США: МЛС 2019

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Ди Си Юнайтед
1:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
1:0
28' Гол
Арриола Пол
34'
24
Хемид
Билл
20
Jalen
Robinson
13
Брийян
Фредерик
15
Бирнбом
Стив
28
Joseph
Mora
29
Хара
Леонардо
18
Фелипе
Мартинс
8
Сегура
Улисес
7
Арриола
Пол
11
Lucas
Rodriguez
III
25
Амариква
Квинси
1
Бингэм
Дэвид
25
Фельтшер
Рольф
5
Стирс
Дэниэл
21
Гонсалес
Джанкарло
3
Полента
Диего
2
Китчен
Перри
8
Дос
Сантос
Хонатан
10
Павон
Кристиан
11
Fabio
Alvarez
18
Антуна
Уриэль
9
Ибрагимович
Златан
Ди Си Юнайтед
4-2-3-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1

Ход матча

28'
Арриола Пол
(Сегура Улисес)
1:0

Предыдущие игры

Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед
Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ди Си Юнайтед 3:3 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Спортинг Канзас-Сити Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Orange County FC Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион

Последние игры между собой

Ди Си Юнайтед: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 5
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 2
Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Ди Си Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Ди Си Юнайтед МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 26 13 6 7 48 - 38 45
2. Атланта Юнайтед 25 13 3 9 43 - 30 42
3. Ди Си Юнайтед 1:0 26 10 9 7 33 - 31 39
4. Нью-Йорк Сити 23 10 8 5 41 - 31 38
5. Нью-Йорк Ред Буллз 24 11 4 9 41 - 34 37
6. Нью-Инглэнд Революшн 25 9 7 9 37 - 44 34
7. Торонто 25 9 6 10 39 - 41 33
8. Монреаль Импакт 26 10 3 13 36 - 47 33
9. Орландо Сити 25 8 6 11 33 - 34 30
10. Чикаго Файр 26 7 9 10 38 - 37 30
11. Коламбус Кру 26 7 5 14 27 - 39 26
12. Цинциннати 25 5 3 17 25 - 57 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 23 16 4 3 61 - 23 52
2. Сиэтл Саундерс 24 11 6 7 38 - 34 39
3. Миннесота Юнайтед 24 11 5 8 42 - 35 38
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 24 11 5 8 41 - 36 38
5. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 24 12 1 11 30 - 35 37
6. Реал Солт-Лейк 24 11 4 9 35 - 32 37
7. Даллас 25 10 6 9 36 - 31 36
8. Портленд Тимберс 23 10 4 9 38 - 34 34
9. Хьюстон Динамо 25 9 3 13 35 - 41 30
10. Спортинг Канзас-Сити 24 7 7 10 37 - 43 28
11. Колорадо Рэпидс 24 7 5 12 41 - 49 26
12. Ванкувер Уайткэпс 26 5 9 12 26 - 45 24
  • Первый тайм
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Арриола Пол бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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