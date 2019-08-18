Финляндия: Вейккауслига 2019

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Коккола ПВ
1:0
Перерыв

Стадион:
ХИК
0'
1:0
40' Гол
Мемола Хюсен
22
Teppo
Marttinen
27
Мемола
Хюсен
5
Коскимаа
Вилле
3
Йосимов
Милош
7
Juri
Kinnunen
77
Ярти
Ишмаель
90
Patrik
Byskata
11
Joni
Maekelae
10
Хельмке
Хендрик
6
Isaac
Shaze
9
Simo
Roiha
88
Рудаков
Максим
16
Victor
Luiz
32
Обилор
Файтх
3
Тойвомяки
Ханри
5
О'Шоунесси
Даниэль
50
Вяянянен
Сантери
21
Форселль
Петтери
14
Дальстрем
Себастьян
9
Риски
Рику
13
Sekou
Camara
77
Менса
Эванс
Коккола ПВ
ХИК

Ход матча

40'
Мемола Хюсен
1:0

Предыдущие игры

Коккола ПВ Последние 20 матчей: +3 =4 -13
ХИФК 3:2 Коккола ПВ Лахти 1:0 Коккола ПВ Коккола ПВ 2:1 КуПС Коккола ПВ 1:2 СЯК Сейнайоки
Мариехамн 3:0 Коккола ПВ Коккола ПВ 2:1 ВПС РоПС 0:0 Коккола ПВ Ильвес 4:2 Коккола ПВ Коккола ПВ 1:3 Интер Турку Хонка 0:1 Коккола ПВ ХИК 3:1 Коккола ПВ Коккола ПВ 1:1 ХИФК Коккола ПВ 2:3 Ильвес Коккола ПВ 0:0 Лахти КуПС 3:1 Коккола ПВ СЯК Сейнайоки 1:0 Коккола ПВ Коккола ПВ 0:4 Мариехамн ВПС 2:2 Коккола ПВ Коккола ПВ 0:1 РоПС Коккола ПВ 0:2 Ильвес
ХИК Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Брёнсхёй 2:2 ХИК ХИК 2:2 Рига ХИК 4:0 Лахти ХИК 1:1 Б-93
Джегерсборг 1:2 ХИК Рига 1:1 ХИК ХИК 1:1 Аварта ХИК 2:1 Црвена Звезда ХИК 1:1 ВПС Црвена Звезда 2:0 ХИК Ильвес 1:1 ХИК Торсхавн 2:2 ХИК ХИК 3:0 Торсхавн ХИФК 0:2 ХИК ХИК 1:1 КуПС Мариехамн 0:2 ХИК ХИК 0:1 Хонка ХИК 1:4 Брабранд АБ 0:0 ХИК Волеренга 4:1 ХИК

Последние игры между собой

Коккола ПВ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ХИК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
ХИК 3:1 Коккола ПВ Вейккауслига
Команда И В Н П Г О
1. Ильвес 19 10 6 3 24 - 14 36
2. Интер Турку 20 11 3 6 36 - 24 36
3. КуПС 20 9 7 4 31 - 22 34
4. Хонка 19 9 4 6 28 - 23 31
5. ХИК 0:1 20 7 9 4 24 - 19 30
6. СЯК Сейнайоки 19 7 6 6 16 - 19 27
7. Мариехамн 19 7 4 8 26 - 21 25
8. ХИФК 19 6 7 6 20 - 21 25
9. Лахти 19 6 7 6 18 - 23 25
10. РоПС 19 5 4 10 14 - 23 19
11. Коккола ПВ 1:0 20 4 4 12 17 - 35 16
12. ВПС 19 0 9 10 17 - 27 9
  • Первый тайм
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Мемола Хюсен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kokkolan keskuskentta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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