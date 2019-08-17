США: МЛС 2019
Коламбус Кру
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Мэйпфре
Торонто
1
Ром
Элой
18
Luis
Díaz
IV
34
Мохтар
Юнес
11
Зардес
Гьяси
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
18
Nick
DeLeon
17
Алтидор
Жози
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Luis Díaz IVПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Мохтар ЮнесПолузащитник
-
11 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
-
24 Jon KempinВратарь
-
29 Аккам ДавидПолузащитник
-
20 Eduardo SosaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Nick DeLeonПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Предыдущие игры
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +4 =4 -12Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт
Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:0 Питтсбург Риверхаундз Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед
Торонто Последние 20 матчей: +6 =5 -9Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо
Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед
Последние игры между собой
Коламбус Кру: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Торонто: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Торонто 5:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:2 Торонто МЛС Коламбус Кру 2:1 Торонто МЛС Торонто 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Торонто МЛС Торонто 0:0 Коламбус Кру МЛС Торонто 0:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:3 Торонто МЛС Коламбус Кру 2:0 Торонто МЛС Коламбус Кру 2:3 Торонто МЛС Торонто 3:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:2 Торонто МЛС Коламбус Кру 3:1 Торонто Товарищеские матчи Коламбус Кру 2:0 Торонто МЛС Торонто 2:1 Коламбус Кру МЛС Торонто 0:1 Коламбус Кру МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|26
|13
|6
|7
|48 - 38
|45
|2.
|Атланта Юнайтед
|25
|13
|3
|9
|43 - 30
|42
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|26
|12
|4
|10
|44 - 38
|40
|4.
|Ди Си Юнайтед
|26
|10
|9
|7
|34 - 32
|39
|5.
|Нью-Йорк Сити
|23
|10
|8
|5
|41 - 31
|38
|6.
|Торонто
|0:0
|26
|9
|7
|10
|39 - 41
|34
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:1
|26
|9
|7
|10
|37 - 45
|34
|8.
|Монреаль Импакт
|0:0
|27
|10
|4
|13
|36 - 47
|34
|9.
|Орландо Сити
|26
|9
|6
|11
|34 - 34
|33
|10.
|Чикаго Файр
|27
|7
|9
|11
|40 - 40
|30
|11.
|Коламбус Кру
|0:0
|27
|7
|6
|14
|27 - 39
|27
|12.
|Цинциннати
|25
|5
|3
|17
|25 - 57
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|24
|17
|4
|3
|65 - 25
|55
|2.
|Миннесота Юнайтед
|25
|12
|5
|8
|43 - 35
|41
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|13
|1
|11
|33 - 36
|40
|4.
|Реал Солт-Лейк
|25
|12
|4
|9
|38 - 32
|40
|5.
|Сиэтл Саундерс
|25
|11
|6
|8
|38 - 37
|39
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|24
|11
|5
|8
|41 - 36
|38
|7.
|Портленд Тимберс
|24
|11
|4
|9
|41 - 36
|37
|8.
|Даллас
|0:0
|27
|10
|7
|10
|36 - 33
|37
|9.
|Хьюстон Динамо
|25
|9
|3
|13
|35 - 41
|30
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|25
|7
|7
|11
|37 - 44
|28
|11.
|Колорадо Рэпидс
|25
|7
|5
|13
|41 - 50
|26
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|26
|5
|9
|12
|26 - 45
|24
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