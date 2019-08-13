Бразилия: Серия A 2019

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Алагоано
0:2
Конец матча
Форталеза
0'
0:1
5' Гол
Bruno Melo
25' Желтая карточка
Didira
0:2
37' Гол
Эдинью Арналду
42' Желтая карточка
Joao Vitor II
72' Желтая карточка
Алан Коста
78' Желтая карточка
Gabriel Dias
90'+5
12
Jordi
20
Аподи
Диаллиссон
3
Алан
Коста
4
Castan
da
Silva
Luciano
6
Карлиньос
Андраде
29
Jonathan
David
Gomez
15
Клебер
Жан
7
Joao
Vitor
II
19
Didira
99
Александро
9
Ricardo
Bueno
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
3
Juan
Quintero
II
4
Роджер
де
Карвальо
30
Bruno
Melo
7
Эдинью
Арналду
15
Фелипе
Мартинс
55
Juninho
V
20
Ромариньо
Рикардо
32
Mariano
Vazquez
9
Веллингтон
Паулиста
Алагоано
4-4-2
Форталеза
4-4-1-1

Ход матча

5'
0:1
Bruno Melo
(Juninho V)
25'
Didira
 
37'
0:2
Эдинью Арналду
(Ромариньо Рикардо)
42'
Joao Vitor II
 
46'
Hector Ariel Bustamante
Ricardo Bueno
 
59'
Euller II
Didira
 
59'
 
Osvaldo
Эдинью Арналду
63'
Dawhan
Аподи Диаллиссон
 
72'
Алан Коста
 
77'
 
Adriano Marlon
Mariano Vazquez
78'
 
Gabriel Dias
84'
 
Андре
Ромариньо Рикардо

Предыдущие игры

Алагоано Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Васко да Гама 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано
Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил Ботафого ПБ 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе Альтос 1:2 Алагоано Корурипе 2:6 Алагоано Алагоано 2:0 Сержипи
Форталеза Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Богота 2:0 Форталеза Форталеза 1:1 Nacional Senac Сеара 2:1 Форталеза Форталеза 3:0 Бояка Чико
Форталеза 1:3 Коринтианс Льянерос 2:0 Форталеза Депортиво Перейра 1:0 Форталеза Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Форталеза 2:0 Аваи Форталеза 2:1 Крузейро Гремио 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Фламенго 2:0 Форталеза Ботафого ПБ 0:1 Форталеза Форталеза 1:1 Васко да Гама Форталеза 1:0 Ботафого ПБ Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сан-Паулу Форталеза 1:0 Санта-Круз

Последние игры между собой

Алагоано: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 0
Форталеза: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 2
Форталеза 0:0 Алагоано Copa do Nordeste Group Stage Форталеза 1:1 Алагоано Серия B Алагоано 0:0 Форталеза Серия B Алагоано 0:0 Форталеза Серия C
Форталеза 1:2 Алагоано Серия C Форталеза 1:1 Алагоано Серия C Алагоано 1:0 Форталеза Серия C
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 14 10 2 2 25 - 12 32
2. Палмейрас 14 8 5 1 23 - 9 29
3. Фламенго 14 8 3 3 28 - 17 27
4. Атлетико Минейро 14 8 3 3 22 - 15 27
5. Сан-Паулу 13 6 6 1 18 - 9 24
6. Коринтианс 14 6 6 2 15 - 8 24
7. Ботафого Рибейрао 14 7 1 6 14 - 13 22
8. Интернасьональ 14 6 3 5 16 - 12 21
9. Сеара 14 6 2 6 19 - 13 20
10. Байя 14 5 5 4 16 - 14 20
11. Атлетико Паранаэнсе 13 6 1 6 21 - 14 19
12. Форталеза 14 5 2 7 16 - 20 17
13. Гойяс 14 5 2 7 13 - 23 17
14. Гремио 14 4 5 5 17 - 19 17
15. Васко да Гама 14 4 5 5 13 - 18 17
16. Флуминенсе 14 3 3 8 19 - 24 12
17. Крузейро 14 2 5 7 11 - 22 11
18. Шапекоэнсе 14 2 4 8 15 - 27 10
19. Алагоано 14 1 5 8 3 - 22 8
20. Аваи 14 0 6 8 7 - 20 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Жоао Витор получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Эдинью Арналду бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Didira получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Bruno Melo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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