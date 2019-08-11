США: МЛС 2019
Атланта Юнайтед
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Mercedes-Benz Stadium
Нью-Йорк Сити
14
Мерам
Жустин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мерам ЖустинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Alec KannВратарь
-
28 Перейра ДионЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Де Бур Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 James SandsЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Brad StuverВратарь
-
15 Tony RochaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Domenec Torrent
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =1 -6Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Сент-Луис Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 5:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:1 Чарлстон Бэттери Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Торонто
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +12 =4 -4Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Северная Каролина Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Атланта Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Нью-Йорк Сити: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|25
|12
|6
|7
|46 - 37
|42
|2.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|25
|12
|4
|9
|41 - 29
|40
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|23
|10
|9
|4
|40 - 29
|39
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|24
|11
|4
|9
|41 - 34
|37
|5.
|Ди Си Юнайтед
|25
|9
|9
|7
|32 - 31
|36
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|25
|9
|7
|9
|37 - 44
|34
|7.
|Торонто
|25
|9
|6
|10
|39 - 41
|33
|8.
|Монреаль Импакт
|26
|10
|3
|13
|36 - 47
|33
|9.
|Орландо Сити
|25
|8
|6
|11
|33 - 34
|30
|10.
|Чикаго Файр
|26
|7
|9
|10
|38 - 37
|30
|11.
|Коламбус Кру
|26
|7
|5
|14
|27 - 39
|26
|12.
|Цинциннати
|25
|5
|3
|17
|25 - 57
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|23
|16
|4
|3
|61 - 23
|52
|2.
|Сиэтл Саундерс
|24
|11
|6
|7
|38 - 34
|39
|3.
|Миннесота Юнайтед
|24
|11
|5
|8
|42 - 35
|38
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|24
|11
|5
|8
|41 - 36
|38
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|23
|12
|1
|10
|30 - 34
|37
|6.
|Реал Солт-Лейк
|24
|11
|4
|9
|35 - 32
|37
|7.
|Даллас
|25
|10
|6
|9
|36 - 31
|36
|8.
|Портленд Тимберс
|23
|10
|4
|9
|38 - 34
|34
|9.
|Хьюстон Динамо
|24
|9
|3
|12
|34 - 39
|30
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|24
|7
|7
|10
|37 - 43
|28
|11.
|Колорадо Рэпидс
|24
|7
|5
|12
|41 - 49
|26
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|26
|5
|9
|12
|26 - 45
|24
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