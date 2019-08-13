Бразилия: Серия A 2019
0:1
5' ГолBruno Melo
25' Желтая карточкаDidira
0:2
37' ГолЭдинью Арналду
42' Желтая карточкаJoao Vitor II
72' Желтая карточкаАлан Коста
78' Желтая карточкаGabriel Dias
12
Jordi
15
Клебер
Жан
19
Didira
99
Александро
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
30
Bruno
Melo
55
Juninho
V
- Основной состав
-
12 JordiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Клебер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 DidiraПолузащитник
-
99 АлександроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
27 Euller II
-
-
25 Maranhao II
-
8 Dawhan
-
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Bruno MeloЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Juninho VПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
95 Перес ФелипеПолузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
-
86 KiezaНападающий
-
97 АндреНападающий
-
-
-
2 Tinga I
-
-
14 Nathan III
-
Ход матча
5'
0:1
25'
37'
42'
72'
78'
Предыдущие игры
Алагоано Последние 20 матчей: +6 =6 -8Васко да Гама 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано
Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил Ботафого ПБ 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе Альтос 1:2 Алагоано Корурипе 2:6 Алагоано Алагоано 2:0 Сержипи
Форталеза Последние 20 матчей: +7 =4 -9Богота 2:0 Форталеза Форталеза 1:1 Nacional Senac Сеара 2:1 Форталеза Форталеза 3:0 Бояка Чико
Форталеза 1:3 Коринтианс Льянерос 2:0 Форталеза Депортиво Перейра 1:0 Форталеза Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Форталеза 2:0 Аваи Форталеза 2:1 Крузейро Гремио 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Фламенго 2:0 Форталеза Ботафого ПБ 0:1 Форталеза Форталеза 1:1 Васко да Гама Форталеза 1:0 Ботафого ПБ Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сан-Паулу Форталеза 1:0 Санта-Круз
Последние игры между собой
Алагоано: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 0
Форталеза: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|14
|10
|2
|2
|25 - 12
|32
|2.
|Палмейрас
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|3.
|Фламенго
|14
|8
|3
|3
|28 - 17
|27
|4.
|Атлетико Минейро
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|5.
|Сан-Паулу
|13
|6
|6
|1
|18 - 9
|24
|6.
|Коринтианс
|14
|6
|6
|2
|15 - 8
|24
|7.
|Ботафого Рибейрао
|14
|7
|1
|6
|14 - 13
|22
|8.
|Интернасьональ
|14
|6
|3
|5
|16 - 12
|21
|9.
|Сеара
|14
|6
|2
|6
|19 - 13
|20
|10.
|Байя
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|6
|1
|6
|21 - 14
|19
|12.
|Форталеза
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|13.
|Гойяс
|14
|5
|2
|7
|13 - 23
|17
|14.
|Гремио
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|15.
|Васко да Гама
|14
|4
|5
|5
|13 - 18
|17
|16.
|Флуминенсе
|14
|3
|3
|8
|19 - 24
|12
|17.
|Крузейро
|14
|2
|5
|7
|11 - 22
|11
|18.
|Шапекоэнсе
|14
|2
|4
|8
|15 - 27
|10
|19.
|Алагоано
|14
|1
|5
|8
|3 - 22
|8
|20.
|Аваи
|14
|0
|6
|8
|7 - 20
|6
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