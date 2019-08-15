США: МЛС 2019
Реал Солт-Лейк
1:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Рио Тинто
Сиэтл Саундерс
1:0
25' ГолДжонсон Сэм
18
Римандо
Ник
14
Онуоха
Недум
15
Глэд
Джастин
25
Луис
Эвертон
17
Corey
Baird
50
Джонсон
Сэм
24
Фрай
Стефан
33
Джонс
Джовин
21
Делем
Жорди
23
Силва
Луис
- Основной состав
-
18 Римандо НикВратарь
- Защитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Corey BairdПолузащитник
-
50 Джонсон СэмНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Плата ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Леннон Брукс
-
51 Andew Putna
-
Главный тренер: Петке Майк
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Джонс ДжовинЗащитник
- Полузащитник
-
21 Делем ЖордиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Силва ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
19 Шипп ХарриПолузащитник
- Полузащитник
-
-
75 Danny Leyva
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
Ход матча
25'
1:0
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +10 =3 -7Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед
Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +6 =5 -9Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс
Сиэтл Саундерс 1:3 Боруссия Д Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Сиэтл Саундерс: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|26
|13
|6
|7
|48 - 38
|45
|2.
|Атланта Юнайтед
|25
|13
|3
|9
|43 - 30
|42
|3.
|Ди Си Юнайтед
|26
|10
|9
|7
|34 - 32
|39
|4.
|Нью-Йорк Сити
|23
|10
|8
|5
|41 - 31
|38
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|25
|11
|4
|10
|43 - 38
|37
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|25
|9
|7
|9
|37 - 44
|34
|7.
|Торонто
|25
|9
|6
|10
|39 - 41
|33
|8.
|Монреаль Импакт
|26
|10
|3
|13
|36 - 47
|33
|9.
|Орландо Сити
|26
|9
|6
|11
|34 - 34
|33
|10.
|Чикаго Файр
|26
|7
|9
|10
|38 - 37
|30
|11.
|Коламбус Кру
|26
|7
|5
|14
|27 - 39
|26
|12.
|Цинциннати
|25
|5
|3
|17
|25 - 57
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|24
|17
|4
|3
|65 - 25
|55
|2.
|Миннесота Юнайтед
|25
|12
|5
|8
|43 - 35
|41
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|25
|12
|4
|9
|36 - 32
|40
|4.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|25
|11
|6
|8
|38 - 35
|39
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|24
|11
|5
|8
|41 - 36
|38
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|24
|12
|1
|11
|31 - 36
|37
|7.
|Даллас
|25
|10
|6
|9
|36 - 31
|36
|8.
|Портленд Тимберс
|23
|10
|4
|9
|38 - 34
|34
|9.
|Хьюстон Динамо
|25
|9
|3
|13
|35 - 41
|30
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|25
|7
|7
|11
|37 - 44
|28
|11.
|Колорадо Рэпидс
|25
|7
|5
|13
|41 - 50
|26
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|26
|5
|9
|12
|26 - 45
|24
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