США: МЛС 2019

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Атланта Юнайтед
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0' 13'
1
Гузан
Брэд
2
Эскобар
Франко
12
Miles
Robinson
5
Пирес
Леандро
24
Julian
Gressel
11
Eric
Daian
Remedi
6
Нэйджби
Дарлингтон
14
Мерам
Жустин
10
Мартинес
Гонсало
7
Мартинес
Хосеф
8
Барко
Эсекьель
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
16
James
Sands
6
Калленс
Александр
22
Матаррита
Рональд
8
Ринг
Александр
11
Valentin
Castellanos
12
Офори
Эбенезер
28
Митрицэ
Александру
10
Моралес
Максимильяно
Атланта Юнайтед
3-4-3
Нью-Йорк Сити
5-3-2

Предыдущие игры

Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Сент-Луис Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 5:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:1 Чарлстон Бэттери Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Торонто
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Северная Каролина Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Атланта Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Нью-Йорк Сити: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 0:1 Атланта Юнайтед МЛС Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити МЛС
Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 25 12 6 7 46 - 37 42
2. Атланта Юнайтед 0:0 25 12 4 9 41 - 29 40
3. Нью-Йорк Сити 0:0 23 10 9 4 40 - 29 39
4. Нью-Йорк Ред Буллз 24 11 4 9 41 - 34 37
5. Ди Си Юнайтед 25 9 9 7 32 - 31 36
6. Нью-Инглэнд Революшн 25 9 7 9 37 - 44 34
7. Торонто 25 9 6 10 39 - 41 33
8. Монреаль Импакт 26 10 3 13 36 - 47 33
9. Орландо Сити 25 8 6 11 33 - 34 30
10. Чикаго Файр 26 7 9 10 38 - 37 30
11. Коламбус Кру 26 7 5 14 27 - 39 26
12. Цинциннати 25 5 3 17 25 - 57 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 23 16 4 3 61 - 23 52
2. Сиэтл Саундерс 24 11 6 7 38 - 34 39
3. Миннесота Юнайтед 24 11 5 8 42 - 35 38
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 24 11 5 8 41 - 36 38
5. Лос-Анджелес Гэлакси 23 12 1 10 30 - 34 37
6. Реал Солт-Лейк 24 11 4 9 35 - 32 37
7. Даллас 25 10 6 9 36 - 31 36
8. Портленд Тимберс 23 10 4 9 38 - 34 34
9. Хьюстон Динамо 24 9 3 12 34 - 39 30
10. Спортинг Канзас-Сити 24 7 7 10 37 - 43 28
11. Колорадо Рэпидс 24 7 5 12 41 - 49 26
12. Ванкувер Уайткэпс 26 5 9 12 26 - 45 24
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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