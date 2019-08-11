США: МЛС 2019
Филадельфия Юнион
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Talen Energy Stadium
Хьюстон Динамо
18
Блэйк
Андре
27
Kai
Wagner
10
Фабиан
Марко
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Kai WagnerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фабиан МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Joe BendikВратарь
- Защитник
-
16 R. J. AllenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
-
23 Joe WillisВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Элис АльбертПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Wilmer Cabrera
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион
Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +6 =2 -12Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Торонто 1:3 Хьюстон Динамо
Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 3:2 Остин Болд Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Хьюстон Динамо: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Филадельфия Юнион 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Филадельфия Юнион 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Филадельфия Юнион 0:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Хьюстон Динамо МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Филадельфия Юнион МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|25
|13
|3
|9
|43 - 30
|42
|2.
|Филадельфия Юнион
|25
|12
|6
|7
|46 - 37
|42
|3.
|Нью-Йорк Сити
|23
|10
|8
|5
|41 - 31
|38
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|24
|11
|4
|9
|41 - 34
|37
|5.
|Ди Си Юнайтед
|25
|9
|9
|7
|32 - 31
|36
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|25
|9
|7
|9
|37 - 44
|34
|7.
|Торонто
|25
|9
|6
|10
|39 - 41
|33
|8.
|Монреаль Импакт
|26
|10
|3
|13
|36 - 47
|33
|9.
|Орландо Сити
|25
|8
|6
|11
|33 - 34
|30
|10.
|Чикаго Файр
|26
|7
|9
|10
|38 - 37
|30
|11.
|Коламбус Кру
|26
|7
|5
|14
|27 - 39
|26
|12.
|Цинциннати
|25
|5
|3
|17
|25 - 57
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|23
|16
|4
|3
|61 - 23
|52
|2.
|Сиэтл Саундерс
|24
|11
|6
|7
|38 - 34
|39
|3.
|Миннесота Юнайтед
|24
|11
|5
|8
|42 - 35
|38
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|24
|11
|5
|8
|41 - 36
|38
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|23
|12
|1
|10
|30 - 34
|37
|6.
|Реал Солт-Лейк
|24
|11
|4
|9
|35 - 32
|37
|7.
|Даллас
|25
|10
|6
|9
|36 - 31
|36
|8.
|Портленд Тимберс
|23
|10
|4
|9
|38 - 34
|34
|9.
|Хьюстон Динамо
|24
|9
|3
|12
|34 - 39
|30
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|24
|7
|7
|10
|37 - 43
|28
|11.
|Колорадо Рэпидс
|24
|7
|5
|12
|41 - 49
|26
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|26
|5
|9
|12
|26 - 45
|24
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