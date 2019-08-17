США: МЛС 2019

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Коламбус Кру
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Торонто
0' 9'
1
Ром
Элой
25
Аффул
Харрисон
4
Менса
Джонатан
3
Уильямс
Джош
31
Connor
Maloney
6
Трапп
Уилл
8
Artur
Moraes
III
18
Luis
Díaz
IV
7
Сантуш
Педру
34
Мохтар
Юнес
11
Зардес
Гьяси
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
2
Морроу
Джастин
21
Осорио
Джонатан
4
Брэдли
Майкл
18
Nick
DeLeon
10
Посуэло
Алехандро
17
Алтидор
Жози
13
Маллинс
Патрик
Коламбус Кру
4-2-3-1
Торонто
4-3-1-2

Предыдущие игры

Коламбус Кру Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт
Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:0 Питтсбург Риверхаундз Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед
Торонто Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо
Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед

Последние игры между собой

Коламбус Кру: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Торонто: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Коламбус Кру 3:3 Торонто МЛС Торонто 0:2 Коламбус Кру МЛС Торонто 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:0 Торонто МЛС
Торонто 5:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:2 Торонто МЛС Коламбус Кру 2:1 Торонто МЛС Торонто 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Торонто МЛС Торонто 0:0 Коламбус Кру МЛС Торонто 0:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:3 Торонто МЛС Коламбус Кру 2:0 Торонто МЛС Коламбус Кру 2:3 Торонто МЛС Торонто 3:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:2 Торонто МЛС Коламбус Кру 3:1 Торонто Товарищеские матчи Коламбус Кру 2:0 Торонто МЛС Торонто 2:1 Коламбус Кру МЛС Торонто 0:1 Коламбус Кру МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 26 13 6 7 48 - 38 45
2. Атланта Юнайтед 25 13 3 9 43 - 30 42
3. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 26 12 4 10 44 - 38 40
4. Ди Си Юнайтед 26 10 9 7 34 - 32 39
5. Нью-Йорк Сити 23 10 8 5 41 - 31 38
6. Торонто 0:0 26 9 7 10 39 - 41 34
7. Нью-Инглэнд Революшн 0:1 26 9 7 10 37 - 45 34
8. Монреаль Импакт 0:0 27 10 4 13 36 - 47 34
9. Орландо Сити 26 9 6 11 34 - 34 33
10. Чикаго Файр 27 7 9 11 40 - 40 30
11. Коламбус Кру 0:0 27 7 6 14 27 - 39 27
12. Цинциннати 25 5 3 17 25 - 57 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 24 17 4 3 65 - 25 55
2. Миннесота Юнайтед 25 12 5 8 43 - 35 41
3. Лос-Анджелес Гэлакси 25 13 1 11 33 - 36 40
4. Реал Солт-Лейк 25 12 4 9 38 - 32 40
5. Сиэтл Саундерс 25 11 6 8 38 - 37 39
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 24 11 5 8 41 - 36 38
7. Портленд Тимберс 24 11 4 9 41 - 36 37
8. Даллас 0:0 27 10 7 10 36 - 33 37
9. Хьюстон Динамо 25 9 3 13 35 - 41 30
10. Спортинг Канзас-Сити 25 7 7 11 37 - 44 28
11. Колорадо Рэпидс 25 7 5 13 41 - 50 26
12. Ванкувер Уайткэпс 26 5 9 12 26 - 45 24
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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