Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
АФК Эскильстуна
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
АИК
0' 7'
91
Левченко
Игорь
15
Цвейба
Сандро
6
Бьоркман
Йеспер
19
Adnan
Catic
5
Gustav
Jarl
22
Adi
Nalic
17
Ismet
Lushaku
3
Kadir
Hodzic
11
Daniel
Miljanovic
7
Косица
Дзенис
8
Ousmane
Camara
34
Линнер
Оскар
6
Димитриадис
Панайотис
3
Карлссон
Пер
II
9
Линдквист
Расмус
24
Рашиди
Херади
12
Мишель
Феликс
8
Аду
Энох
18
Хуссейн
Билаль
16
Салетрос
Антон
30
Сигторссон
Колбейнн
36
Гойтом
Хенок
АФК Эскильстуна
3-4-3
АИК
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 13 Владение мячом, % 87

Предыдущие игры

АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар
АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден
АИК Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Шериф 1:2 АИК АИК 3:2 Марибор Сириус 0:2 АИК Марибор 2:1 АИК
АИК 2:0 Хельсинборг АИК 3:1 Арарат-Армения АИК 3:0 Эльфсборг Арарат-Армения 2:1 АИК Кальмар 0:1 АИК АИК 0:0 Мальмё АИК 0:2 Норрчёпинг АИК 1:1 Хеккен АИК 2:0 Хаммарбю Сундсвалль 1:1 АИК АИК 2:0 Фалькенберг Хельсинборг 1:3 АИК Юргорден 0:2 АИК АИК 2:1 АФК Эскильстуна Гётеборг 3:0 АИК АИК 1:0 Хеккен

Последние игры между собой

АФК Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
АИК: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
АИК 2:1 АФК Эскильстуна Аллсвенскан АИК 1:1 АФК Эскильстуна Кубок АИК 1:1 АФК Эскильстуна Аллсвенскан АФК Эскильстуна 1:3 АИК Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 19 12 5 2 33 - 12 41
2. АИК 0:0 19 11 5 3 24 - 11 38
3. Мальмё 0:0 19 10 8 1 29 - 12 38
4. Хеккен 0:0 19 10 4 5 28 - 15 34
5. Хаммарбю 18 9 5 4 42 - 27 32
6. Гётеборг 18 8 7 3 26 - 16 31
7. Норрчёпинг 18 7 7 4 26 - 19 28
8. Эребру 18 6 3 9 26 - 29 21
9. Эльфсборг 18 5 6 7 22 - 30 21
10. Эстерсунд 19 4 9 6 18 - 26 21
11. Хельсинборг 18 4 6 8 17 - 27 18
12. Сириус 19 5 3 11 20 - 34 18
13. Фалькенберг 18 3 6 9 17 - 34 15
14. АФК Эскильстуна 0:0 19 3 6 10 16 - 33 15
15. Кальмар 18 2 8 8 14 - 23 14
16. Сундсвалль 19 2 6 11 19 - 29 12
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tunavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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