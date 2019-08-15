США: МЛС 2019
Миннесота Юнайтед
1:0
Перерыв
Стадион: Allianz Field
Колорадо Рэпидс
1:0
39' ГолКинтеро Карлос
45' Желтая карточкаАкоста Келлин II
77
Chase
Gasper
16
Лод
Робин
31
Ирвин
Клинт
13
Samuel
Vines
28
Николсон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Chase GasperЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лод РобинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Ethan FinlayПолузащитник
-
99 Abu Danladi
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
-
31 Ирвин КлинтВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Samuel VinesЗащитник
- Полузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Dillon SernaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
26 Cole Bassett
-
15 Andre Rawls
-
Главный тренер: Conor Casey
Ход матча
39'
1:0
45'
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =2 -7Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс
Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Миннесота Юнайтед 6:1 Нью-Мексико Юнайтед Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 0:1 Герта Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +7 =3 -10Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити
Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед
Последние игры между собой
Миннесота Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Колорадо Рэпидс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|26
|13
|6
|7
|48 - 38
|45
|2.
|Атланта Юнайтед
|25
|13
|3
|9
|43 - 30
|42
|3.
|Ди Си Юнайтед
|26
|10
|9
|7
|34 - 32
|39
|4.
|Нью-Йорк Сити
|23
|10
|8
|5
|41 - 31
|38
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|25
|11
|4
|10
|43 - 38
|37
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|25
|9
|7
|9
|37 - 44
|34
|7.
|Торонто
|25
|9
|6
|10
|39 - 41
|33
|8.
|Монреаль Импакт
|26
|10
|3
|13
|36 - 47
|33
|9.
|Орландо Сити
|1:0
|26
|9
|6
|11
|34 - 34
|33
|10.
|Чикаго Файр
|26
|7
|9
|10
|38 - 37
|30
|11.
|Коламбус Кру
|26
|7
|5
|14
|27 - 39
|26
|12.
|Цинциннати
|25
|5
|3
|17
|25 - 57
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|24
|17
|4
|3
|65 - 25
|55
|2.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|25
|12
|5
|8
|43 - 35
|41
|3.
|Сиэтл Саундерс
|24
|11
|6
|7
|38 - 34
|39
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|24
|11
|5
|8
|41 - 36
|38
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|24
|12
|1
|11
|31 - 36
|37
|6.
|Реал Солт-Лейк
|24
|11
|4
|9
|35 - 32
|37
|7.
|Даллас
|25
|10
|6
|9
|36 - 31
|36
|8.
|Портленд Тимберс
|23
|10
|4
|9
|38 - 34
|34
|9.
|Хьюстон Динамо
|25
|9
|3
|13
|35 - 41
|30
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|25
|7
|7
|11
|37 - 44
|28
|11.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|25
|7
|5
|13
|41 - 50
|26
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|26
|5
|9
|12
|26 - 45
|24
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