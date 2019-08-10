Бразилия: Серия A 2019

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Фламенго
2:1
Второй тайм: 63'
Гремио
0'
11' Желтая карточка
Рафинья Марсио
14' Желтая карточка
Thaciano
1:0
29' Гол
Виллиан Арао
31' Желтая карточка
Juninho Capixaba
45' Желтая карточка
Мари Пабло
1:1
45' Пенальти
Rafael Galhardo
2:1
50' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан
63'
1
Алвес
Диего
13
Рафинья
Марсио
26
Matheus
Thuler
4
Мари
Пабло
16
Луис
Филипе
15
Герсон
Сантос
5
Виллиан
Арао
8
Куэльяр
Густаво
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
28
Беррио
Орландо
27
Bruno
Henrique
IV
22
Cesar
Julio
III
2
Лео
Моура
28
Миранда
Пауло
33
Браз
Давид
29
Juninho
Capixaba
37
Darlan
Mendes
16
Thaciano
42
Rafael
Galhardo
7
Луан
25
Пепе
Кеплер
18
Лусиано
Невес
Фламенго
4-4-2
Гремио
4-2-3-1

Ход матча

11'
Рафинья Марсио
 
14'
 
Thaciano
29'
Виллиан Арао
(Де Арраскаэта Джорджиан)
1:0
31'
 
Juninho Capixaba
45'
Мари Пабло
 
45'
1:1
Rafael Galhardo
50'
Де Арраскаэта Джорджиан
2:1
57'
 
Эвертон Соарес
Rafael Galhardo
61'
Rene III
Луис Филипе
 

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Байя 3:0 Фламенго Фламенго 2:0 Эмелек Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Эмелек 2:0 Фламенго
Коринтианс 1:1 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 6:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Алагоано 0:2 Фламенго Флуминенсе 0:0 Фламенго Фламенго 1:0 Коринтианс Фламенго 2:0 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Коринтианс 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Пеньяроль 0:0 Фламенго Сан-Паулу 1:1 Фламенго Интернасьональ 2:1 Фламенго Фламенго 3:1 Крузейро
Гремио Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Гремио 3:3 Шапекоэнсе Либертад 0:3 Гремио Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад
Интернасьональ 1:1 Гремио Байя 0:1 Гремио Гремио 2:1 Васко да Гама Гремио 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Гремио 1:0 Форталеза Байя 1:0 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Гремио 1:0 Атлетико Минейро Жувентуд 0:0 Гремио Сеара 2:1 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 4:5 Флуминенсе Аваи 1:1 Гремио Гремио 1:2 Сантос

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Гремио: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Фламенго 2:0 Гремио Серия A Фламенго 1:0 Гремио Кубок Гремио 2:0 Фламенго Серия A Гремио 1:1 Фламенго Кубок
Гремио 3:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:1 Гремио Серия A Фламенго 2:0 Гремио Копа Суль-Минас-Рио Фламенго 2:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Фламенго Серия A Гремио 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Гремио Серия A Гремио 1:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Гремио Серия A Фламенго 0:2 Гремио Серия A Гремио 4:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Гремио Серия A Гремио 2:2 Фламенго Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 14 10 2 2 25 - 12 32
2. Палмейрас 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Фламенго 2:1 14 8 3 3 27 - 17 27
4. Атлетико Минейро 13 7 3 3 20 - 14 24
5. Сан-Паулу 13 6 6 1 18 - 9 24
6. Коринтианс 13 6 5 2 15 - 8 23
7. Интернасьональ 13 6 2 5 16 - 12 20
8. Сеара 14 6 2 6 19 - 13 20
9. Атлетико Паранаэнсе 12 6 1 5 20 - 12 19
10. Ботафого Рибейрао 13 6 1 6 12 - 12 19
11. Байя 13 5 4 4 14 - 12 19
12. Гойяс 13 5 2 6 13 - 22 17
13. Гремио 1:2 14 4 5 5 17 - 18 17
14. Форталеза 13 4 2 7 14 - 20 14
15. Васко да Гама 13 3 5 5 12 - 18 14
16. Флуминенсе 13 3 3 7 18 - 22 12
17. Крузейро 13 2 4 7 9 - 20 10
18. Шапекоэнсе 14 2 4 8 15 - 27 10
19. Алагоано 13 1 5 7 3 - 20 8
20. Аваи 13 0 5 8 5 - 18 5


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