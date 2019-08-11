Бразилия: Серия A 2019

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Аваи
1:0
Второй тайм: 58'
Крузейро
0'
1:0
23' Гол
Pedro Castro
58'
89
Владимир
32
Leo
III
3
Betao
Amansio
Ebert
II
33
Marquinhos
IX
6
Jose
Paulo
Bezerra
Maciel
Junior
Paulinho
V
27
Франко
Ричард
7
Pedro
Castro
19
Паулу
Жоау
97
Lourenco
9
Brenner
18
Bruno
Savio
1
Фабио
Лопес
28
Орехуэла
Луис
26
Деде
3
Лео
Ренан
6
Эжидио
Перейра
8
Энрике
Лима
5
Alejandro
Ariel
Cabral
32
Роша
Педро
19
Робиньо
Робсон
20
Маркиньос
II
99
Sassa
II
Аваи
4-3-3
Крузейро
4-2-3-1

Ход матча

23'
Pedro Castro
(Lourenco)
1:0
46'
 
Эдилсон Мендеш
Орехуэла Луис
51'
Caio Paulista
Lourenco
 
55'
 
David VI
Alejandro Ariel Cabral
56'
Иури Фрейтас
Leo III
 

Предыдущие игры

Аваи Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Сантос 3:1 Аваи Аваи 0:0 Гойяс Форталеза 2:0 Аваи
Палмейрас 2:0 Аваи Аваи 0:0 Сан-Паулу Интернасьональ 2:0 Аваи Аваи 1:2 Сеара Васко да Гама 1:1 Аваи Аваи 0:0 Алагоано Байя 1:0 Аваи Аваи 1:1 Гремио Атлетико Минейро 2:1 Аваи Аваи 1:1 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Крисьюма Аваи 0:1 Васко да Гама Шапекоэнсе 1:2 Аваи Бруске 0:4 Аваи Аваи 2:0 Атлетико Тубарао Крисьюма 0:2 Аваи
Крузейро Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ривер Плейт Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе
Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Форталеза 2:1 Крузейро Крузейро 0:0 Коринтианс Крузейро 2:2 Флуминенсе Сан-Паулу 1:1 Крузейро Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Интернасьональ 3:1 Крузейро Крузейро 1:2 Эмелек Крузейро 2:1 Гойяс Крузейро 1:0 Сеара

Последние игры между собой

Аваи: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 3
Крузейро: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 1
Крузейро 2:2 Аваи Серия A Аваи 1:0 Крузейро Серия A Аваи 1:1 Крузейро Серия A Крузейро 1:1 Аваи Серия A
Аваи 0:0 Крузейро Серия A Крузейро 5:0 Аваи Серия A Аваи 1:2 Крузейро Серия A Крузейро 2:2 Аваи Серия A Аваи 2:2 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Аваи Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 14 10 2 2 25 - 12 32
2. Палмейрас 1:0 14 9 4 1 22 - 7 31
3. Фламенго 14 8 3 3 28 - 17 27
4. Атлетико Минейро 14 8 3 3 22 - 15 27
5. Сан-Паулу 13 6 6 1 18 - 9 24
6. Коринтианс 14 6 6 2 15 - 8 24
7. Интернасьональ 14 6 3 5 16 - 12 21
8. Атлетико Паранаэнсе 1:1 13 6 2 5 21 - 13 20
9. Сеара 14 6 2 6 19 - 13 20
10. Ботафого Рибейрао 1:1 14 6 2 6 13 - 13 20
11. Байя 0:1 14 5 4 5 14 - 13 19
12. Гойяс 13 5 2 6 13 - 22 17
13. Гремио 14 4 5 5 17 - 19 17
14. Форталеза 13 4 2 7 14 - 20 14
15. Васко да Гама 13 3 5 5 12 - 18 14
16. Флуминенсе 14 3 3 8 19 - 24 12
17. Крузейро 0:1 14 2 4 8 9 - 21 10
18. Шапекоэнсе 14 2 4 8 15 - 27 10
19. Алагоано 13 1 5 7 3 - 20 8
20. Аваи 1:0 14 1 5 8 6 - 18 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Pedro Castro бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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