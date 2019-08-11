Швеция: Суперэттан 2019
24
Evaldo
Neto
22
Aiden
Harvey
21
Haris
Cirak
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Evaldo NetoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Aiden HarveyПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Haris CirakПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Kim Dickson
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Michael OmohПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Предыдущие игры
ГАИС Последние 20 матчей: +6 =4 -10Эстер 2:1 ГАИС ГАИС 0:1 Сюрианска ГАИС 1:0 Норрбю Дегерфорс 0:1 ГАИС
Мьельбю Последние 20 матчей: +11 =2 -7Мьельбю 1:1 Норрбю Браге 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:0 Хальмстад Фрей 1:2 Мьельбю
Мьельбю 1:2 Браге Хальмстад 2:0 Мьельбю Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 1:0 Дегерфорс Далкурд 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Вестерос СК Норрбю 2:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Мьельбю 0:1 Хаммарбю Кальмар 2:0 Мьельбю
Последние игры между собой
ГАИС: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Мьельбю: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|19
|11
|4
|4
|33 - 21
|37
|2.
|Браге
|19
|11
|3
|5
|32 - 16
|36
|3.
|Мьельбю
|0:0
|19
|11
|3
|5
|24 - 17
|36
|4.
|Эргрюте ФФ
|0:0
|19
|9
|6
|4
|26 - 17
|33
|5.
|Йёнчёпинг
|18
|9
|4
|5
|30 - 15
|31
|6.
|Норрбю
|19
|8
|6
|5
|25 - 23
|30
|7.
|Далкурд
|19
|8
|3
|8
|24 - 30
|27
|8.
|Дегерфорс
|19
|7
|4
|8
|25 - 23
|25
|9.
|Хальмстад
|19
|7
|3
|9
|22 - 22
|24
|10.
|Сюрианска
|18
|6
|4
|8
|20 - 29
|22
|11.
|Треллеборг
|19
|5
|7
|7
|22 - 25
|22
|12.
|Вестерос СК
|0:0
|19
|4
|10
|5
|24 - 20
|22
|13.
|ГАИС
|0:0
|19
|5
|5
|9
|14 - 26
|20
|14.
|Фрей
|19
|3
|7
|9
|20 - 36
|16
|15.
|Броммапойкарна
|19
|3
|6
|10
|24 - 32
|15
|16.
|Эстер
|19
|2
|9
|8
|16 - 29
|15
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