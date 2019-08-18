Швеция: Аллсвенскан 2019
АИК
1:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: Тунаваллен
Кальмар
0:1
10' ГолAlexander Jakobsen
10' Желтая карточкаАлити Фидан
40' Желтая карточкаЛарссон Себастьян
0:2
45' ГолАлити Фидан
1:2
51' ГолЭлюнусси Тарик
53' Желтая карточкаGeir Andre Herrem
59' Желтая карточкаМаннс Йеспер
71' Желтая карточкаYork Rafael
34
Линнер
Оскар
14
Метс
Кароль
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
12
Маннс
Йеспер
93
Rafinha
I
- Основной состав
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
11 Бауи НабильНападающий
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
-
12 Маннс ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Rafinha IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 York RafaelНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Перссон Магнус
Ход матча
10'
10'
45'
0:2
51'
1:2
59'
71'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 8
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: +13 =4 -3АИК 1:1 Шериф АФК Эскильстуна 2:4 АИК Шериф 1:2 АИК АИК 3:2 Марибор
Кальмар Последние 20 матчей: +4 =9 -7Кальмар 1:1 Эребру Кальмар 2:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Кальмар Кальмар 0:1 Юргорден
АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар Кальмар 0:1 АИК Юргорден 2:0 Кальмар Нордшелланн 3:4 Кальмар Кальмар 1:0 Хаммарбю Фалькенберг 0:0 Кальмар Кальмар 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:0 Кальмар Хеккен 1:0 Кальмар Кальмар 1:0 Хельсинборг Кальмар 1:1 Эстерсунд Эребру 1:1 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Кальмар Кальмар 2:2 Норрчёпинг Хаммарбю 1:1 Кальмар
Последние игры между собой
АИК: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Кальмар: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Кальмар 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 АИК Аллсвенскан Кальмар 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Кальмар Аллсвенскан АИК 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:2 Кальмар Товарищеские матчи АИК 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:3 АИК Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|19
|12
|5
|2
|33 - 12
|41
|2.
|АИК
|1:2
|20
|12
|4
|4
|29 - 15
|40
|3.
|Мальмё
|19
|10
|8
|1
|30 - 13
|38
|4.
|Хаммарбю
|20
|11
|5
|4
|47 - 28
|38
|5.
|Хеккен
|2:1
|20
|11
|4
|5
|31 - 17
|37
|6.
|Норрчёпинг
|2:0
|20
|9
|7
|4
|30 - 19
|34
|7.
|Гётеборг
|19
|8
|8
|3
|27 - 17
|32
|8.
|Эребру
|1:2
|20
|6
|4
|10
|28 - 32
|22
|9.
|Эльфсборг
|19
|5
|6
|8
|22 - 32
|21
|10.
|Эстерсунд
|19
|4
|9
|6
|18 - 26
|21
|11.
|Хельсинборг
|19
|4
|6
|9
|18 - 29
|18
|12.
|Сириус
|0:2
|20
|5
|3
|12
|20 - 36
|18
|13.
|Кальмар
|2:1
|20
|3
|9
|8
|17 - 25
|18
|14.
|Фалькенберг
|19
|3
|7
|9
|18 - 35
|16
|15.
|АФК Эскильстуна
|19
|3
|5
|11
|18 - 37
|14
|16.
|Сундсвалль
|20
|2
|6
|12
|19 - 32
|12
Загрузка...