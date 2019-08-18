США: МЛС 2019

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Миннесота Юнайтед
0:1
Второй тайм: 78'

Стадион:
Орландо Сити
0'
32' Желтая карточка
Грегуш Ян
57' Желтая карточка
Dominic Dwyer
63' Желтая карточка
Chase Gasper
70' Желтая карточка
Ikenna Ike Opara
0:1
70' Пенальти
Нани Луиш
78'
1
Манноне
Вито
19
Метанир
Ромен
3
Ikenna
Ike
Opara
15
Боксолл
Михаэл
77
Chase
Gasper
31
Hassani
Dotson
8
Грегуш
Ян
13
Ethan
Finlay
25
Кинтеро
Карлос
7
Молино
Кевин
9
Angelo
Rodriguez
23
Brian
Rowe
24
Kyle
Smith
22
Сане
Людовик
6
Robin
Jansson
27
Миллер
Камаль
8
Мендес
Джегсон
4
Джонсон
Уилл
95
Robson
XIV
17
Нани
Луиш
19
Benji
Michel
14
Dominic
Dwyer
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Орландо Сити
4-2-3-1

Ход матча

28'
Abu Danladi
Angelo Rodriguez
 
32'
Грегуш Ян
 
46'
 
Перейра Маурисио
Robson XIV
57'
 
Dominic Dwyer
59'
Лод Робин
Молино Кевин
 
63'
Chase Gasper
 
63'
 
Tesho Akindele
Dominic Dwyer
70'
Ikenna Ike Opara
 
70'
0:1
Нани Луиш

Предыдущие игры

Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс
Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Миннесота Юнайтед 6:1 Нью-Мексико Юнайтед Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 0:1 Герта Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру
Орландо Сити Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Торонто 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас
Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Мемфис-901 1:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити

Последние игры между собой

Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Орландо Сити: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Орландо Сити 1:2 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:0 Орландо Сити МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 0:2 27 13 6 8 48 - 40 45
2. Атланта Юнайтед 25 13 3 9 43 - 30 42
3. Нью-Йорк Сити 4:1 24 11 8 5 45 - 32 41
4. Ди Си Юнайтед 26 10 9 7 34 - 32 39
5. Нью-Йорк Ред Буллз 26 11 5 10 44 - 39 38
6. Орландо Сити 1:0 27 10 6 11 35 - 34 36
7. Нью-Инглэнд Революшн 26 9 8 9 38 - 45 35
8. Торонто 26 9 7 10 41 - 43 34
9. Монреаль Импакт 27 10 4 13 39 - 50 34
10. Чикаго Файр 2:0 28 8 9 11 42 - 40 33
11. Коламбус Кру 27 7 6 14 29 - 41 27
12. Цинциннати 1:4 26 5 3 18 26 - 61 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 24 17 4 3 65 - 25 55
2. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 25 12 5 8 42 - 36 41
3. Миннесота Юнайтед 0:1 26 12 5 9 43 - 36 41
4. Лос-Анджелес Гэлакси 25 13 1 11 33 - 36 40
5. Реал Солт-Лейк 25 12 4 9 38 - 32 40
6. Сиэтл Саундерс 25 11 6 8 38 - 37 39
7. Портленд Тимберс 24 11 4 9 41 - 36 37
8. Даллас 27 10 7 10 39 - 36 37
9. Хьюстон Динамо 0:1 26 9 3 14 35 - 42 30
10. Колорадо Рэпидс 1:0 26 8 5 13 42 - 50 29
11. Спортинг Канзас-Сити 0:1 26 7 7 12 37 - 45 28
12. Ванкувер Уайткэпс 26 5 9 12 26 - 45 24
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    32'
    Грегуш Ян получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Angelo Rodriguez уходит, Abu Danladi вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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