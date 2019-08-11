Бразилия: Серия A 2019

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Интернасьональ
0:0
Первый тайм: 5'
Коринтианс
0' 5'
12
Marcelo
Lomba
2
Виейра
Бруно
4
Моледо
Родриго
15
Куэста
Виктор
6
Uendel
88
Patrick
I
16
Rithely
33
Густаво
10
Д'Алессандро
Андрес
9
Герреро
Паоло
23
Собис
Рафаэл
12
Кассио
Рамос
2
Мичел
Маседо
26
Жил
Карлос
4
Manoel
Ribeiro
II
35
Авелар
Данило
5
Gabriel
Paulista
VIII
30
Junior
Urso
38
Педринью
Роша
7
Сорноса
Хуниор
25
Clayson
9
Вагнер
Лав
Интернасьональ
4-3-3
Коринтианс
4-2-3-1

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Крузейро 0:1 Интернасьональ Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Насьональ Монтевидео Интернасьональ 1:0 Сеара
Насьональ Монтевидео 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Гремио Интернасьональ 1:0 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Байя Васко да Гама 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Аваи Пайсанду 0:1 Интернасьональ Сантос 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Пайсанду Интернасьональ 2:0 Алагоано Интернасьональ 3:1 Крузейро Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Фламенго
Коринтианс Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Коринтианс 2:0 Гойяс Коринтианс 1:1 Палмейрас Монтевидео Уондерерс 1:2 Коринтианс Форталеза 1:3 Коринтианс
Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Коринтианс 1:1 Фламенго Коринтианс 1:0 Алагоано Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Сантос 1:0 Коринтианс Крузейро 0:0 Коринтианс Фламенго 1:0 Коринтианс Депортиво Лара 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 2:0 Депортиво Лара Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Коринтианс 0:1 Фламенго Коринтианс 0:0 Гремио Васко да Гама 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Байя 3:2 Коринтианс

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Коринтианс: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Коринтианс 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:1 Интернасьональ Кубок Интернасьональ 1:1 Коринтианс Кубок
Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:1 Коринтианс Серия A Интернасьональ 2:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:2 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Коринтианс 0:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 3:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:2 Коринтианс Серия A Интернасьональ 2:2 Коринтианс Кубок Бразилии
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 14 10 2 2 25 - 12 32
2. Палмейрас 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Фламенго 14 8 3 3 28 - 17 27
4. Атлетико Минейро 14 8 3 3 22 - 15 27
5. Сан-Паулу 13 6 6 1 18 - 9 24
6. Коринтианс 13 6 5 2 15 - 8 23
7. Интернасьональ 13 6 2 5 16 - 12 20
8. Сеара 14 6 2 6 19 - 13 20
9. Атлетико Паранаэнсе 12 6 1 5 20 - 12 19
10. Ботафого Рибейрао 13 6 1 6 12 - 12 19
11. Байя 13 5 4 4 14 - 12 19
12. Гойяс 13 5 2 6 13 - 22 17
13. Гремио 14 4 5 5 17 - 19 17
14. Форталеза 13 4 2 7 14 - 20 14
15. Васко да Гама 13 3 5 5 12 - 18 14
16. Флуминенсе 14 3 3 8 19 - 24 12
17. Крузейро 13 2 4 7 9 - 20 10
18. Шапекоэнсе 14 2 4 8 15 - 27 10
19. Алагоано 13 1 5 7 3 - 20 8
20. Аваи 13 0 5 8 5 - 18 5
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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