США: МЛС 2019
Монреаль Импакт
1:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Сапуто
Даллас
1:0
8' ГолЛаппалайнен Ласси
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
22
Райтала
Юкка
13
Ken
Krolicki
24
Хеджес
Мэтт
- Основной состав
-
1 Буш ИвенВратарь
-
33 Санья БакариЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Ken KrolickiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
28 Shamit Shome
-
Главный тренер: Гард Реми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Ricardo Pepi
-
20 Jimmy Maurer
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
Ход матча
8'
Предыдущие игры
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +8 =1 -11Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт
Монреаль Импакт 0:2 Торонто Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру
Даллас Последние 20 матчей: +6 =4 -10Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк
Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Даллас 1:3 Севилья Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:0 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 3:0 Торонто Даллас 1:2 Нью-Мексико Юнайтед Даллас 4:0 ОКС Энерджи Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 2:1 Даллас
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Даллас: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|26
|13
|6
|7
|48 - 38
|45
|2.
|Атланта Юнайтед
|25
|13
|3
|9
|43 - 30
|42
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|26
|12
|4
|10
|44 - 38
|40
|4.
|Ди Си Юнайтед
|26
|10
|9
|7
|34 - 32
|39
|5.
|Нью-Йорк Сити
|23
|10
|8
|5
|41 - 31
|38
|6.
|Торонто
|0:0
|26
|9
|7
|10
|39 - 41
|34
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:1
|26
|9
|7
|10
|37 - 45
|34
|8.
|Монреаль Импакт
|0:0
|27
|10
|4
|13
|36 - 47
|34
|9.
|Орландо Сити
|26
|9
|6
|11
|34 - 34
|33
|10.
|Чикаго Файр
|27
|7
|9
|11
|40 - 40
|30
|11.
|Коламбус Кру
|0:0
|27
|7
|6
|14
|27 - 39
|27
|12.
|Цинциннати
|25
|5
|3
|17
|25 - 57
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|24
|17
|4
|3
|65 - 25
|55
|2.
|Миннесота Юнайтед
|25
|12
|5
|8
|43 - 35
|41
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|13
|1
|11
|33 - 36
|40
|4.
|Реал Солт-Лейк
|25
|12
|4
|9
|38 - 32
|40
|5.
|Сиэтл Саундерс
|25
|11
|6
|8
|38 - 37
|39
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|24
|11
|5
|8
|41 - 36
|38
|7.
|Портленд Тимберс
|24
|11
|4
|9
|41 - 36
|37
|8.
|Даллас
|0:0
|27
|10
|7
|10
|36 - 33
|37
|9.
|Хьюстон Динамо
|25
|9
|3
|13
|35 - 41
|30
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|25
|7
|7
|11
|37 - 44
|28
|11.
|Колорадо Рэпидс
|25
|7
|5
|13
|41 - 50
|26
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|26
|5
|9
|12
|26 - 45
|24
Загрузка...