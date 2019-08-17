США: МЛС 2019

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Монреаль Импакт
1:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Даллас
0'
1:0
8' Гол
Лаппалайнен Ласси
9'
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
22
Райтала
Юкка
4
Rudy
Camacho
3
Ловитц
Дэниел
18
Оквонкво
Орджи
13
Ken
Krolicki
8
Тайдер
Сафир
21
Лаппалайнен
Ласси
9
Кркич
Боян
37
Maximiliano
Nicolas
Urruti
1
Гонзалез
Джесси
2
Кэннон
Реджи
24
Хеджес
Мэтт
3
Циглер
Рето
12
Ryan
Hollingshead
19
Помикал
Пакстон
8
Акоста
Бриан
27
Jesus
Ferreira
21
Michael
Barrios
14
Dominique
Badji
29
Bryan
Reynolds
Монреаль Импакт
4-4-2
Даллас
4-3-3

Ход матча

8'
Лаппалайнен Ласси
1:0

Предыдущие игры

Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт
Монреаль Импакт 0:2 Торонто Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру
Даллас Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк
Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Даллас 1:3 Севилья Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:0 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 3:0 Торонто Даллас 1:2 Нью-Мексико Юнайтед Даллас 4:0 ОКС Энерджи Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 2:1 Даллас

Последние игры между собой

Монреаль Импакт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Даллас: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Даллас 2:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:2 Даллас МЛС Даллас 2:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Даллас МЛС
Даллас 3:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:0 Даллас МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 26 13 6 7 48 - 38 45
2. Атланта Юнайтед 25 13 3 9 43 - 30 42
3. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 26 12 4 10 44 - 38 40
4. Ди Си Юнайтед 26 10 9 7 34 - 32 39
5. Нью-Йорк Сити 23 10 8 5 41 - 31 38
6. Торонто 0:0 26 9 7 10 39 - 41 34
7. Нью-Инглэнд Революшн 0:1 26 9 7 10 37 - 45 34
8. Монреаль Импакт 0:0 27 10 4 13 36 - 47 34
9. Орландо Сити 26 9 6 11 34 - 34 33
10. Чикаго Файр 27 7 9 11 40 - 40 30
11. Коламбус Кру 0:0 27 7 6 14 27 - 39 27
12. Цинциннати 25 5 3 17 25 - 57 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 24 17 4 3 65 - 25 55
2. Миннесота Юнайтед 25 12 5 8 43 - 35 41
3. Лос-Анджелес Гэлакси 25 13 1 11 33 - 36 40
4. Реал Солт-Лейк 25 12 4 9 38 - 32 40
5. Сиэтл Саундерс 25 11 6 8 38 - 37 39
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 24 11 5 8 41 - 36 38
7. Портленд Тимберс 24 11 4 9 41 - 36 37
8. Даллас 0:0 27 10 7 10 36 - 33 37
9. Хьюстон Динамо 25 9 3 13 35 - 41 30
10. Спортинг Канзас-Сити 25 7 7 11 37 - 44 28
11. Колорадо Рэпидс 25 7 5 13 41 - 50 26
12. Ванкувер Уайткэпс 26 5 9 12 26 - 45 24
  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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