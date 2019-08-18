США: МЛС 2019

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Чикаго Файр
2:0
Второй тайм: 74'

Стадион:
Филадельфия Юнион
0'
1:0
38' Гол
Николич Неманья
43' Желтая карточка
Коллин Орельен
2:0
45' Пенальти
Николич Неманья
45' Красная карточка
Гайтан Николас
66' Желтая карточка
Монтейро Гамиро
74'
27
Kenneth
Kronholm
4
Каппелхоф
Йохан
31
Швайнштайгер
Бастиан
5
Кальво
Франсиско
3
Борнштейн
Джонатан
13
Brandt
Bronico
6
Маккарти
Дакс
20
Гайтан
Николас
11
Франковски
Пшемыслав
23
Николич
Неманья
9
Charles
Sapong
18
Блэйк
Андре
28
Raymon
Gaddis
3
Jack
Elliott
78
Коллин
Орельен
27
Kai
Wagner
6
Медунянин
Харис
11
Бедойя
Алехандро
2
Warren
Creavalle
35
Монтейро
Гамиро
23
Пржибылко
Каспер
10
Фабиан
Марко
Чикаго Файр
4-3-3
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2

Ход матча

38'
Николич Неманья
(Франковски Пшемыслав)
1:0
43'
 
Коллин Орельен
45'
Николич Неманья
2:0
45'
Гайтан Николас
 
46'
 
Илсиньо Перейра
Warren Creavalle
57'
 
Вутен Эндрю
Raymon Gaddis
66'
 
Монтейро Гамиро

Предыдущие игры

Чикаго Файр Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Портленд Тимберс 3:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 5:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Сент-Луис 2:1 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 3:3 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Чикаго Файр 5:0 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр
Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт

Последние игры между собой

Чикаго Файр: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Филадельфия Юнион: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Чикаго Файр Открытый Кубок Чикаго Файр 3:4 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр МЛС
Чикаго Файр 3:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 4:3 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:3 Чикаго Файр МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Чикаго Файр Открытый Кубок Чикаго Файр 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Чикаго Файр 2:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Чикаго Файр МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 0:1 Филадельфия Юнион МЛС Чикаго Файр 1:3 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:3 Чикаго Файр МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 0:2 27 13 6 8 48 - 40 45
2. Атланта Юнайтед 25 13 3 9 43 - 30 42
3. Нью-Йорк Сити 4:1 24 11 8 5 45 - 32 41
4. Ди Си Юнайтед 26 10 9 7 34 - 32 39
5. Нью-Йорк Ред Буллз 26 11 5 10 44 - 39 38
6. Орландо Сити 1:0 27 10 6 11 35 - 34 36
7. Нью-Инглэнд Революшн 26 9 8 9 38 - 45 35
8. Торонто 26 9 7 10 41 - 43 34
9. Монреаль Импакт 27 10 4 13 39 - 50 34
10. Чикаго Файр 2:0 28 8 9 11 42 - 40 33
11. Коламбус Кру 27 7 6 14 29 - 41 27
12. Цинциннати 1:4 26 5 3 18 26 - 61 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 24 17 4 3 65 - 25 55
2. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 25 12 5 8 42 - 36 41
3. Миннесота Юнайтед 0:1 26 12 5 9 43 - 36 41
4. Лос-Анджелес Гэлакси 25 13 1 11 33 - 36 40
5. Реал Солт-Лейк 25 12 4 9 38 - 32 40
6. Сиэтл Саундерс 25 11 6 8 38 - 37 39
7. Портленд Тимберс 24 11 4 9 41 - 36 37
8. Даллас 27 10 7 10 39 - 36 37
9. Хьюстон Динамо 0:1 26 9 3 14 35 - 42 30
10. Колорадо Рэпидс 1:0 26 8 5 13 42 - 50 29
11. Спортинг Канзас-Сити 0:1 26 7 7 12 37 - 45 28
12. Ванкувер Уайткэпс 26 5 9 12 26 - 45 24
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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