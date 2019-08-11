Бразилия: Серия A 2019
Атлетико Минейро
2:1
Второй тайм: 90+'
Флуминенсе
20' Желтая карточкаVinicius X
1:0
42' ГолКасарес Хуан
2:0
51' ГолОливейра Рикардо II
54' Желтая карточкаPatric II
79' Желтая карточкаЖеуванио
81' Желтая карточкаАллан Родригес
83' Желтая карточкаОтеро Ромуло
16
Igor
Rabello
10
Касарес
Хуан
29
Vinicius
X
21
Igor
Juliao
33
Нино
Хуан
26
Digao
II
19
Caio
XIII
20
Daniel
XII
10
Гансо
Пауло
32
Пауло
Маркос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 GugaЗащитник
-
19 Iago MaidanaЗащитник
-
49 ЖеуваниоПолузащитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
-
27 Luan III
-
-
99 Papagaio
-
23 Nathan VI
-
44 Alerrandro
-
-
-
Главный тренер: Кульпи Левир
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
33 Нино ХуанЗащитник
-
26 Digao IIЗащитник
-
19 Caio XIIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Daniel XIIПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
32 Пауло МаркосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Хоао ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Douglas XV
-
-
13 Frazan
-
Ход матча
20'
42'
1:0
51'
54'
61'
79'
81'
83'
88'
2:1
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =4 -5Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера Гремио 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Атлетико Минейро 0:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Самора 1:2 Атлетико Минейро Сеара 1:2 Атлетико Минейро
Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =4 -10Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе
Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Атлетико Насьональ 1:0 Флуминенсе Байя 3:2 Флуминенсе Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Гремио 4:5 Флуминенсе Сантос 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гойяс Санта-Круз 2:0 Флуминенсе
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Флуминенсе: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Флуминенсе 4:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 2:2 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:2 Флуминенсе Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро Серия A Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 5:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:3 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|14
|10
|2
|2
|25 - 12
|32
|2.
|Палмейрас
|13
|8
|4
|1
|21 - 7
|28
|3.
|Фламенго
|14
|8
|3
|3
|28 - 17
|27
|4.
|Атлетико Минейро
|2:1
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|5.
|Сан-Паулу
|13
|6
|6
|1
|18 - 9
|24
|6.
|Коринтианс
|13
|6
|5
|2
|15 - 8
|23
|7.
|Интернасьональ
|13
|6
|2
|5
|16 - 12
|20
|8.
|Сеара
|14
|6
|2
|6
|19 - 13
|20
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|6
|1
|5
|20 - 12
|19
|10.
|Ботафого Рибейрао
|13
|6
|1
|6
|12 - 12
|19
|11.
|Байя
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|12.
|Гойяс
|13
|5
|2
|6
|13 - 22
|17
|13.
|Гремио
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|14.
|Форталеза
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|14
|15.
|Васко да Гама
|13
|3
|5
|5
|12 - 18
|14
|16.
|Флуминенсе
|1:2
|14
|3
|3
|8
|19 - 24
|12
|17.
|Крузейро
|13
|2
|4
|7
|9 - 20
|10
|18.
|Шапекоэнсе
|14
|2
|4
|8
|15 - 27
|10
|19.
|Алагоано
|13
|1
|5
|7
|3 - 20
|8
|20.
|Аваи
|13
|0
|5
|8
|5 - 18
|5
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