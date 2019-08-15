США: МЛС 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2019
Реал Солт-Лейк
1:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0'
1:0
25' Гол
Джонсон Сэм
31'
18
Римандо
Ник
22
Aaron
Herrera
14
Онуоха
Недум
15
Глэд
Джастин
4
Donny
Toia
8
Крейлах
Дамир
25
Луис
Эвертон
7
Саварино
Джефферсон
11
Руснак
Альберт
17
Corey
Baird
50
Джонсон
Сэм
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
12
Saad
Abdul-Salam
25
Арреага
Хавьер
3
Jonathan
Campbell
33
Джонс
Джовин
10
Лодейро
Николас
21
Делем
Жорди
7
Ролдан
Кристиан
23
Силва
Луис
9
Руидиас
Рауль
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
5-3-2

Ход матча

25'
Джонсон Сэм
(Aaron Herrera)
1:0

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед
Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс
Сиэтл Саундерс 1:3 Боруссия Д Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Сиэтл Саундерс: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС
Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 26 13 6 7 48 - 38 45
2. Атланта Юнайтед 25 13 3 9 43 - 30 42
3. Ди Си Юнайтед 26 10 9 7 34 - 32 39
4. Нью-Йорк Сити 23 10 8 5 41 - 31 38
5. Нью-Йорк Ред Буллз 25 11 4 10 43 - 38 37
6. Нью-Инглэнд Революшн 25 9 7 9 37 - 44 34
7. Торонто 25 9 6 10 39 - 41 33
8. Монреаль Импакт 26 10 3 13 36 - 47 33
9. Орландо Сити 26 9 6 11 34 - 34 33
10. Чикаго Файр 26 7 9 10 38 - 37 30
11. Коламбус Кру 26 7 5 14 27 - 39 26
12. Цинциннати 25 5 3 17 25 - 57 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 24 17 4 3 65 - 25 55
2. Миннесота Юнайтед 25 12 5 8 43 - 35 41
3. Реал Солт-Лейк 1:0 25 12 4 9 36 - 32 40
4. Сиэтл Саундерс 0:1 25 11 6 8 38 - 35 39
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 24 11 5 8 41 - 36 38
6. Лос-Анджелес Гэлакси 24 12 1 11 31 - 36 37
7. Даллас 25 10 6 9 36 - 31 36
8. Портленд Тимберс 23 10 4 9 38 - 34 34
9. Хьюстон Динамо 25 9 3 13 35 - 41 30
10. Спортинг Канзас-Сити 25 7 7 11 37 - 44 28
11. Колорадо Рэпидс 25 7 5 13 41 - 50 26
12. Ванкувер Уайткэпс 26 5 9 12 26 - 45 24
  • Первый тайм
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Джонсон Сэм бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...