21
12. Вестерос СК 18 4 9 5 24 - 20 21
13. ГАИС 18 5 4 9 14 - 26 19
14. Фрей 19 3 7 9 20 - 36 16
15. Эстер 18 2 9 7 15 - 24 15
16. Броммапойкарна 18 3 5 10 23 - 31 14
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    13'
    Гравиус Христос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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