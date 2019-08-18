Финляндия: Вейккауслига 2019
Коккола ПВ
1:0
Перерыв
Стадион: Кокколан Кескускентта
ХИК
1:0
40' ГолМемола Хюсен
27
Мемола
Хюсен
77
Ярти
Ишмаель
16
Victor
Luiz
32
Обилор
Файтх
13
Sekou
Camara
77
Менса
Эванс
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Мемола ХюсенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Ярти ИшмаельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Timo RauhalaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Yessy MenaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Niko Kalliokoski
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Victor LuizЗащитник
-
32 Обилор ФайтхЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Sekou CamaraНападающий
-
77 Менса ЭвансНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
8 РафиньяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Вяйринен ТимНападающий
-
80 Зенели ЭрфанНападающий
-
-
Главный тренер: Toni Koskela
Ход матча
40'
1:0
Предыдущие игры
Коккола ПВ Последние 20 матчей: +3 =4 -13ХИФК 3:2 Коккола ПВ Лахти 1:0 Коккола ПВ Коккола ПВ 2:1 КуПС Коккола ПВ 1:2 СЯК Сейнайоки
Мариехамн 3:0 Коккола ПВ Коккола ПВ 2:1 ВПС РоПС 0:0 Коккола ПВ Ильвес 4:2 Коккола ПВ Коккола ПВ 1:3 Интер Турку Хонка 0:1 Коккола ПВ ХИК 3:1 Коккола ПВ Коккола ПВ 1:1 ХИФК Коккола ПВ 2:3 Ильвес Коккола ПВ 0:0 Лахти КуПС 3:1 Коккола ПВ СЯК Сейнайоки 1:0 Коккола ПВ Коккола ПВ 0:4 Мариехамн ВПС 2:2 Коккола ПВ Коккола ПВ 0:1 РоПС Коккола ПВ 0:2 Ильвес
ХИК Последние 20 матчей: +6 =10 -4Брёнсхёй 2:2 ХИК ХИК 2:2 Рига ХИК 4:0 Лахти ХИК 1:1 Б-93
Последние игры между собой
Коккола ПВ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ХИК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ильвес
|19
|10
|6
|3
|24 - 14
|36
|2.
|Интер Турку
|20
|11
|3
|6
|36 - 24
|36
|3.
|КуПС
|20
|9
|7
|4
|31 - 22
|34
|4.
|Хонка
|19
|9
|4
|6
|28 - 23
|31
|5.
|ХИК
|0:1
|20
|7
|9
|4
|24 - 19
|30
|6.
|СЯК Сейнайоки
|19
|7
|6
|6
|16 - 19
|27
|7.
|Мариехамн
|19
|7
|4
|8
|26 - 21
|25
|8.
|ХИФК
|19
|6
|7
|6
|20 - 21
|25
|9.
|Лахти
|19
|6
|7
|6
|18 - 23
|25
|10.
|РоПС
|19
|5
|4
|10
|14 - 23
|19
|11.
|Коккола ПВ
|1:0
|20
|4
|4
|12
|17 - 35
|16
|12.
|ВПС
|19
|0
|9
|10
|17 - 27
|9
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