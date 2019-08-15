США: МЛС 2019

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Орландо Сити
1:0
Второй тайм: 62'

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
0'
1:0
21' Гол
Tesho Akindele
37' Желтая карточка
Гутьеррес Фелипе
37' Желтая карточка
Нани Луиш
49' Желтая карточка
Tesho Akindele
62'
23
Brian
Rowe
24
Kyle
Smith
22
Сане
Людовик
6
Robin
Jansson
27
Миллер
Камаль
20
Росель
Ориоль
26
Аскуэс
Карлос
13
Tesho
Akindele
17
Нани
Луиш
9
Chris
Mueller
14
Dominic
Dwyer
29
Tim
Melia
8
Зуси
Грэм
16
Graham
Smith
5
Беслер
Мэтт
15
Seth
Sinovic
17
Эспиноза
Роджер
6
Санчес
Илье
21
Гутьеррес
Фелипе
7
Рассел
Джонни
94
Jimmy
Medranda
13
Gianluca
Busio
Орландо Сити
4-2-3-1
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

Ход матча

12'
Shane O'Neill I
Kyle Smith
 
21'
Tesho Akindele
(Аскуэс Карлос)
1:0
37'
 
Гутьеррес Фелипе
37'
Нани Луиш
 
46'
 
Erik Hurtado
Jimmy Medranda
46'
Benji Michel
Chris Mueller
 
49'
Tesho Akindele
 

Предыдущие игры

Орландо Сити Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Торонто 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити
Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Мемфис-901 1:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Торонто
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас
Ванкувер Уайткэпс 0:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ди Си Юнайтед 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:3 Атланта Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:4 Нью-Инглэнд Революшн Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз

Последние игры между собой

Орландо Сити: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Спортинг Канзас-Сити: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Спортинг Канзас-Сити 1:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Спортинг Канзас-Сити 0:1 Орландо Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 3:2 Орландо Сити Открытый Кубок

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 26 13 6 7 48 - 38 45
2. Атланта Юнайтед 25 13 3 9 43 - 30 42
3. Ди Си Юнайтед 26 10 9 7 34 - 32 39
4. Нью-Йорк Сити 23 10 8 5 41 - 31 38
5. Нью-Йорк Ред Буллз 25 11 4 10 43 - 38 37
6. Нью-Инглэнд Революшн 25 9 7 9 37 - 44 34
7. Торонто 25 9 6 10 39 - 41 33
8. Монреаль Импакт 26 10 3 13 36 - 47 33
9. Орландо Сити 1:0 26 9 6 11 34 - 34 33
10. Чикаго Файр 26 7 9 10 38 - 37 30
11. Коламбус Кру 26 7 5 14 27 - 39 26
12. Цинциннати 25 5 3 17 25 - 57 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 24 17 4 3 65 - 25 55
2. Миннесота Юнайтед 1:0 25 12 5 8 43 - 35 41
3. Сиэтл Саундерс 24 11 6 7 38 - 34 39
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 24 11 5 8 41 - 36 38
5. Лос-Анджелес Гэлакси 24 12 1 11 31 - 36 37
6. Реал Солт-Лейк 24 11 4 9 35 - 32 37
7. Даллас 25 10 6 9 36 - 31 36
8. Портленд Тимберс 23 10 4 9 38 - 34 34
9. Хьюстон Динамо 25 9 3 13 35 - 41 30
10. Спортинг Канзас-Сити 0:1 25 7 7 11 37 - 44 28
11. Колорадо Рэпидс 0:1 25 7 5 13 41 - 50 26
12. Ванкувер Уайткэпс 26 5 9 12 26 - 45 24
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Нани Луиш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Гутьеррес Фелипе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Tesho Akindele бьет в цель!
  • 12'
    Kyle Smith уходит, Shane O'Neill вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Exploria Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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