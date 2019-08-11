США: МЛС 2019

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Филадельфия Юнион
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Хьюстон Динамо
0' 5'
18
Блэйк
Андре
28
Raymon
Gaddis
3
Jack
Elliott
78
Коллин
Орельен
27
Kai
Wagner
6
Медунянин
Харис
11
Бедойя
Алехандро
2
Warren
Creavalle
10
Фабиан
Марко
23
Пржибылко
Каспер
7
Вутен
Эндрю
23
Joe
Willis
Jose
Bizama
6
Струна
Альяж
15
Фигероа
Мэйнор
7
Бизли
Дамаркус
5
Juan
Cabezas
27
Гарсия
Оскар
IV
10
Мартинес
Томас
8
Memo
Rodriguez
Christian
Ramirez
II
9
Mauro
Manotas
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

Предыдущие игры

Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион
Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Торонто 1:3 Хьюстон Динамо
Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 3:2 Остин Болд Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру

Последние игры между собой

Филадельфия Юнион: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Хьюстон Динамо: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Хьюстон Динамо 1:3 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Филадельфия Юнион МЛС
Филадельфия Юнион 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Филадельфия Юнион 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Филадельфия Юнион 0:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Хьюстон Динамо МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Филадельфия Юнион МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 25 13 3 9 43 - 30 42
2. Филадельфия Юнион 25 12 6 7 46 - 37 42
3. Нью-Йорк Сити 23 10 8 5 41 - 31 38
4. Нью-Йорк Ред Буллз 24 11 4 9 41 - 34 37
5. Ди Си Юнайтед 25 9 9 7 32 - 31 36
6. Нью-Инглэнд Революшн 25 9 7 9 37 - 44 34
7. Торонто 25 9 6 10 39 - 41 33
8. Монреаль Импакт 26 10 3 13 36 - 47 33
9. Орландо Сити 25 8 6 11 33 - 34 30
10. Чикаго Файр 26 7 9 10 38 - 37 30
11. Коламбус Кру 26 7 5 14 27 - 39 26
12. Цинциннати 25 5 3 17 25 - 57 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 23 16 4 3 61 - 23 52
2. Сиэтл Саундерс 24 11 6 7 38 - 34 39
3. Миннесота Юнайтед 24 11 5 8 42 - 35 38
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 24 11 5 8 41 - 36 38
5. Лос-Анджелес Гэлакси 23 12 1 10 30 - 34 37
6. Реал Солт-Лейк 24 11 4 9 35 - 32 37
7. Даллас 25 10 6 9 36 - 31 36
8. Портленд Тимберс 23 10 4 9 38 - 34 34
9. Хьюстон Динамо 24 9 3 12 34 - 39 30
10. Спортинг Канзас-Сити 24 7 7 10 37 - 43 28
11. Колорадо Рэпидс 24 7 5 12 41 - 49 26
12. Ванкувер Уайткэпс 26 5 9 12 26 - 45 24
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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