Бразилия: Серия A 2019
1:0
14' ГолDudu X
39' Желтая карточкаРоша Маркос
45' Желтая карточкаGiovanni IV
45' Желтая карточкаZe Rafael
45' Красная карточкаМело Фелипе
45' Желтая карточкаLucca
45' Желтая карточкаGustavo Scarpa
13
Luan
IV
19
Энрике
Бруно
30
Мело
Фелипе
7
Dudu
X
10
Адриано
Луис
26
Gregore
25
Giovanni
IV
11
Lucca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Luan IVЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Энрике БруноПолузащитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Dudu XПолузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
26 Луис ВикторЗащитник
-
28 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Оливейра Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 GregoreПолузащитник
-
25 Giovanni IVПолузащитник
-
11 LuccaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 MarllonЗащитник
- Защитник
-
4 ЖаксонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Артур IVНападающий
-
-
27 Shaylon
-
16 Ronaldo VI
Ход матча
14'
1:0
39'
45'
45'
45'
45'
45'
46'
Предыдущие игры
Палмейрас Последние 20 матчей: +13 =5 -2Коринтианс 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Годой Крус Палмейрас 1:1 Васко да Гама Годой Крус 2:2 Палмейрас
Сеара 2:0 Палмейрас Интернасьональ 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Интернасьональ Палмейрас 2:0 Аваи Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Сампайо Корреа Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сампайо Корреа 0:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Палмейрас 1:0 Интернасьональ Алагоано 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Форталеза
Байя Последние 20 матчей: +9 =5 -6Байя 3:0 Фламенго Шапекоэнсе 0:0 Байя Байя 0:0 Крузейро Байя 0:1 Гремио
Байя 0:1 Сантос Гремио 1:1 Байя Интернасьональ 3:1 Байя Сеара 0:0 Байя Байя 1:0 Гремио Байя 1:0 Сан-Паулу Байя 3:2 Флуминенсе Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Байя 1:0 Аваи Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Байя 3:2 Коринтианс Лондрина ЭК 2:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Байя 4:0 Лондрина ЭК
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 0
Байя: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|14
|10
|2
|2
|25 - 12
|32
|2.
|Палмейрас
|1:0
|14
|9
|4
|1
|22 - 7
|31
|3.
|Фламенго
|14
|8
|3
|3
|28 - 17
|27
|4.
|Атлетико Минейро
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|5.
|Сан-Паулу
|13
|6
|6
|1
|18 - 9
|24
|6.
|Коринтианс
|14
|6
|6
|2
|15 - 8
|24
|7.
|Интернасьональ
|14
|6
|3
|5
|16 - 12
|21
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|13
|6
|2
|5
|21 - 13
|20
|9.
|Сеара
|14
|6
|2
|6
|19 - 13
|20
|10.
|Ботафого Рибейрао
|1:1
|14
|6
|2
|6
|13 - 13
|20
|11.
|Байя
|0:1
|14
|5
|4
|5
|14 - 13
|19
|12.
|Гойяс
|13
|5
|2
|6
|13 - 22
|17
|13.
|Гремио
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|14.
|Форталеза
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|14
|15.
|Васко да Гама
|13
|3
|5
|5
|12 - 18
|14
|16.
|Флуминенсе
|14
|3
|3
|8
|19 - 24
|12
|17.
|Крузейро
|0:1
|14
|2
|4
|8
|9 - 21
|10
|18.
|Шапекоэнсе
|14
|2
|4
|8
|15 - 27
|10
|19.
|Алагоано
|13
|1
|5
|7
|3 - 20
|8
|20.
|Аваи
|1:0
|14
|1
|5
|8
|6 - 18
|8
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