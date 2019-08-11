Бразилия: Серия A 2019
Ботафого Рибейрао
1:1
Второй тайм: 61'
Атлетико Паранаэнсе
0:1
16' ГолThonny Anderson
1:1
30' ГолLuiz Fernando IV
40' Желтая карточкаJoao Paulo I
49' Желтая карточкаЛео Ситтадини
50' Желтая карточкаRodrigo Pimpao
6
Gilson
I
25
Кайо
Ранхел
23
Madson
II
33
Lucas
Halter
16
Абнер
Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Gilson IЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 ДжинПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Алан СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
-
34 Pachu
-
28 Rhuan Castro
-
-
27 Rickson
-
21 Lucas Campos
- Основной состав
-
25 Кайо РанхелВратарь
-
23 Madson IIЗащитник
-
33 Lucas HalterЗащитник
- Защитник
-
16 Абнер ФелипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лео ЛеонардоВратарь
- Защитник
-
26 ErickЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Robson Bambu
-
40 Jaderson
Ход матча
16'
0:1
30'
1:1
40'
49'
50'
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +9 =2 -9Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро
Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +9 =3 -8Сёнан Бельмаре 0:4 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс
Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Атлетико Паранаэнсе: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Атлетико Паранаэнсе 2:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 4:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:2 Атлетико Паранаэнсе Копа Судамерикана Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ботафого Рибейрао Копа Судамерикана Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Ботафого Рибейрао 2:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рибейрао Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|14
|10
|2
|2
|25 - 12
|32
|2.
|Палмейрас
|1:0
|14
|9
|4
|1
|22 - 7
|31
|3.
|Фламенго
|14
|8
|3
|3
|28 - 17
|27
|4.
|Атлетико Минейро
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|5.
|Сан-Паулу
|13
|6
|6
|1
|18 - 9
|24
|6.
|Коринтианс
|14
|6
|6
|2
|15 - 8
|24
|7.
|Интернасьональ
|14
|6
|3
|5
|16 - 12
|21
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|13
|6
|2
|5
|21 - 13
|20
|9.
|Сеара
|14
|6
|2
|6
|19 - 13
|20
|10.
|Ботафого Рибейрао
|1:1
|14
|6
|2
|6
|13 - 13
|20
|11.
|Байя
|0:1
|14
|5
|4
|5
|14 - 13
|19
|12.
|Гойяс
|13
|5
|2
|6
|13 - 22
|17
|13.
|Гремио
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|14.
|Форталеза
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|14
|15.
|Васко да Гама
|13
|3
|5
|5
|12 - 18
|14
|16.
|Флуминенсе
|14
|3
|3
|8
|19 - 24
|12
|17.
|Крузейро
|0:1
|14
|2
|4
|8
|9 - 21
|10
|18.
|Шапекоэнсе
|14
|2
|4
|8
|15 - 27
|10
|19.
|Алагоано
|13
|1
|5
|7
|3 - 20
|8
|20.
|Аваи
|1:0
|14
|1
|5
|8
|6 - 18
|8
Загрузка...