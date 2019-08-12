Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Кальмар
0:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Эребру
0' 49'
32
Хёгг
Лукас
2
Henrik
Loefkvist
23
Эльм
Виктор
4
Алити
Фидан
13
Нури
Эмин
29
Ромариньо
Перейра
3
Адриан
Самуэль
9
Содерквист
Манс
5
Агардиус
Виктор
16
York
Rafael
31
Nils
Froeling
1
Янссон
Оскар
15
Martin
Lorentzon
II
14
Michael
Almebaeck
22
Гранлунд Альбин
3
Kevin
Wright
20
Filip
Rogic
25
Герзич
Нордин
21
Simon
Amin
12
Jake
Larsson
99
Страндберг
Карлос
10
Броберг
Мартин
Кальмар
3-5-2
Эребру
4-3-3

Ход матча

24'
Халльберг Херман
Адриан Самуэль
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Кальмар 2:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Кальмар Кальмар 0:1 Юргорден АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар
Кальмар 0:1 АИК Юргорден 2:0 Кальмар Нордшелланн 3:4 Кальмар Кальмар 1:0 Хаммарбю Фалькенберг 0:0 Кальмар Кальмар 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:0 Кальмар Хеккен 1:0 Кальмар Кальмар 1:0 Хельсинборг Кальмар 1:1 Эстерсунд Эребру 1:1 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Кальмар Кальмар 2:2 Норрчёпинг Хаммарбю 1:1 Кальмар Кальмар 0:2 Сириус
Эребру Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Эребру 2:2 Гётеборг Хельсинборг 1:4 Эребру Эребру 4:0 Фалькенберг Хеккен 3:0 Эребру
Мальмё 2:1 Эребру Эребру 0:1 Хельсинборг Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 0:2 Сириус Эстерсунд 1:3 Эребру Эребру 1:2 Норрчёпинг Сундсвалль 1:2 Эребру Эребру 2:3 Хаммарбю Эребру 1:1 Кальмар Эльфсборг 4:2 Эребру Эребру 2:1 АИК АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Фалькенберг 1:0 Эребру Эребру 1:0 Мариехамн

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 12
Эребру: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 7
Эребру 1:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан Эребру 1:0 Кальмар Аллсвенскан
Кальмар 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:2 Эребру Аллсвенскан Кальмар 0:1 Эребру Кубок Атлантики Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Эребру Аллсвенскан Кальмар 1:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 4:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Кальмар Аллсвенскан Эребру 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 4:1 Эребру Аллсвенскан Кальмар 1:3 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 19 12 5 2 33 - 12 41
2. АИК 19 12 4 3 28 - 13 40
3. Мальмё 19 10 8 1 30 - 13 38
4. Хаммарбю 19 10 5 4 44 - 28 35
5. Хеккен 19 10 4 5 29 - 16 34
6. Норрчёпинг 19 8 7 4 28 - 19 31
7. Гётеборг 0:1 19 8 7 4 26 - 17 31
8. Эребру 0:0 19 6 4 9 26 - 29 22
9. Эльфсборг 19 5 6 8 22 - 32 21
10. Эстерсунд 19 4 9 6 18 - 26 21
11. Сириус 19 5 3 11 20 - 34 18
12. Хельсинборг 19 4 6 9 18 - 29 18
13. Фалькенберг 1:0 19 4 6 9 18 - 34 18
14. Кальмар 0:0 19 2 9 8 14 - 23 15
15. АФК Эскильстуна 19 3 5 11 18 - 37 14
16. Сундсвалль 19 2 6 11 19 - 29 12
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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