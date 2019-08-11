Бразилия: Серия A 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2019
Палмейрас
1:0
Второй тайм: 55'
Байя
0'
1:0
14' Гол
Dudu X
39' Желтая карточка
Роша Маркос
45' Желтая карточка
Giovanni IV
45' Желтая карточка
Ze Rafael
45' Красная карточка
Мело Фелипе
45' Желтая карточка
Lucca
45' Желтая карточка
Gustavo Scarpa
55'
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
13
Luan
IV
4
Уго
Витор
6
Diogo
VII
19
Энрике
Бруно
30
Мело
Фелипе
8
Ze
Rafael
14
Gustavo
Scarpa
7
Dudu
X
10
Адриано
Луис
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
28
Lucas
Fonseca
3
Wanderson
VIII
6
Moises
VII
5
Flavio
IX
26
Gregore
25
Giovanni
IV
11
Lucca
9
Gilberto
IV
7
Jose
Elber
Палмейрас
4-2-3-1
Байя
4-3-3

Ход матча

14'
Dudu X
1:0
39'
Роша Маркос
 
43'
 
Esekel Kriado II
Nino Paraiba
45'
 
Giovanni IV
45'
Ze Rafael
 
45'
Мело Фелипе
 
45'
 
Lucca
45'
Gustavo Scarpa
 
46'
 
Артур IV
Giovanni IV
46'
Тьяго Сантос
Ze Rafael
 

Предыдущие игры

Палмейрас Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Коринтианс 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Годой Крус Палмейрас 1:1 Васко да Гама Годой Крус 2:2 Палмейрас
Сеара 2:0 Палмейрас Интернасьональ 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Интернасьональ Палмейрас 2:0 Аваи Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Сампайо Корреа Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сампайо Корреа 0:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Палмейрас 1:0 Интернасьональ Алагоано 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Форталеза
Байя Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Байя 3:0 Фламенго Шапекоэнсе 0:0 Байя Байя 0:0 Крузейро Байя 0:1 Гремио
Байя 0:1 Сантос Гремио 1:1 Байя Интернасьональ 3:1 Байя Сеара 0:0 Байя Байя 1:0 Гремио Байя 1:0 Сан-Паулу Байя 3:2 Флуминенсе Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Байя 1:0 Аваи Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Байя 3:2 Коринтианс Лондрина ЭК 2:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Байя 4:0 Лондрина ЭК

Последние игры между собой

Палмейрас: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 0
Байя: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 4
Байя 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Байя Кубок Байя 0:0 Палмейрас Кубок Палмейрас 3:0 Байя Серия A
Палмейрас 2:2 Байя Серия A Байя 2:4 Палмейрас Серия A Байя 0:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:1 Байя Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 14 10 2 2 25 - 12 32
2. Палмейрас 1:0 14 9 4 1 22 - 7 31
3. Фламенго 14 8 3 3 28 - 17 27
4. Атлетико Минейро 14 8 3 3 22 - 15 27
5. Сан-Паулу 13 6 6 1 18 - 9 24
6. Коринтианс 14 6 6 2 15 - 8 24
7. Интернасьональ 14 6 3 5 16 - 12 21
8. Атлетико Паранаэнсе 1:1 13 6 2 5 21 - 13 20
9. Сеара 14 6 2 6 19 - 13 20
10. Ботафого Рибейрао 1:1 14 6 2 6 13 - 13 20
11. Байя 0:1 14 5 4 5 14 - 13 19
12. Гойяс 13 5 2 6 13 - 22 17
13. Гремио 14 4 5 5 17 - 19 17
14. Форталеза 13 4 2 7 14 - 20 14
15. Васко да Гама 13 3 5 5 12 - 18 14
16. Флуминенсе 14 3 3 8 19 - 24 12
17. Крузейро 0:1 14 2 4 8 9 - 21 10
18. Шапекоэнсе 14 2 4 8 15 - 27 10
19. Алагоано 13 1 5 7 3 - 20 8
20. Аваи 1:0 14 1 5 8 6 - 18 8


Загрузка...