США: МЛС 2019

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Лос-Анджелес Гэлакси
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Даллас
0' 1'
1
Бингэм
Дэвид
25
Фельтшер
Рольф
5
Стирс
Дэниэл
3
Полента
Диего
16
Шельвик
Йорген
17
Ллетгет
Себастьян
8
Дос
Сантос
Хонатан
22
Акинола
Айо
26
Efrain
Alvarez
10
Павон
Кристиан
9
Ибрагимович
Златан
1
Гонзалез
Джесси
2
Кэннон
Реджи
24
Хеджес
Мэтт
3
Циглер
Рето
12
Ryan
Hollingshead
19
Помикал
Пакстон
8
Акоста
Бриан
27
Jesus
Ferreira
21
Michael
Barrios
14
Dominique
Badji
11
Harold
Mosquera
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Даллас
4-3-3

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Orange County FC Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо
Даллас Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас
Даллас 1:3 Севилья Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:0 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 3:0 Торонто Даллас 1:2 Нью-Мексико Юнайтед Даллас 4:0 ОКС Энерджи Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс

Последние игры между собой

Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Даллас: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Даллас МЛС Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Даллас 5:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Даллас МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас МЛС Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Даллас Открытый Кубок Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Даллас МЛС Даллас 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Даллас МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Даллас МЛС Даллас 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас МЛС Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас МЛС Даллас 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Даллас МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 26 13 6 7 48 - 38 45
2. Атланта Юнайтед 25 13 3 9 43 - 30 42
3. Ди Си Юнайтед 26 10 9 7 34 - 32 39
4. Нью-Йорк Сити 23 10 8 5 41 - 31 38
5. Нью-Йорк Ред Буллз 25 11 4 10 43 - 38 37
6. Нью-Инглэнд Революшн 25 9 7 9 37 - 44 34
7. Торонто 25 9 6 10 39 - 41 33
8. Монреаль Импакт 26 10 3 13 36 - 47 33
9. Орландо Сити 26 9 6 11 34 - 34 33
10. Чикаго Файр 26 7 9 10 38 - 37 30
11. Коламбус Кру 26 7 5 14 27 - 39 26
12. Цинциннати 25 5 3 17 25 - 57 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 24 17 4 3 65 - 25 55
2. Миннесота Юнайтед 25 12 5 8 43 - 35 41
3. Реал Солт-Лейк 1:0 25 12 4 9 36 - 32 40
4. Сиэтл Саундерс 0:1 25 11 6 8 38 - 35 39
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 24 11 5 8 41 - 36 38
6. Лос-Анджелес Гэлакси 24 12 1 11 31 - 36 37
7. Даллас 25 10 6 9 36 - 31 36
8. Портленд Тимберс 23 10 4 9 38 - 34 34
9. Хьюстон Динамо 25 9 3 13 35 - 41 30
10. Спортинг Канзас-Сити 25 7 7 11 37 - 44 28
11. Колорадо Рэпидс 25 7 5 13 41 - 50 26
12. Ванкувер Уайткэпс 26 5 9 12 26 - 45 24
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dignity Health Sports Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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