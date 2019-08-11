Швеция: Суперэттан 2019

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ГАИС
0:0
Первый тайм: 19'
Мьельбю
0' 19'
30
Юханссон
Марко
24
Evaldo
Neto
3
August
Wangberg
6
Carl
Nystroem
4
Alexander
Angelin
22
Aiden
Harvey
7
Marcus
Berg
I
21
Haris
Cirak
10
Leonard
Pllana
14
Maans
Saebboe
9
Paulo
Marcelo
13
Carljohan
Eriksson
I
2
Терзич
Ади
4
Max
Watson
6
Jesper
Loefgren
5
Джазе
Моханад
9
Joel
Nilsson
12
David
Loefquist
7
Viktor
Gustafson
8
Bubacarr
Jobe
29
Michael
Omoh
16
Jacob
Bergstroem
ГАИС
4-4-2
Мьельбю
4-4-1-1

Предыдущие игры

ГАИС Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Эстер 2:1 ГАИС ГАИС 0:1 Сюрианска ГАИС 1:0 Норрбю Дегерфорс 0:1 ГАИС
ГАИС 1:5 Далкурд ГАИС 0:3 Дегерфорс Эргрюте ФФ 1:0 ГАИС Варберг БоИС 2:1 ГАИС Мьельбю 2:0 ГАИС ГАИС 1:1 Вестерос СК Хальмстад 1:2 ГАИС ГАИС 0:1 Фрей ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Сюрианска 0:0 ГАИС ГАИС 0:3 Браге Броммапойкарна 1:2 ГАИС ГАИС 1:1 Эстер Треллеборг 2:2 ГАИС Хеккен 1:2 ГАИС Хеккен 4:1 ГАИС
Мьельбю Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Мьельбю 1:1 Норрбю Браге 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:0 Хальмстад Фрей 1:2 Мьельбю
Мьельбю 1:2 Браге Хальмстад 2:0 Мьельбю Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 1:0 Дегерфорс Далкурд 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Вестерос СК Норрбю 2:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Мьельбю 0:1 Хаммарбю Кальмар 2:0 Мьельбю

Последние игры между собой

ГАИС: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Мьельбю: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Мьельбю 2:0 ГАИС Суперэттан Мьельбю 1:0 ГАИС Суперэттан ГАИС 4:1 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 4:0 ГАИС Аллсвенскан
ГАИС 2:2 Мьельбю Аллсвенскан ГАИС 3:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:1 ГАИС Аллсвенскан ГАИС 3:2 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 3:0 ГАИС Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 19 11 4 4 33 - 21 37
2. Браге 19 11 3 5 32 - 16 36
3. Мьельбю 0:0 19 11 3 5 24 - 17 36
4. Эргрюте ФФ 0:0 19 9 6 4 26 - 17 33
5. Йёнчёпинг 18 9 4 5 30 - 15 31
6. Норрбю 19 8 6 5 25 - 23 30
7. Далкурд 19 8 3 8 24 - 30 27
8. Дегерфорс 19 7 4 8 25 - 23 25
9. Хальмстад 19 7 3 9 22 - 22 24
10. Сюрианска 18 6 4 8 20 - 29 22
11. Треллеборг 19 5 7 7 22 - 25 22
12. Вестерос СК 0:0 19 4 10 5 24 - 20 22
13. ГАИС 0:0 19 5 5 9 14 - 26 20
14. Фрей 19 3 7 9 20 - 36 16
15. Броммапойкарна 19 3 6 10 24 - 32 15
16. Эстер 19 2 9 8 16 - 29 15
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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