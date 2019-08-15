США: МЛС 2019
Орландо Сити
1:0
Второй тайм: 62'
Стадион: Exploria Stadium
Спортинг Канзас-Сити
1:0
21' ГолTesho Akindele
37' Желтая карточкаГутьеррес Фелипе
37' Желтая карточкаНани Луиш
49' Желтая карточкаTesho Akindele
23
Brian
Rowe
24
Kyle
Smith
22
Сане
Людовик
17
Нани
Луиш
29
Tim
Melia
16
Graham
Smith
15
Seth
Sinovic
- Основной состав
-
23 Brian RoweВратарь
-
24 Kyle SmithЗащитник
-
22 Сане ЛюдовикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаНападающий
-
-
19 Benji Michel
-
-
99 Adam Grinwis
-
Главный тренер: James O'Connor
- Основной состав
-
29 Tim MeliaВратарь
- Защитник
-
16 Graham SmithЗащитник
- Защитник
-
15 Seth SinovicЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
36 Мартинш ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Erik HurtadoНападающий
-
-
18 Eric Dick
-
Главный тренер: Peter Vermes
Ход матча
21'
1:0
37'
37'
49'
Предыдущие игры
Орландо Сити Последние 20 матчей: +8 =3 -9Торонто 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити
Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Мемфис-901 1:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Торонто
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +5 =5 -10Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас
Ванкувер Уайткэпс 0:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ди Си Юнайтед 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:3 Атланта Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:4 Нью-Инглэнд Революшн Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Спортинг Канзас-Сити: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|26
|13
|6
|7
|48 - 38
|45
|2.
|Атланта Юнайтед
|25
|13
|3
|9
|43 - 30
|42
|3.
|Ди Си Юнайтед
|26
|10
|9
|7
|34 - 32
|39
|4.
|Нью-Йорк Сити
|23
|10
|8
|5
|41 - 31
|38
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|25
|11
|4
|10
|43 - 38
|37
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|25
|9
|7
|9
|37 - 44
|34
|7.
|Торонто
|25
|9
|6
|10
|39 - 41
|33
|8.
|Монреаль Импакт
|26
|10
|3
|13
|36 - 47
|33
|9.
|Орландо Сити
|1:0
|26
|9
|6
|11
|34 - 34
|33
|10.
|Чикаго Файр
|26
|7
|9
|10
|38 - 37
|30
|11.
|Коламбус Кру
|26
|7
|5
|14
|27 - 39
|26
|12.
|Цинциннати
|25
|5
|3
|17
|25 - 57
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|24
|17
|4
|3
|65 - 25
|55
|2.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|25
|12
|5
|8
|43 - 35
|41
|3.
|Сиэтл Саундерс
|24
|11
|6
|7
|38 - 34
|39
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|24
|11
|5
|8
|41 - 36
|38
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|24
|12
|1
|11
|31 - 36
|37
|6.
|Реал Солт-Лейк
|24
|11
|4
|9
|35 - 32
|37
|7.
|Даллас
|25
|10
|6
|9
|36 - 31
|36
|8.
|Портленд Тимберс
|23
|10
|4
|9
|38 - 34
|34
|9.
|Хьюстон Динамо
|25
|9
|3
|13
|35 - 41
|30
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|25
|7
|7
|11
|37 - 44
|28
|11.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|25
|7
|5
|13
|41 - 50
|26
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|26
|5
|9
|12
|26 - 45
|24
Загрузка...