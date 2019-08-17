США: МЛС 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2019
Цинциннати
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0' 8'
22
Тытонь
Пшемыслав
17
Депланье
Матье
23
Ван
дер
Верфф
Майкел
2
Уостон
Кендаль
96
Andrew
Gutman
33
Станко
Калеб
8
Victor
Ulloa
45
Ледесма
Эммануэль
15
Крус
Аллан
7
Лама
Ролан
11
Мэттокс
Даррен
1
Джонсон
Шон
5
Eric
Miller
4
Шано
Максим
16
James
Sands
22
Матаррита
Рональд
55
Паркс
Китон
8
Ринг
Александр
11
Valentin
Castellanos
10
Моралес
Максимильяно
28
Митрицэ
Александру
9
Эбер
Араужо
Цинциннати
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =1 -15
Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити
Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Северная Каролина Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Нью-Йорк Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 26 13 6 7 48 - 38 45
2. Атланта Юнайтед 25 13 3 9 43 - 30 42
3. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 26 12 4 10 44 - 38 40
4. Ди Си Юнайтед 26 10 9 7 34 - 32 39
5. Нью-Йорк Сити 23 10 8 5 41 - 31 38
6. Торонто 0:0 26 9 7 10 39 - 41 34
7. Нью-Инглэнд Революшн 0:1 26 9 7 10 37 - 45 34
8. Монреаль Импакт 0:0 27 10 4 13 36 - 47 34
9. Орландо Сити 26 9 6 11 34 - 34 33
10. Чикаго Файр 27 7 9 11 40 - 40 30
11. Коламбус Кру 0:0 27 7 6 14 27 - 39 27
12. Цинциннати 25 5 3 17 25 - 57 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 24 17 4 3 65 - 25 55
2. Миннесота Юнайтед 25 12 5 8 43 - 35 41
3. Лос-Анджелес Гэлакси 25 13 1 11 33 - 36 40
4. Реал Солт-Лейк 25 12 4 9 38 - 32 40
5. Сиэтл Саундерс 25 11 6 8 38 - 37 39
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 24 11 5 8 41 - 36 38
7. Портленд Тимберс 24 11 4 9 41 - 36 37
8. Даллас 0:0 27 10 7 10 36 - 33 37
9. Хьюстон Динамо 25 9 3 13 35 - 41 30
10. Спортинг Канзас-Сити 25 7 7 11 37 - 44 28
11. Колорадо Рэпидс 25 7 5 13 41 - 50 26
12. Ванкувер Уайткэпс 26 5 9 12 26 - 45 24
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nippert Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...