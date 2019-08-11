Бразилия: Серия A 2019
1:0
23' ГолPedro Castro
89
Владимир
32
Leo
III
19
Паулу
Жоау
97
Lourenco
9
Brenner
18
Bruno
Savio
26
Деде
32
Роша
Педро
20
Маркиньос
II
99
Sassa
II
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
-
32 Leo IIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Паулу ЖоауПолузащитник
-
97 LourencoНападающий
-
9 BrennerНападающий
-
18 Bruno SavioНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
22 Иури ФрейтасНападающий
-
20 Gege II
-
10 Douglas X
-
21 Luan Pereira
-
96 Gustavo V
-
-
16 Luanderson
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 ДедеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Маркиньос IIПолузащитник
-
99 Sassa IIНападающий
- Запасные игроки
-
14 Кака ЛукасЗащитник
- Защитник
-
18 Додо РодолфоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Vitor Eudes
-
-
11 David VI
-
12 Рафаэл Пирес
Ход матча
23'
1:0
56'
Предыдущие игры
Аваи Последние 20 матчей: +6 =5 -9Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Сантос 3:1 Аваи Аваи 0:0 Гойяс Форталеза 2:0 Аваи
Палмейрас 2:0 Аваи Аваи 0:0 Сан-Паулу Интернасьональ 2:0 Аваи Аваи 1:2 Сеара Васко да Гама 1:1 Аваи Аваи 0:0 Алагоано Байя 1:0 Аваи Аваи 1:1 Гремио Атлетико Минейро 2:1 Аваи Аваи 1:1 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Крисьюма Аваи 0:1 Васко да Гама Шапекоэнсе 1:2 Аваи Бруске 0:4 Аваи Аваи 2:0 Атлетико Тубарао Крисьюма 0:2 Аваи
Крузейро Последние 20 матчей: +4 =6 -10Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ривер Плейт Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе
Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Форталеза 2:1 Крузейро Крузейро 0:0 Коринтианс Крузейро 2:2 Флуминенсе Сан-Паулу 1:1 Крузейро Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Интернасьональ 3:1 Крузейро Крузейро 1:2 Эмелек Крузейро 2:1 Гойяс Крузейро 1:0 Сеара
Последние игры между собой
Аваи: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 3
Крузейро: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|14
|10
|2
|2
|25 - 12
|32
|2.
|Палмейрас
|1:0
|14
|9
|4
|1
|22 - 7
|31
|3.
|Фламенго
|14
|8
|3
|3
|28 - 17
|27
|4.
|Атлетико Минейро
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|5.
|Сан-Паулу
|13
|6
|6
|1
|18 - 9
|24
|6.
|Коринтианс
|14
|6
|6
|2
|15 - 8
|24
|7.
|Интернасьональ
|14
|6
|3
|5
|16 - 12
|21
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|13
|6
|2
|5
|21 - 13
|20
|9.
|Сеара
|14
|6
|2
|6
|19 - 13
|20
|10.
|Ботафого Рибейрао
|1:1
|14
|6
|2
|6
|13 - 13
|20
|11.
|Байя
|0:1
|14
|5
|4
|5
|14 - 13
|19
|12.
|Гойяс
|13
|5
|2
|6
|13 - 22
|17
|13.
|Гремио
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|14.
|Форталеза
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|14
|15.
|Васко да Гама
|13
|3
|5
|5
|12 - 18
|14
|16.
|Флуминенсе
|14
|3
|3
|8
|19 - 24
|12
|17.
|Крузейро
|0:1
|14
|2
|4
|8
|9 - 21
|10
|18.
|Шапекоэнсе
|14
|2
|4
|8
|15 - 27
|10
|19.
|Алагоано
|13
|1
|5
|7
|3 - 20
|8
|20.
|Аваи
|1:0
|14
|1
|5
|8
|6 - 18
|8
Загрузка...