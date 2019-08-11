Бразилия: Серия A 2019

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Ботафого Рибейрао
1:1
Второй тайм: 61'
Атлетико Паранаэнсе
0'
0:1
16' Гол
Thonny Anderson
1:1
30' Гол
Luiz Fernando IV
40' Желтая карточка
Joao Paulo I
49' Желтая карточка
Лео Ситтадини
50' Желтая карточка
Rodrigo Pimpao
61'
1
Роберто
Фернандес
4
Silva
Marsinio
III
14
Marcelo
Conceicao
3
Mauro
Joel
Carli
6
Gilson
I
11
Gustavo
Costa
17
Rodrigo
Pimpao
8
Cicero
II
5
Joao
Paulo
I
9
Luiz
Fernando
IV
7
Соуза
Диего
25
Кайо
Ранхел
23
Madson
II
33
Lucas
Halter
34
Pedro
Henrique
II
16
Абнер
Фелипе
18
Лео
Ситтадини
20
Matheus
Rossetto
8
Tomas
Andrade
3
Лучо
Гонсалес
17
Braian
Romero
38
Thonny
Anderson
Ботафого Рибейрао
4-1-4-1
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1

Ход матча

16'
0:1
Thonny Anderson
30'
Luiz Fernando IV
1:1
40'
Joao Paulo I
 
49'
 
Лео Ситтадини
50'
Rodrigo Pimpao
 

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро
Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сёнан Бельмаре 0:4 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс
Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Атлетико Паранаэнсе: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Ботафого Рибейрао 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А
Атлетико Паранаэнсе 2:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 4:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:2 Атлетико Паранаэнсе Копа Судамерикана Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ботафого Рибейрао Копа Судамерикана Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Ботафого Рибейрао 2:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рибейрао Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 14 10 2 2 25 - 12 32
2. Палмейрас 1:0 14 9 4 1 22 - 7 31
3. Фламенго 14 8 3 3 28 - 17 27
4. Атлетико Минейро 14 8 3 3 22 - 15 27
5. Сан-Паулу 13 6 6 1 18 - 9 24
6. Коринтианс 14 6 6 2 15 - 8 24
7. Интернасьональ 14 6 3 5 16 - 12 21
8. Атлетико Паранаэнсе 1:1 13 6 2 5 21 - 13 20
9. Сеара 14 6 2 6 19 - 13 20
10. Ботафого Рибейрао 1:1 14 6 2 6 13 - 13 20
11. Байя 0:1 14 5 4 5 14 - 13 19
12. Гойяс 13 5 2 6 13 - 22 17
13. Гремио 14 4 5 5 17 - 19 17
14. Форталеза 13 4 2 7 14 - 20 14
15. Васко да Гама 13 3 5 5 12 - 18 14
16. Флуминенсе 14 3 3 8 19 - 24 12
17. Крузейро 0:1 14 2 4 8 9 - 21 10
18. Шапекоэнсе 14 2 4 8 15 - 27 10
19. Алагоано 13 1 5 7 3 - 20 8
20. Аваи 1:0 14 1 5 8 6 - 18 8
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    50'
    Виана Пимпао получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    49'
    Лео Ситтадини получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Joao Paulo получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Luiz Fernando бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Thonny Anderson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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