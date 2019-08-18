США: МЛС 2019
Миннесота Юнайтед
0:1
Второй тайм: 78'
Стадион: Allianz Field
Орландо Сити
32' Желтая карточкаГрегуш Ян
57' Желтая карточкаDominic Dwyer
63' Желтая карточкаChase Gasper
70' Желтая карточкаIkenna Ike Opara
0:1
70' ПенальтиНани Луиш
77
Chase
Gasper
13
Ethan
Finlay
23
Brian
Rowe
24
Kyle
Smith
22
Сане
Людовик
95
Robson
XIV
17
Нани
Луиш
19
Benji
Michel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Chase GasperЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ethan FinlayПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Abu Danladi
-
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
-
23 Brian RoweВратарь
-
24 Kyle SmithЗащитник
-
22 Сане ЛюдовикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Robson XIVПолузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
-
19 Benji MichelПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаНападающий
-
-
Главный тренер: James O'Connor
Ход матча
32'
57'
63'
70'
70'
0:1
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =2 -6Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс
Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Миннесота Юнайтед 6:1 Нью-Мексико Юнайтед Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 0:1 Герта Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру
Орландо Сити Последние 20 матчей: +9 =3 -8Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Торонто 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас
Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Мемфис-901 1:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити
Последние игры между собой
Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Орландо Сити: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|0:2
|27
|13
|6
|8
|48 - 40
|45
|2.
|Атланта Юнайтед
|25
|13
|3
|9
|43 - 30
|42
|3.
|Нью-Йорк Сити
|4:1
|24
|11
|8
|5
|45 - 32
|41
|4.
|Ди Си Юнайтед
|26
|10
|9
|7
|34 - 32
|39
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|26
|11
|5
|10
|44 - 39
|38
|6.
|Орландо Сити
|1:0
|27
|10
|6
|11
|35 - 34
|36
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|9
|8
|9
|38 - 45
|35
|8.
|Торонто
|26
|9
|7
|10
|41 - 43
|34
|9.
|Монреаль Импакт
|27
|10
|4
|13
|39 - 50
|34
|10.
|Чикаго Файр
|2:0
|28
|8
|9
|11
|42 - 40
|33
|11.
|Коламбус Кру
|27
|7
|6
|14
|29 - 41
|27
|12.
|Цинциннати
|1:4
|26
|5
|3
|18
|26 - 61
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|24
|17
|4
|3
|65 - 25
|55
|2.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|25
|12
|5
|8
|42 - 36
|41
|3.
|Миннесота Юнайтед
|0:1
|26
|12
|5
|9
|43 - 36
|41
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|13
|1
|11
|33 - 36
|40
|5.
|Реал Солт-Лейк
|25
|12
|4
|9
|38 - 32
|40
|6.
|Сиэтл Саундерс
|25
|11
|6
|8
|38 - 37
|39
|7.
|Портленд Тимберс
|24
|11
|4
|9
|41 - 36
|37
|8.
|Даллас
|27
|10
|7
|10
|39 - 36
|37
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|26
|9
|3
|14
|35 - 42
|30
|10.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|26
|8
|5
|13
|42 - 50
|29
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|26
|7
|7
|12
|37 - 45
|28
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|26
|5
|9
|12
|26 - 45
|24
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