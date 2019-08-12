США: МЛС 2019
Ди Си Юнайтед
1:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Audi Field
Лос-Анджелес Гэлакси
1:0
28' ГолАрриола Пол
24
Хемид
Билл
15
Бирнбом
Стив
28
Joseph
Mora
- Основной состав
-
24 Хемид БиллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
28 Joseph MoraЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Griffin Yow
-
19 Gordon Wild
-
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Matt LampsonВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Понтиус КрисПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Акинола АйоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Ход матча
28'
1:0
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =7 -8Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед
Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ди Си Юнайтед 3:3 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Спортинг Канзас-Сити Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +9 =1 -10Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Orange County FC Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион
Последние игры между собой
Ди Си Юнайтед: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 5
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 2
Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Ди Си Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Ди Си Юнайтед МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|26
|13
|6
|7
|48 - 38
|45
|2.
|Атланта Юнайтед
|25
|13
|3
|9
|43 - 30
|42
|3.
|Ди Си Юнайтед
|1:0
|26
|10
|9
|7
|33 - 31
|39
|4.
|Нью-Йорк Сити
|23
|10
|8
|5
|41 - 31
|38
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|24
|11
|4
|9
|41 - 34
|37
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|25
|9
|7
|9
|37 - 44
|34
|7.
|Торонто
|25
|9
|6
|10
|39 - 41
|33
|8.
|Монреаль Импакт
|26
|10
|3
|13
|36 - 47
|33
|9.
|Орландо Сити
|25
|8
|6
|11
|33 - 34
|30
|10.
|Чикаго Файр
|26
|7
|9
|10
|38 - 37
|30
|11.
|Коламбус Кру
|26
|7
|5
|14
|27 - 39
|26
|12.
|Цинциннати
|25
|5
|3
|17
|25 - 57
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|23
|16
|4
|3
|61 - 23
|52
|2.
|Сиэтл Саундерс
|24
|11
|6
|7
|38 - 34
|39
|3.
|Миннесота Юнайтед
|24
|11
|5
|8
|42 - 35
|38
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|24
|11
|5
|8
|41 - 36
|38
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|24
|12
|1
|11
|30 - 35
|37
|6.
|Реал Солт-Лейк
|24
|11
|4
|9
|35 - 32
|37
|7.
|Даллас
|25
|10
|6
|9
|36 - 31
|36
|8.
|Портленд Тимберс
|23
|10
|4
|9
|38 - 34
|34
|9.
|Хьюстон Динамо
|25
|9
|3
|13
|35 - 41
|30
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|24
|7
|7
|10
|37 - 43
|28
|11.
|Колорадо Рэпидс
|24
|7
|5
|12
|41 - 49
|26
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|26
|5
|9
|12
|26 - 45
|24
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