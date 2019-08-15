США: МЛС 2019
Лос-Анджелес Гэлакси
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Dignity Health Sports Park
Даллас
22
Акинола
Айо
24
Хеджес
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Акинола АйоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Matt LampsonВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Emil Cuello
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Jimmy Maurer
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +8 =1 -11Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Orange County FC Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо
Даллас Последние 20 матчей: +6 =5 -9Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас
Даллас 1:3 Севилья Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:0 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 3:0 Торонто Даллас 1:2 Нью-Мексико Юнайтед Даллас 4:0 ОКС Энерджи Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Даллас: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Даллас МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас МЛС Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Даллас Открытый Кубок Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Даллас МЛС Даллас 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Даллас МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Даллас МЛС Даллас 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас МЛС Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас МЛС Даллас 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Даллас МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|26
|13
|6
|7
|48 - 38
|45
|2.
|Атланта Юнайтед
|25
|13
|3
|9
|43 - 30
|42
|3.
|Ди Си Юнайтед
|26
|10
|9
|7
|34 - 32
|39
|4.
|Нью-Йорк Сити
|23
|10
|8
|5
|41 - 31
|38
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|25
|11
|4
|10
|43 - 38
|37
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|25
|9
|7
|9
|37 - 44
|34
|7.
|Торонто
|25
|9
|6
|10
|39 - 41
|33
|8.
|Монреаль Импакт
|26
|10
|3
|13
|36 - 47
|33
|9.
|Орландо Сити
|26
|9
|6
|11
|34 - 34
|33
|10.
|Чикаго Файр
|26
|7
|9
|10
|38 - 37
|30
|11.
|Коламбус Кру
|26
|7
|5
|14
|27 - 39
|26
|12.
|Цинциннати
|25
|5
|3
|17
|25 - 57
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|24
|17
|4
|3
|65 - 25
|55
|2.
|Миннесота Юнайтед
|25
|12
|5
|8
|43 - 35
|41
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|25
|12
|4
|9
|36 - 32
|40
|4.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|25
|11
|6
|8
|38 - 35
|39
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|24
|11
|5
|8
|41 - 36
|38
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|24
|12
|1
|11
|31 - 36
|37
|7.
|Даллас
|25
|10
|6
|9
|36 - 31
|36
|8.
|Портленд Тимберс
|23
|10
|4
|9
|38 - 34
|34
|9.
|Хьюстон Динамо
|25
|9
|3
|13
|35 - 41
|30
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|25
|7
|7
|11
|37 - 44
|28
|11.
|Колорадо Рэпидс
|25
|7
|5
|13
|41 - 50
|26
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|26
|5
|9
|12
|26 - 45
|24
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