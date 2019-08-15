США: МЛС 2019

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Миннесота Юнайтед
1:0
Перерыв

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
39' Гол
Кинтеро Карлос
45' Желтая карточка
Акоста Келлин II
1
Манноне
Вито
19
Метанир
Ромен
3
Ikenna
Ike
Opara
15
Боксолл
Михаэл
77
Chase
Gasper
8
Грегуш
Ян
6
Алонсо
Освальдо
7
Молино
Кевин
25
Кинтеро
Карлос
16
Лод
Робин
9
Angelo
Rodriguez
31
Ирвин
Клинт
2
Keegan
Rosenberry
6
Lalas
Abubakar
5
Смит
Томми
13
Samuel
Vines
4
Уилсон
Дэнни
28
Николсон
Сэм
7
Рубио
Диего
10
Акоста
Келлин
II
11
Льюис
Джонатан
23
Kei
Ansu
Kamara
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
4-1-4-1

Ход матча

39'
Кинтеро Карлос
(Молино Кевин)
1:0
45'
 
Акоста Келлин II

Предыдущие игры

Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс
Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Миннесота Юнайтед 6:1 Нью-Мексико Юнайтед Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 0:1 Герта Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити
Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед

Последние игры между собой

Миннесота Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Колорадо Рэпидс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 26 13 6 7 48 - 38 45
2. Атланта Юнайтед 25 13 3 9 43 - 30 42
3. Ди Си Юнайтед 26 10 9 7 34 - 32 39
4. Нью-Йорк Сити 23 10 8 5 41 - 31 38
5. Нью-Йорк Ред Буллз 25 11 4 10 43 - 38 37
6. Нью-Инглэнд Революшн 25 9 7 9 37 - 44 34
7. Торонто 25 9 6 10 39 - 41 33
8. Монреаль Импакт 26 10 3 13 36 - 47 33
9. Орландо Сити 1:0 26 9 6 11 34 - 34 33
10. Чикаго Файр 26 7 9 10 38 - 37 30
11. Коламбус Кру 26 7 5 14 27 - 39 26
12. Цинциннати 25 5 3 17 25 - 57 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 24 17 4 3 65 - 25 55
2. Миннесота Юнайтед 1:0 25 12 5 8 43 - 35 41
3. Сиэтл Саундерс 24 11 6 7 38 - 34 39
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 24 11 5 8 41 - 36 38
5. Лос-Анджелес Гэлакси 24 12 1 11 31 - 36 37
6. Реал Солт-Лейк 24 11 4 9 35 - 32 37
7. Даллас 25 10 6 9 36 - 31 36
8. Портленд Тимберс 23 10 4 9 38 - 34 34
9. Хьюстон Динамо 25 9 3 13 35 - 41 30
10. Спортинг Канзас-Сити 0:1 25 7 7 11 37 - 44 28
11. Колорадо Рэпидс 0:1 25 7 5 13 41 - 50 26
12. Ванкувер Уайткэпс 26 5 9 12 26 - 45 24
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Акоста Келлин II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Кинтеро Карлос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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