Швеция: Аллсвенскан 2019
Кальмар
0:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Guldfaageln Arena
Эребру
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
13
Нури
Эмин
16
York
Rafael
20
Filip
Rogic
21
Simon
Amin
12
Jake
Larsson
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
-
13 Нури ЭминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 York RafaelНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Маннс ЙесперЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
95 EmaxwellНападающий
-
-
93 Rafinha I
-
Главный тренер: Перссон Магнус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Filip RogicПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Simon AminПолузащитник
-
12 Jake LarssonНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Касим ЯсерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Мехмети АгонНападающий
-
-
Главный тренер: Axel Kjaell
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Кальмар Последние 20 матчей: +4 =8 -8Кальмар 2:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Кальмар Кальмар 0:1 Юргорден АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар
Кальмар 0:1 АИК Юргорден 2:0 Кальмар Нордшелланн 3:4 Кальмар Кальмар 1:0 Хаммарбю Фалькенберг 0:0 Кальмар Кальмар 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:0 Кальмар Хеккен 1:0 Кальмар Кальмар 1:0 Хельсинборг Кальмар 1:1 Эстерсунд Эребру 1:1 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Кальмар Кальмар 2:2 Норрчёпинг Хаммарбю 1:1 Кальмар Кальмар 0:2 Сириус
Эребру Последние 20 матчей: +7 =3 -10Эребру 2:2 Гётеборг Хельсинборг 1:4 Эребру Эребру 4:0 Фалькенберг Хеккен 3:0 Эребру
Мальмё 2:1 Эребру Эребру 0:1 Хельсинборг Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 0:2 Сириус Эстерсунд 1:3 Эребру Эребру 1:2 Норрчёпинг Сундсвалль 1:2 Эребру Эребру 2:3 Хаммарбю Эребру 1:1 Кальмар Эльфсборг 4:2 Эребру Эребру 2:1 АИК АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Фалькенберг 1:0 Эребру Эребру 1:0 Мариехамн
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 12
Эребру: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 7
Кальмар 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:2 Эребру Аллсвенскан Кальмар 0:1 Эребру Кубок Атлантики Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Эребру Аллсвенскан Кальмар 1:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 4:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Кальмар Аллсвенскан Эребру 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 4:1 Эребру Аллсвенскан Кальмар 1:3 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|19
|12
|5
|2
|33 - 12
|41
|2.
|АИК
|19
|12
|4
|3
|28 - 13
|40
|3.
|Мальмё
|19
|10
|8
|1
|30 - 13
|38
|4.
|Хаммарбю
|19
|10
|5
|4
|44 - 28
|35
|5.
|Хеккен
|19
|10
|4
|5
|29 - 16
|34
|6.
|Норрчёпинг
|19
|8
|7
|4
|28 - 19
|31
|7.
|Гётеборг
|0:1
|19
|8
|7
|4
|26 - 17
|31
|8.
|Эребру
|0:0
|19
|6
|4
|9
|26 - 29
|22
|9.
|Эльфсборг
|19
|5
|6
|8
|22 - 32
|21
|10.
|Эстерсунд
|19
|4
|9
|6
|18 - 26
|21
|11.
|Сириус
|19
|5
|3
|11
|20 - 34
|18
|12.
|Хельсинборг
|19
|4
|6
|9
|18 - 29
|18
|13.
|Фалькенберг
|1:0
|19
|4
|6
|9
|18 - 34
|18
|14.
|Кальмар
|0:0
|19
|2
|9
|8
|14 - 23
|15
|15.
|АФК Эскильстуна
|19
|3
|5
|11
|18 - 37
|14
|16.
|Сундсвалль
|19
|2
|6
|11
|19 - 29
|12
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