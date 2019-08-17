США: МЛС 2019
Цинциннати
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Nippert Stadium
Нью-Йорк Сити
33
Станко
Калеб
15
Крус
Аллан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Крус АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Хагглунд НикЗащитник
-
32 Хойт ДжастинЗащитник
-
16 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
13 Jimmy Hague
-
Главный тренер: Yoann Damet
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 James SandsЗащитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Brad StuverВратарь
-
14 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Tony RochaЗащитник
- Полузащитник
-
19 Jesus MedinaПолузащитник
-
Главный тренер: Domenec Torrent
Предыдущие игры
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =1 -15Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +12 =3 -5Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити
Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Северная Каролина Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Нью-Йорк Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|26
|13
|6
|7
|48 - 38
|45
|2.
|Атланта Юнайтед
|25
|13
|3
|9
|43 - 30
|42
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|26
|12
|4
|10
|44 - 38
|40
|4.
|Ди Си Юнайтед
|26
|10
|9
|7
|34 - 32
|39
|5.
|Нью-Йорк Сити
|23
|10
|8
|5
|41 - 31
|38
|6.
|Торонто
|0:0
|26
|9
|7
|10
|39 - 41
|34
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:1
|26
|9
|7
|10
|37 - 45
|34
|8.
|Монреаль Импакт
|0:0
|27
|10
|4
|13
|36 - 47
|34
|9.
|Орландо Сити
|26
|9
|6
|11
|34 - 34
|33
|10.
|Чикаго Файр
|27
|7
|9
|11
|40 - 40
|30
|11.
|Коламбус Кру
|0:0
|27
|7
|6
|14
|27 - 39
|27
|12.
|Цинциннати
|25
|5
|3
|17
|25 - 57
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|24
|17
|4
|3
|65 - 25
|55
|2.
|Миннесота Юнайтед
|25
|12
|5
|8
|43 - 35
|41
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|13
|1
|11
|33 - 36
|40
|4.
|Реал Солт-Лейк
|25
|12
|4
|9
|38 - 32
|40
|5.
|Сиэтл Саундерс
|25
|11
|6
|8
|38 - 37
|39
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|24
|11
|5
|8
|41 - 36
|38
|7.
|Портленд Тимберс
|24
|11
|4
|9
|41 - 36
|37
|8.
|Даллас
|0:0
|27
|10
|7
|10
|36 - 33
|37
|9.
|Хьюстон Динамо
|25
|9
|3
|13
|35 - 41
|30
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|25
|7
|7
|11
|37 - 44
|28
|11.
|Колорадо Рэпидс
|25
|7
|5
|13
|41 - 50
|26
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|26
|5
|9
|12
|26 - 45
|24
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