Бразилия: Серия A 2019
11' Желтая карточкаРафинья Марсио
14' Желтая карточкаThaciano
1:0
29' ГолВиллиан Арао
31' Желтая карточкаJuninho Capixaba
45' Желтая карточкаМари Пабло
1:1
45' ПенальтиRafael Galhardo
2:1
50' ГолДе Арраскаэта Джорджиан
16
Луис
Филипе
33
Браз
Давид
16
Thaciano
7
Луан
25
Пепе
Кеплер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
2 RodineiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
37 Cesar II
-
19 Reinier
-
-
17 Hugo Moura
-
6 Rene III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Браз ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
25 Пепе КеплерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 TonhaoЗащитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Да Силва
-
-
-
24 Brenno
-
15 Vico
Ход матча
11'
14'
29'
31'
45'
45'
1:1
50'
61'
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +10 =5 -5Байя 3:0 Фламенго Фламенго 2:0 Эмелек Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Эмелек 2:0 Фламенго
Коринтианс 1:1 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 6:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Алагоано 0:2 Фламенго Флуминенсе 0:0 Фламенго Фламенго 1:0 Коринтианс Фламенго 2:0 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Коринтианс 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Пеньяроль 0:0 Фламенго Сан-Паулу 1:1 Фламенго Интернасьональ 2:1 Фламенго Фламенго 3:1 Крузейро
Гремио Последние 20 матчей: +9 =7 -4Гремио 3:3 Шапекоэнсе Либертад 0:3 Гремио Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад
Интернасьональ 1:1 Гремио Байя 0:1 Гремио Гремио 2:1 Васко да Гама Гремио 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Гремио 1:0 Форталеза Байя 1:0 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Гремио 1:0 Атлетико Минейро Жувентуд 0:0 Гремио Сеара 2:1 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 4:5 Флуминенсе Аваи 1:1 Гремио Гремио 1:2 Сантос
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Гремио: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Гремио 3:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:1 Гремио Серия A Фламенго 2:0 Гремио Копа Суль-Минас-Рио Фламенго 2:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Фламенго Серия A Гремио 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Гремио Серия A Гремио 1:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Гремио Серия A Фламенго 0:2 Гремио Серия A Гремио 4:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Гремио Серия A Гремио 2:2 Фламенго Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|14
|10
|2
|2
|25 - 12
|32
|2.
|Палмейрас
|13
|8
|4
|1
|21 - 7
|28
|3.
|Фламенго
|2:1
|14
|8
|3
|3
|27 - 17
|27
|4.
|Атлетико Минейро
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|5.
|Сан-Паулу
|13
|6
|6
|1
|18 - 9
|24
|6.
|Коринтианс
|13
|6
|5
|2
|15 - 8
|23
|7.
|Интернасьональ
|13
|6
|2
|5
|16 - 12
|20
|8.
|Сеара
|14
|6
|2
|6
|19 - 13
|20
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|6
|1
|5
|20 - 12
|19
|10.
|Ботафого Рибейрао
|13
|6
|1
|6
|12 - 12
|19
|11.
|Байя
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|12.
|Гойяс
|13
|5
|2
|6
|13 - 22
|17
|13.
|Гремио
|1:2
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|14.
|Форталеза
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|14
|15.
|Васко да Гама
|13
|3
|5
|5
|12 - 18
|14
|16.
|Флуминенсе
|13
|3
|3
|7
|18 - 22
|12
|17.
|Крузейро
|13
|2
|4
|7
|9 - 20
|10
|18.
|Шапекоэнсе
|14
|2
|4
|8
|15 - 27
|10
|19.
|Алагоано
|13
|1
|5
|7
|3 - 20
|8
|20.
|Аваи
|13
|0
|5
|8
|5 - 18
|5
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