Бразилия: Серия A 2019
Интернасьональ
0:0
Первый тайм: 5'
Коринтианс
6
Uendel
88
Patrick
I
16
Rithely
33
Густаво
23
Собис
Рафаэл
12
Кассио
Рамос
26
Жил
Карлос
30
Junior
Urso
25
Clayson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
16 RithelyПолузащитник
-
33 ГуставоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Собис РафаэлНападающий
- Запасные игроки
-
28 НатанаэлЗащитник
-
37 Зе КарлосЗащитник
-
44 KlausЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 ParaguaioНападающий
- Нападающий
-
38 Jose Aldo
-
35 Jose Gabriel
-
-
41 Pedro Lucas
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
- Защитник
-
26 Жил КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Junior UrsoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Луис ФилипеЗащитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
-
28 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 EveraldoНападающий
-
-
-
20 Regis I
-
-
10 Jadson I
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: +12 =3 -5Крузейро 0:1 Интернасьональ Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Насьональ Монтевидео Интернасьональ 1:0 Сеара
Насьональ Монтевидео 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Гремио Интернасьональ 1:0 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Байя Васко да Гама 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Аваи Пайсанду 0:1 Интернасьональ Сантос 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Пайсанду Интернасьональ 2:0 Алагоано Интернасьональ 3:1 Крузейро Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Фламенго
Коринтианс Последние 20 матчей: +10 =5 -5Коринтианс 2:0 Гойяс Коринтианс 1:1 Палмейрас Монтевидео Уондерерс 1:2 Коринтианс Форталеза 1:3 Коринтианс
Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Коринтианс 1:1 Фламенго Коринтианс 1:0 Алагоано Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Сантос 1:0 Коринтианс Крузейро 0:0 Коринтианс Фламенго 1:0 Коринтианс Депортиво Лара 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 2:0 Депортиво Лара Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Коринтианс 0:1 Фламенго Коринтианс 0:0 Гремио Васко да Гама 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Байя 3:2 Коринтианс
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Коринтианс: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:1 Коринтианс Серия A Интернасьональ 2:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:2 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Коринтианс 0:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 3:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:2 Коринтианс Серия A Интернасьональ 2:2 Коринтианс Кубок Бразилии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|14
|10
|2
|2
|25 - 12
|32
|2.
|Палмейрас
|13
|8
|4
|1
|21 - 7
|28
|3.
|Фламенго
|14
|8
|3
|3
|28 - 17
|27
|4.
|Атлетико Минейро
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|5.
|Сан-Паулу
|13
|6
|6
|1
|18 - 9
|24
|6.
|Коринтианс
|13
|6
|5
|2
|15 - 8
|23
|7.
|Интернасьональ
|13
|6
|2
|5
|16 - 12
|20
|8.
|Сеара
|14
|6
|2
|6
|19 - 13
|20
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|6
|1
|5
|20 - 12
|19
|10.
|Ботафого Рибейрао
|13
|6
|1
|6
|12 - 12
|19
|11.
|Байя
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|12.
|Гойяс
|13
|5
|2
|6
|13 - 22
|17
|13.
|Гремио
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|14.
|Форталеза
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|14
|15.
|Васко да Гама
|13
|3
|5
|5
|12 - 18
|14
|16.
|Флуминенсе
|14
|3
|3
|8
|19 - 24
|12
|17.
|Крузейро
|13
|2
|4
|7
|9 - 20
|10
|18.
|Шапекоэнсе
|14
|2
|4
|8
|15 - 27
|10
|19.
|Алагоано
|13
|1
|5
|7
|3 - 20
|8
|20.
|Аваи
|13
|0
|5
|8
|5 - 18
|5
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