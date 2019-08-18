США: МЛС 2019
Чикаго Файр
2:0
Второй тайм: 74'
Стадион: Тойота Парк
Филадельфия Юнион
1:0
38' ГолНиколич Неманья
43' Желтая карточкаКоллин Орельен
2:0
45' ПенальтиНиколич Неманья
45' Красная карточкаГайтан Николас
66' Желтая карточкаМонтейро Гамиро
18
Блэйк
Андре
27
Kai
Wagner
10
Фабиан
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Diego CamposЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Азира МайклПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Veljko Paunovic
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Kai WagnerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Фабиан МаркоНападающий
- Запасные игроки
-
12 Joe BendikВратарь
-
32 Реал МэттьюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
Ход матча
38'
43'
45'
2:0
45'
66'
Предыдущие игры
Чикаго Файр Последние 20 матчей: +5 =6 -9Портленд Тимберс 3:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 5:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Сент-Луис 2:1 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 3:3 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Чикаго Файр 5:0 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +10 =5 -5Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр
Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт
Последние игры между собой
Чикаго Файр: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Филадельфия Юнион: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Чикаго Файр 3:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 4:3 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:3 Чикаго Файр МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Чикаго Файр Открытый Кубок Чикаго Файр 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Чикаго Файр 2:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Чикаго Файр МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 0:1 Филадельфия Юнион МЛС Чикаго Файр 1:3 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:3 Чикаго Файр МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|0:2
|27
|13
|6
|8
|48 - 40
|45
|2.
|Атланта Юнайтед
|25
|13
|3
|9
|43 - 30
|42
|3.
|Нью-Йорк Сити
|4:1
|24
|11
|8
|5
|45 - 32
|41
|4.
|Ди Си Юнайтед
|26
|10
|9
|7
|34 - 32
|39
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|26
|11
|5
|10
|44 - 39
|38
|6.
|Орландо Сити
|1:0
|27
|10
|6
|11
|35 - 34
|36
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|9
|8
|9
|38 - 45
|35
|8.
|Торонто
|26
|9
|7
|10
|41 - 43
|34
|9.
|Монреаль Импакт
|27
|10
|4
|13
|39 - 50
|34
|10.
|Чикаго Файр
|2:0
|28
|8
|9
|11
|42 - 40
|33
|11.
|Коламбус Кру
|27
|7
|6
|14
|29 - 41
|27
|12.
|Цинциннати
|1:4
|26
|5
|3
|18
|26 - 61
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|24
|17
|4
|3
|65 - 25
|55
|2.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|25
|12
|5
|8
|42 - 36
|41
|3.
|Миннесота Юнайтед
|0:1
|26
|12
|5
|9
|43 - 36
|41
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|13
|1
|11
|33 - 36
|40
|5.
|Реал Солт-Лейк
|25
|12
|4
|9
|38 - 32
|40
|6.
|Сиэтл Саундерс
|25
|11
|6
|8
|38 - 37
|39
|7.
|Портленд Тимберс
|24
|11
|4
|9
|41 - 36
|37
|8.
|Даллас
|27
|10
|7
|10
|39 - 36
|37
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|26
|9
|3
|14
|35 - 42
|30
|10.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|26
|8
|5
|13
|42 - 50
|29
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|26
|7
|7
|12
|37 - 45
|28
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|26
|5
|9
|12
|26 - 45
|24
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