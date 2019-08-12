Швеция: Суперэттан 2019
5' Желтая карточкаМиллер Дуэйн
1:0
6' ПенальтиЯллоу Александр
17' Желтая карточкаEdin Hamidovic
2:0
37' ГолEdin Hamidovic
3:0
45' ГолAmir Al-Ammari
3
Tom
Siwe
11
Кваква
Энок
10
Орлов
Якоб
21
Миллер
Дуэйн
44
Abdel
Diarra
88
Ахмед
Аммар
28
Бенеям
Белье
15
Ihab
Naser
17
Sasa
Matic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Tom SiweЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кваква ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Орлов ЯкобНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
16 Fabio VI
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
-
21 Миллер ДуэйнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Abdel DiarraЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ахмед АммарПолузащитник
-
28 Бенеям БельеПолузащитник
-
15 Ihab NaserНападающий
-
17 Sasa MaticНападающий
- Запасные игроки
-
91 Mattias GencПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Dida RashidiНападающий
-
-
Ход матча
5'
6'
1:0
17'
37'
2:0
45'
3:0
Предыдущие игры
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +11 =4 -5Далкурд 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг
Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Йёнчёпинг 3:1 Варберг БоИС Сюрианска 2:1 Йёнчёпинг Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Браге Броммапойкарна 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эргрюте ФФ 1:1 Йёнчёпинг ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Фрей Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Норрбю
Сюрианска Последние 20 матчей: +6 =5 -9Сюрианска 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:1 Эстер ГАИС 0:1 Сюрианска Сюрианска 0:2 Браге
Треллеборг 1:2 Сюрианска Норрбю 3:2 Сюрианска Сюрианска 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:0 Сюрианска Сюрианска 1:0 Броммапойкарна Браге 1:0 Сюрианска Вестерос СК 0:0 Сюрианска Сюрианска 1:2 Мьельбю Далкурд 4:1 Сюрианска Сюрианска 0:0 ГАИС Хальмстад 2:2 Сюрианска Сюрианска 1:5 Варберг БоИС Фрей 0:3 Сюрианска Сюрианска 1:4 Дегерфорс АФК Эскильстуна 5:0 Сюрианска Вернаму 2:2 Сюрианска
Последние игры между собой
Йёнчёпинг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Сюрианска: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|19
|12
|2
|5
|26 - 18
|38
|2.
|Варберг БоИС
|19
|11
|4
|4
|33 - 21
|37
|3.
|Браге
|19
|11
|3
|5
|32 - 16
|36
|4.
|Йёнчёпинг
|3:0
|19
|10
|4
|5
|33 - 15
|34
|5.
|Эргрюте ФФ
|19
|9
|5
|5
|26 - 19
|32
|6.
|Норрбю
|19
|8
|6
|5
|25 - 23
|30
|7.
|Далкурд
|19
|8
|3
|8
|24 - 30
|27
|8.
|Дегерфорс
|19
|7
|4
|8
|25 - 23
|25
|9.
|Хальмстад
|19
|7
|3
|9
|22 - 22
|24
|10.
|Вестерос СК
|19
|5
|9
|5
|26 - 20
|24
|11.
|Сюрианска
|0:3
|19
|6
|4
|9
|20 - 32
|22
|12.
|Треллеборг
|19
|5
|7
|7
|22 - 25
|22
|13.
|ГАИС
|19
|5
|4
|10
|15 - 28
|19
|14.
|Фрей
|19
|3
|7
|9
|20 - 36
|16
|15.
|Броммапойкарна
|19
|3
|6
|10
|24 - 32
|15
|16.
|Эстер
|19
|2
|9
|8
|16 - 29
|15
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