Швеция: Аллсвенскан 2019
АФК Эскильстуна
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Тунаваллен
АИК
19
Adnan
Catic
22
Adi
Nalic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Adnan CaticЗащитник
- Полузащитник
-
22 Adi NalicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Nemanja Miljanovic
- Основной состав
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бауи НабильНападающий
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
13 Владение мячом, % 87
Предыдущие игры
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +4 =5 -11Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар
АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден
АИК Последние 20 матчей: +13 =3 -4Шериф 1:2 АИК АИК 3:2 Марибор Сириус 0:2 АИК Марибор 2:1 АИК
Последние игры между собой
АФК Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
АИК: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|19
|12
|5
|2
|33 - 12
|41
|2.
|АИК
|0:0
|19
|11
|5
|3
|24 - 11
|38
|3.
|Мальмё
|0:0
|19
|10
|8
|1
|29 - 12
|38
|4.
|Хеккен
|0:0
|19
|10
|4
|5
|28 - 15
|34
|5.
|Хаммарбю
|18
|9
|5
|4
|42 - 27
|32
|6.
|Гётеборг
|18
|8
|7
|3
|26 - 16
|31
|7.
|Норрчёпинг
|18
|7
|7
|4
|26 - 19
|28
|8.
|Эребру
|18
|6
|3
|9
|26 - 29
|21
|9.
|Эльфсборг
|18
|5
|6
|7
|22 - 30
|21
|10.
|Эстерсунд
|19
|4
|9
|6
|18 - 26
|21
|11.
|Хельсинборг
|18
|4
|6
|8
|17 - 27
|18
|12.
|Сириус
|19
|5
|3
|11
|20 - 34
|18
|13.
|Фалькенберг
|18
|3
|6
|9
|17 - 34
|15
|14.
|АФК Эскильстуна
|0:0
|19
|3
|6
|10
|16 - 33
|15
|15.
|Кальмар
|18
|2
|8
|8
|14 - 23
|14
|16.
|Сундсвалль
|19
|2
|6
|11
|19 - 29
|12
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