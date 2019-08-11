Бразилия: Серия A 2019

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Атлетико Минейро
2:1
Второй тайм: 90+'
Флуминенсе
0'
20' Желтая карточка
Vinicius X
1:0
42' Гол
Касарес Хуан
2:0
51' Гол
Оливейра Рикардо II
54' Желтая карточка
Patric II
79' Желтая карточка
Жеуванио
81' Желтая карточка
Аллан Родригес
83' Желтая карточка
Отеро Ромуло
2:1
88' Гол
 90'+6
40
Cleiton
Schwengber
2
Patric
II
16
Igor
Rabello
4
Ревер
Умберто
6
Fabio
Santos
IV
7
Mendes
Elias
II
5
Ramon
Martinez
Lopez
8
Чара
Йимми
10
Касарес
Хуан
29
Vinicius
X
9
Оливейра
Рикардо
II
27
Муриэл
Беккер
21
Igor
Juliao
33
Нино
Хуан
26
Digao
II
19
Caio
XIII
29
Аллан
Родригес
11
Jony
Gonzalez
20
Daniel
XII
10
Гансо
Пауло
32
Пауло
Маркос
9
Pedro
Rodriguez
V
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Флуминенсе
4-1-4-1

Ход матча

20'
Vinicius X
 
42'
Касарес Хуан
(Patric II)
1:0
46'
 
Нене Андерсон
Pedro Rodriguez V
46'
 
Хоао Педро
Пауло Маркос
51'
Оливейра Рикардо II
(Mendes Elias II)
2:0
54'
Patric II
 
61'
Жеуванио
Касарес Хуан
 
73'
 
Нем Веллингтон
Daniel XII
74'
Отеро Ромуло
Чара Йимми
 
79'
Жеуванио
 
81'
 
Аллан Родригес
82'
Alerrandro
Оливейра Рикардо II
 
83'
Отеро Ромуло
 
88'
2:1

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера Гремио 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Атлетико Минейро 0:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Самора 1:2 Атлетико Минейро Сеара 1:2 Атлетико Минейро
Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе
Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Атлетико Насьональ 1:0 Флуминенсе Байя 3:2 Флуминенсе Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Гремио 4:5 Флуминенсе Сантос 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гойяс Санта-Круз 2:0 Флуминенсе

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Флуминенсе: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 5:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:2 Флуминенсе Серия A
Флуминенсе 4:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 2:2 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:2 Флуминенсе Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро Серия A Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 5:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:3 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 14 10 2 2 25 - 12 32
2. Палмейрас 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Фламенго 14 8 3 3 28 - 17 27
4. Атлетико Минейро 2:1 14 8 3 3 22 - 15 27
5. Сан-Паулу 13 6 6 1 18 - 9 24
6. Коринтианс 13 6 5 2 15 - 8 23
7. Интернасьональ 13 6 2 5 16 - 12 20
8. Сеара 14 6 2 6 19 - 13 20
9. Атлетико Паранаэнсе 12 6 1 5 20 - 12 19
10. Ботафого Рибейрао 13 6 1 6 12 - 12 19
11. Байя 13 5 4 4 14 - 12 19
12. Гойяс 13 5 2 6 13 - 22 17
13. Гремио 14 4 5 5 17 - 19 17
14. Форталеза 13 4 2 7 14 - 20 14
15. Васко да Гама 13 3 5 5 12 - 18 14
16. Флуминенсе 1:2 14 3 3 8 19 - 24 12
17. Крузейро 13 2 4 7 9 - 20 10
18. Шапекоэнсе 14 2 4 8 15 - 27 10
19. Алагоано 13 1 5 7 3 - 20 8
20. Аваи 13 0 5 8 5 - 18 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Касарес Хуан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Vinicius получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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