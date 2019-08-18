Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
АИК
1:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Кальмар
0'
0:1
10' Гол
Alexander Jakobsen
10' Желтая карточка
Алити Фидан
40' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
0:2
45' Гол
Алити Фидан
1:2
51' Гол
Элюнусси Тарик
53' Желтая карточка
Geir Andre Herrem
59' Желтая карточка
Маннс Йеспер
71' Желтая карточка
York Rafael
90'+2
34
Линнер
Оскар
6
Димитриадис
Панайотис
3
Карлссон
Пер
II
14
Метс
Кароль
24
Рашиди
Херади
7
Ларссон
Себастьян
18
Хуссейн
Билаль
20
Элюнусси
Тарик
16
Салетрос
Антон
12
Мишель
Феликс
30
Сигторссон
Колбейнн
32
Хёгг
Лукас
2
Henrik
Loefkvist
23
Эльм
Виктор
4
Алити
Фидан
12
Маннс
Йеспер
29
Ромариньо
Перейра
93
Rafinha
I
70
Alexander
Jakobsen
5
Агардиус
Виктор
88
Geir
Andre
Herrem
31
Nils
Froeling
АИК
3-5-2
Кальмар
3-5-2

Ход матча

10'
0:1
Alexander Jakobsen
(Nils Froeling)
10'
 
Алити Фидан
40'
Ларссон Себастьян
 
45'
0:2
Алити Фидан
(Geir Andre Herrem)
46'
Бауи Набиль
Хуссейн Билаль
 
46'
Гойтом Хенок
Мишель Феликс
 
51'
Элюнусси Тарик
(Бауи Набиль)
1:2
53'
 
Geir Andre Herrem
59'
 
Маннс Йеспер
67'
 
York Rafael
Маннс Йеспер
68'
 
Carl Gustafsson
Rafinha I
71'
 
York Rafael
72'
Лундстрём Роберт
Димитриадис Панайотис
 
79'
 
Эльм Расмус
Geir Andre Herrem

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: +13 =4 -3
АИК 1:1 Шериф АФК Эскильстуна 2:4 АИК Шериф 1:2 АИК АИК 3:2 Марибор
Сириус 0:2 АИК Марибор 2:1 АИК АИК 2:0 Хельсинборг АИК 3:1 Арарат-Армения АИК 3:0 Эльфсборг Арарат-Армения 2:1 АИК Кальмар 0:1 АИК АИК 0:0 Мальмё АИК 0:2 Норрчёпинг АИК 1:1 Хеккен АИК 2:0 Хаммарбю Сундсвалль 1:1 АИК АИК 2:0 Фалькенберг Хельсинборг 1:3 АИК Юргорден 0:2 АИК АИК 2:1 АФК Эскильстуна
Кальмар Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Кальмар 1:1 Эребру Кальмар 2:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Кальмар Кальмар 0:1 Юргорден
АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар Кальмар 0:1 АИК Юргорден 2:0 Кальмар Нордшелланн 3:4 Кальмар Кальмар 1:0 Хаммарбю Фалькенберг 0:0 Кальмар Кальмар 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:0 Кальмар Хеккен 1:0 Кальмар Кальмар 1:0 Хельсинборг Кальмар 1:1 Эстерсунд Эребру 1:1 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Кальмар Кальмар 2:2 Норрчёпинг Хаммарбю 1:1 Кальмар

Последние игры между собой

АИК: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Кальмар: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Кальмар 0:1 АИК Аллсвенскан Кальмар 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Кальмар Аллсвенскан АИК 0:1 Кальмар Аллсвенскан
Кальмар 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 АИК Аллсвенскан Кальмар 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Кальмар Аллсвенскан АИК 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:2 Кальмар Товарищеские матчи АИК 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:3 АИК Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 19 12 5 2 33 - 12 41
2. АИК 1:2 20 12 4 4 29 - 15 40
3. Мальмё 19 10 8 1 30 - 13 38
4. Хаммарбю 20 11 5 4 47 - 28 38
5. Хеккен 2:1 20 11 4 5 31 - 17 37
6. Норрчёпинг 2:0 20 9 7 4 30 - 19 34
7. Гётеборг 19 8 8 3 27 - 17 32
8. Эребру 1:2 20 6 4 10 28 - 32 22
9. Эльфсборг 19 5 6 8 22 - 32 21
10. Эстерсунд 19 4 9 6 18 - 26 21
11. Хельсинборг 19 4 6 9 18 - 29 18
12. Сириус 0:2 20 5 3 12 20 - 36 18
13. Кальмар 2:1 20 3 9 8 17 - 25 18
14. Фалькенберг 19 3 7 9 18 - 35 16
15. АФК Эскильстуна 19 3 5 11 18 - 37 14
16. Сундсвалль 20 2 6 12 19 - 32 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Алити Фидан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    40'
    Ларссон Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Алити Фидан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Alexander Jakobsen бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tunavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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