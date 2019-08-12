Швеция: Суперэттан 2019

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Йёнчёпинг
3:0
Второй тайм: 47'
Сюрианска
0'
5' Желтая карточка
Миллер Дуэйн
1:0
6' Пенальти
Яллоу Александр
17' Желтая карточка
Edin Hamidovic
2:0
37' Гол
Edin Hamidovic
3:0
45' Гол
Amir Al-Ammari
47'
1
Frank
Pettersson
12
Jesper
Svensson
8
Joakim
Karlsson
II
3
Tom
Siwe
19
Яллоу
Александр
24
Amir
Al-Ammari
5
Fredik
Fendrich
11
Кваква
Энок
2
Elias
Gustafson
10
Орлов
Якоб
25
Edin
Hamidovic
21
Миллер
Дуэйн
2
Martin
Falkeborn
6
Noi
Snaeholm
Olafsson
44
Abdel
Diarra
26
Emin
Grozdanic
4
Success
Chimankpa
Nwosu
11
Раялаксо
Себастьян
88
Ахмед
Аммар
28
Бенеям
Белье
15
Ihab
Naser
17
Sasa
Matic
Йёнчёпинг
3-5-2
Сюрианска
4-1-2-1-2

Ход матча

5'
 
Миллер Дуэйн
6'
Яллоу Александр
1:0
17'
Edin Hamidovic
 
33'
 
Альборнос Маурисио
Ахмед Аммар
37'
Edin Hamidovic
(Орлов Якоб)
2:0
45'
Amir Al-Ammari
(Edin Hamidovic)
3:0
46'
Jetmir Haliti
Joakim Karlsson II
 
46'
 
Mattias Genc
Ihab Naser

Предыдущие игры

Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Далкурд 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг
Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Йёнчёпинг 3:1 Варберг БоИС Сюрианска 2:1 Йёнчёпинг Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Браге Броммапойкарна 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эргрюте ФФ 1:1 Йёнчёпинг ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Фрей Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Норрбю
Сюрианска Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Сюрианска 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:1 Эстер ГАИС 0:1 Сюрианска Сюрианска 0:2 Браге
Треллеборг 1:2 Сюрианска Норрбю 3:2 Сюрианска Сюрианска 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:0 Сюрианска Сюрианска 1:0 Броммапойкарна Браге 1:0 Сюрианска Вестерос СК 0:0 Сюрианска Сюрианска 1:2 Мьельбю Далкурд 4:1 Сюрианска Сюрианска 0:0 ГАИС Хальмстад 2:2 Сюрианска Сюрианска 1:5 Варберг БоИС Фрей 0:3 Сюрианска Сюрианска 1:4 Дегерфорс АФК Эскильстуна 5:0 Сюрианска Вернаму 2:2 Сюрианска

Последние игры между собой

Йёнчёпинг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Сюрианска: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Сюрианска 2:1 Йёнчёпинг Суперэттан Сюрианска 1:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 1:0 Сюрианска Суперэттан Сюрианска 2:1 Йёнчёпинг Суперэттан
Йёнчёпинг 0:1 Сюрианска Суперэттан Йёнчёпинг 1:4 Сюрианска Суперэттан Сюрианска 0:1 Йёнчёпинг Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Мьельбю 19 12 2 5 26 - 18 38
2. Варберг БоИС 19 11 4 4 33 - 21 37
3. Браге 19 11 3 5 32 - 16 36
4. Йёнчёпинг 3:0 19 10 4 5 33 - 15 34
5. Эргрюте ФФ 19 9 5 5 26 - 19 32
6. Норрбю 19 8 6 5 25 - 23 30
7. Далкурд 19 8 3 8 24 - 30 27
8. Дегерфорс 19 7 4 8 25 - 23 25
9. Хальмстад 19 7 3 9 22 - 22 24
10. Вестерос СК 19 5 9 5 26 - 20 24
11. Сюрианска 0:3 19 6 4 9 20 - 32 22
12. Треллеборг 19 5 7 7 22 - 25 22
13. ГАИС 19 5 4 10 15 - 28 19
14. Фрей 19 3 7 9 20 - 36 16
15. Броммапойкарна 19 3 6 10 24 - 32 15
16. Эстер 19 2 9 8 16 - 29 15


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